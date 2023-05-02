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Toyota GR車系將再次擴張 執行長證實會有更多性能車

▲ （圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

Gazoo Racing儼然成為了Toyota品牌的搖錢樹之一，畢竟現今汽車市場的潮流趨勢以運動為主，大家都希望可以購買到具有性能氣息的車輛，這也是GR子品牌可以發揚光大的原因，而隨著Toyota嚐到了甜頭之後，新任社長佐藤恆治就表示他們將會開發更多GR的跑車來滿足市場。

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Toyot新任社長佐藤恆治表示他們將會開發更多GR性能跑車面對市場。
Toyot新任社長佐藤恆治表示他們將會開發更多GR性能跑車面對市場。
根據外媒最新的採訪指出，Toyota新上任的社長佐藤恆治有意推出更多Gazoo Racing品牌的跑車，而且還說到前任社長豐田章男的卸任，將會有助於品牌加速推出全新的運動型車款，尤其Toyota在WEC的表現相當亮眼，這個性能子品牌將會得到更多認可，因此他們打算加速這個品牌的開發，而其實Gazoo Racing從2007年開始由豐田章男創立，但是在這幾年品牌公布了電動化的計畫之後，許多人就認為GR部門將會被冷落，先前也有傳聞指出原廠將會暫緩GR車輛的開發，因為目前已經擁有足夠的性能車了。

許多人認為小型跑車是Toyota現在可以研發的方向之一。
許多人認為小型跑車是Toyota現在可以研發的方向之一。
現在正統GR車款就有GR86、GR Supra、GR Yaris以及GR Corolla，這幾輛車在市場上相當受到歡迎，尤其是GR Yaris以及GR Corolla搭載了自家最新的引擎動力科技，強大的改裝潛力更是被許多人讚嘆，而現在傳出新任社長有意拓產版圖，雖然並沒有說到會有什麼樣的新車型出現，但是不少人認為復興MR2這類的產品真的有搞頭，另外就是有消息指出他們其實早就已經研發一款全新的超級跑車相當長的時間，但什麼時候會進行發表還不會知道，相信車迷們肯定希望這股GR浪潮可以一直延續，在今年就看到全新車款的出現。

市場上也有傳聞指出Toyota已經研發超跑很長一段時間，不過具體什麼時候會進行發布還不曉得。
市場上也有傳聞指出Toyota已經研發超跑很長一段時間，不過具體什麼時候會進行發布還不曉得。

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