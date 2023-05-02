【車勢星聞】影音／曾敬驊、朱軒洋開「二呆號」全台趴趴走錄實境節目轉大人

2023 年度風雲車暨 26 部最佳車款得獎名單公布

▲ 2023 年度風雲車暨 26 部最佳車款得獎名單公布
▲ 2023 年度風雲車暨 26 部最佳車款得獎名單公布

2GameSome - 有車賞

2023《Taiwan Car Of The Year 車訊風雲獎》評選日活動於4/28舉辦，評審團經過一天的辛苦評選之後，最終結果也在現場投票後正式出爐！而因應全球電動車趨勢及台灣新車市場愈來愈多的電動車選擇，本屆也新增電動車級距的入圍評選，總計入圍車款達68輛。今年評審團最後投票選出【2023年度風雲車】、25部各級距【年度最佳車款】，加上《Taiwan Car Of The Year 車訊風雲獎》官網舉辦的消費者網路票選所得出【最佳人氣車款】，本屆總計評選出共27個獎項。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年，透過25位專業汽車媒體及業界專業人士代表組成的評選團，經過第一輪票選及第二輪的現場不記名投票決選，Kia EV6獲得多數評審肯定，不僅拿下【2023年度風雲車】榮銜，同時也獲得【2023最佳進口電動車】的獎項！此外，評審團也同時評選出25部各級距【年度最佳車款】（完整名單請見附表），對於消費者選購不同級距車款時，可作為重要的參考資訊。

除了於評審日現場選出的【2023年度風雲車】及25部各級距【年度最佳車款】外，透過活動前於《Taiwan Car Of The Year 車訊風雲獎》官網上所舉辦的【2023車訊風雲獎年度風雲車預測活動】，在廣大車迷熱烈投票支持、經過統計之後，Honda Fit也獲得眾多網友投票支持，獲選為【2023最佳人氣車款】。

2023《Taiwan Car Of The Year 車訊風雲獎》評選日，在各品牌車商的認同與支持下，現場集結各級距入圍新車參與評選活動，除靜態評選外，更規劃了動態試駕路線，讓每一位評審能同時體驗每部入圍車款的特點及本質，客觀公平地評選出各級距最佳車款及年度風雲車。

休旅級距的市場重要性，已是各車廠競逐的標靶地帶、範圍更遍及大小級距，除了國產與進口車的區隔外，純電動車的加入更增休旅級距的激烈競爭。在國產小型SUV級距，大改款Honda HR-V挾空間優勢、全新世代造型與ADAS配備加身，拿下【2023最佳最佳國產小型SUV】獎項；而【2023最佳最佳國產中型SUV】獎項則由重返台灣的MG品牌旗下–HS，以些微票數之差從去年得獎車款–Hyundai Tucson L手中接下。

至於許久未有新車推出的國產MPV市場，本屆則有全新導入投產的Hyundai Custin帶來新氣象，延續新世代Hyundai家族特徵設計，輔以小排量渦輪動力與稅負優勢、雙滑門7人座設定，也成為評審團一致推薦【2023最佳國產中大型MPV】

進口中型SUV方面，兼具人氣口碑的歐系Skoda Kodiaq以去年得獎車之姿力抗全新大改款的Kia Sportage及完熟進化的小改款Mazda CX-5，但在Kia Sportage挾全新大改款的優勢下，最終成為【2023最佳進口中型SUV】新科得主。

至於豪華品牌SUV部分，全新大改款Lexus RX在外型、內裝備配備豪華度、安全與駕駛輔助科技性的有感升級，輔以新世代汽油引擎與油電兩種動力選擇，獲得評審青睞拿下【2023最佳進口豪華中大型SUV】獎項；而Land Rover旗下堪稱豪華SUV始祖的大改款Range Rover，則以極簡線條詮釋新世代奢華，透過渾厚動力與優雅沉穩的行路風格，坐上【2023最佳進口豪華大型SUV】之位。

在今年新增的純電動車級距中，入圍競逐者中SUV休旅車款更是佔下7成。【2023最佳進口電動車】獎項，在近乎全數都是新車款的競爭下，最後由Kia EV6贏得。【2023最佳進口小型豪華電動車】雖然是由Volvo自家XC40 Recharge對決C40 Recharge，但在第二輪投票下，最後由價格與空間實用性勝出的XC40 Recharge獲選。而集結BMW i純電品牌各項技術及前衛概念於一身的BMW iX，則是拿下【2023最佳進口中大型豪華電動車】獎項。

2023年度風雲車

Kia EV6

2023最佳國產小型車

Honda Fit

2023最佳國產中型車

Ford Focus

2023最佳國產小型SUV

Honda HR-V

2023最佳國產中型SUV

MG HS

2023最佳國產中大型MPV

Hyundai Custin

2023最佳進口都會車

Suzuki Ignis Hybrid

2023最佳進口小型車

Skoda Fabia

2023最佳進口中型車

Skoda Octavia

2023最佳進口中大型車

Skoda Superb

2023最佳進口小型SUV

Skoda Karoq

2023最佳進口中型SUV

Kia Sportage

2023最佳進口大型SUV

Kia Sorento

2023最佳進口小型MPV

Citroen Berlingo MPV短軸

2023最佳進口中型MPV

Ford Tourneo Connect

2023最佳進口大型MPV

Kia Carnival

2023最佳進口豪華都會車

Mini Hatch & Convertible

2023最佳進口豪華中型車

BMW 3 Series

2023最佳進口豪華小型SUV

Volvo XC40

2023最佳進口豪華中型SUV

Lexus NX

2023最佳進口豪華中大型SUV

Lexus RX

2023最佳進口豪華大型SUV

Land Rover Range Rover

2023最佳進口豪華大型MPV

Lexus LM

2023最佳進口電動車

Kia EV6

2023最佳進口小型豪華電動車

Volvo XC40 Recharge

2023最佳進口中大型豪華電動車

BMW iX

2023最佳人氣車款 (消費者網路票選)

Honda Fit

電動車不加油收不到燃油稅？美國德州率先收取電動車年費！

INFINITI QX55 23 年式抵台

中華三菱 指定車款送最高價值八萬元配件套餐

宏佳騰推母親節優購專案

我是廣告 請繼續往下閱讀