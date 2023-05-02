▲ INFINITI QX55 23 年式抵台

INFINITI TAIWAN宣布INFINITI QX55全新23年式魅力升級上市，推出風尚款及旗艦款兩款車規，以日系豪華跑旅的極致細節之美，提供全車乘客最舒心的乘駕體驗；簡約卻又強烈的獨特跑格，擷取眾人目光，成為焦點所在。
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為滿足消費者的多樣需求，INFINITI QX55全新23年式有感魅力升級，將BOSE Performance 16具揚聲器、駕駛座記憶套件、雙前座通風/加熱座椅、BSI盲點側撞預防系統及HBA遠近光自動切換五大配備列為標準配備，總價值16萬元。且為回饋廣大消費者對INFINITI的支持，經INFINITI TAIWAN向原廠積極爭取，QX55 23年式加配備不加價，維持風尚款建議售價222.5萬元、旗艦款建議售價255萬元。
INFINITI QX55全新23年式有感魅力升級，將BOSE Performance 16具揚聲器、駕駛座記憶套件、雙前座通風/加熱座椅、BSI盲點側撞預防系統及HBA遠近光自動切換五大配備列為標準配備，總價值16萬元。且為回饋廣大消費者對INFINITI的支持，經INFINITI TAIWAN向原廠積極爭取，QX55 23年式加配備不加價，維持風尚款建議售價222.5萬元、旗艦款建議售價255萬元。
|車款規格
|建議售價
|INFINITI QX55 FWD風尚款
|222.5萬元
|INFINITI QX55 AWD旗艦款
|255萬元