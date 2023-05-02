▲ 中華三菱 指定車款送最高價值八萬元配件套餐

乘用車配件套餐有購送



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OUTLANDER



2WD



91.9萬~113.9萬



4WD



110.9萬



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日本原裝進口



四驅渦輪跑旅首選



ECLIPSE CROSS



2WD 110.5萬



4WD 118.8萬





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90萬高額貸款優惠 5年或15萬公里保固 全車系標配：1.5TDGI缸內直噴渦輪引擎、AYC主動式彎道動態控制、全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧剎車輔助含行人偵測功能、7SRS環艙氣囊、LDW車道偏移警示、AHB智慧遠光燈。 旗艦型搭載S-AWC超能全時四輪控制系統。

COLT PLUS



53.9萬~57.9萬



COLT PLUS限時限量優惠價46.9萬元起(含政府舊換新補助)，2萬1低頭款即可入主。 百萬豪華車等級電動尾門車型57.9萬元，輕鬆享有【One touch快倒後座椅、高IQ感應鑰匙、PUSH START智慧觸控啟動系統、鑽帶方向燈附遙控電動收摺】 超值全能小轎旅比你想的更PLUS，安全守護全面提升，全車系標配ASC車身動態穩定系統、TCL循跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ESS智慧型緊急煞車輔助系統、LED日間行車燈、光感應自動啟閉頭尾燈，安全升級更超值。

GRAND LANCER



65.2萬~81.2萬



全車系標配6SRS，驚嘆型限時優惠價舊換新只要60.2萬。 22年式旗艦型全新搭載ADAS安全輔助系統，安全再提升；影音選配升級Panasonic 9吋觸控多媒體主機，附有CarPlay (Apple CarPlay & Andrid auto)功能，行車更便利！

ZINGER



67.8萬~79.4萬



舊換新62.8萬元起，高額50萬0利率實施中！ 全車系標配USB充電功能，並搭載SCC智慧防護系統，以及多項主被動安全配備！

ZINGER P/U



三開型 63.7萬



晶鑽型 69.3萬



舊換新58.7萬元起，高額50萬0利率實施中！ ZINGER PICK UP 三開式貨台，不僅長車頭提升開車舒適性，三開式貨台讓您上、下貨更靈活！ ZINGER PICK UP晶鑽型搭載智能駕駛輔助系統(ADAS)及盲區偵測警示系統(BSW)，採用一體式鈑金貨台設計，搭配耀眼的日行燈與17吋鋁合金輪圈，舒適性、安全性、專業質感大升級！

中華菱利



中華菱利A190 舊換新43.1萬起 中華大菱利A210超能載，載重量950KG同級木床車最大 A180/A190/A210 18萬12期0利率優惠實施中，限時贈送5年或15萬公里「大心」延長保固(市價最高14,000元) 同級唯一4WD四輪傳動設定 手排自排都有喔! 本月購買A190/A210，送高島六星級美足機(市價10,800元)

中華菱利電動車



貨/廂雙車型，續航里程達326KM 提供車電分離方案最低價59.2萬元起, 並採取每月支付電池月租費的租購方式：1-48期每期2,990元, 49-120期每期3,990元。 充電規格採用J1772(慢充)及CCS1(快充)。 享有八年或十六萬公里電池保固。

中華堅兵P350



73.5萬~75.9萬





中華堅兵P350 Hybrid正港3.5 噸商用車，ISG油電複合動力創造出領先同級距的162.6ps最大綜效馬力，並有媲美柴油引擎26.2kg-m最大綜效扭力。 同級最大載重1,610 公斤，及載重行駛最需要的前後輪碟煞安全配備，15吋後複輪設計提高行駛穩定性，百萬內實惠的價格更讓中小企業主輕鬆購入。 保固升級~「4 年或 12 萬延長保固」，搭配動力電池 8 年或 16 萬保固(註)，歡迎即刻洽詢全台匯豐汽車展示中心。 政府舊換新70.9萬元起(木床車)，請即刻把握！ 環保署補助再加碼: 【汽油車】換購【油電】商用車再補助7,000元



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