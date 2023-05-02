▲ 2023 年度風雲車暨 26 部最佳車款得獎名單公布

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除了於評審日現場選出的【2023年度風雲車】及25部各級距【年度最佳車款】外，透過活動前於《Taiwan Car Of The Year 車訊風雲獎》官網上所舉辦的【2023車訊風雲獎年度風雲車預測活動】，在廣大車迷熱烈投票支持、經過統計之後，Honda Fit也獲得眾多網友投票支持，獲選為【2023最佳人氣車款】。
2023《Taiwan Car Of The Year 車訊風雲獎》評選日，在各品牌車商的認同與支持下，現場集結各級距入圍新車參與評選活動，除靜態評選外，更規劃了動態試駕路線，讓每一位評審能同時體驗每部入圍車款的特點及本質，客觀公平地評選出各級距最佳車款及年度風雲車。
休旅級距的市場重要性，已是各車廠競逐的標靶地帶、範圍更遍及大小級距，除了國產與進口車的區隔外，純電動車的加入更增休旅級距的激烈競爭。在國產小型SUV級距，大改款Honda HR-V挾空間優勢、全新世代造型與ADAS配備加身，拿下【2023最佳最佳國產小型SUV】獎項；而【2023最佳最佳國產中型SUV】獎項則由重返台灣的MG品牌旗下–HS，以些微票數之差從去年得獎車款–Hyundai Tucson L手中接下。
至於許久未有新車推出的國產MPV市場，本屆則有全新導入投產的Hyundai Custin帶來新氣象，延續新世代Hyundai家族特徵設計，輔以小排量渦輪動力與稅負優勢、雙滑門7人座設定，也成為評審團一致推薦【2023最佳國產中大型MPV】
進口中型SUV方面，兼具人氣口碑的歐系Skoda Kodiaq以去年得獎車之姿力抗全新大改款的Kia Sportage及完熟進化的小改款Mazda CX-5，但在Kia Sportage挾全新大改款的優勢下，最終成為【2023最佳進口中型SUV】新科得主。
至於豪華品牌SUV部分，全新大改款Lexus RX在外型、內裝備配備豪華度、安全與駕駛輔助科技性的有感升級，輔以新世代汽油引擎與油電兩種動力選擇，獲得評審青睞拿下【2023最佳進口豪華中大型SUV】獎項；而Land Rover旗下堪稱豪華SUV始祖的大改款Range Rover，則以極簡線條詮釋新世代奢華，透過渾厚動力與優雅沉穩的行路風格，坐上【2023最佳進口豪華大型SUV】之位。
在今年新增的純電動車級距中，入圍競逐者中SUV休旅車款更是佔下7成。【2023最佳進口電動車】獎項，在近乎全數都是新車款的競爭下，最後由Kia EV6贏得。【2023最佳進口小型豪華電動車】雖然是由Volvo自家XC40 Recharge對決C40 Recharge，但在第二輪投票下，最後由價格與空間實用性勝出的XC40 Recharge獲選。而集結BMW i純電品牌各項技術及前衛概念於一身的BMW iX，則是拿下【2023最佳進口中大型豪華電動車】獎項。
|2023年度風雲車
|Kia EV6
|2023最佳國產小型車
|Honda Fit
|2023最佳國產中型車
|Ford Focus
|2023最佳國產小型SUV
|Honda HR-V
|2023最佳國產中型SUV
|MG HS
|2023最佳國產中大型MPV
|Hyundai Custin
|2023最佳進口都會車
|Suzuki Ignis Hybrid
|2023最佳進口小型車
|Skoda Fabia
|2023最佳進口中型車
|Skoda Octavia
|2023最佳進口中大型車
|Skoda Superb
|2023最佳進口小型SUV
|Skoda Karoq
|2023最佳進口中型SUV
|Kia Sportage
|2023最佳進口大型SUV
|Kia Sorento
|2023最佳進口小型MPV
|Citroen Berlingo MPV短軸
|2023最佳進口中型MPV
|Ford Tourneo Connect
|2023最佳進口大型MPV
|Kia Carnival
|2023最佳進口豪華都會車
|Mini Hatch & Convertible
|2023最佳進口豪華中型車
|BMW 3 Series
|2023最佳進口豪華小型SUV
|Volvo XC40
|2023最佳進口豪華中型SUV
|Lexus NX
|2023最佳進口豪華中大型SUV
|Lexus RX
|2023最佳進口豪華大型SUV
|Land Rover Range Rover
|2023最佳進口豪華大型MPV
|Lexus LM
|2023最佳進口電動車
|Kia EV6
|2023最佳進口小型豪華電動車
|Volvo XC40 Recharge
|2023最佳進口中大型豪華電動車
|BMW iX
|2023最佳人氣車款 (消費者網路票選)
|Honda Fit