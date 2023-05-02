▲ 中華三菱 指定車款送最高價值八萬元配件套餐

中華三菱推出「三菱配件套餐有購送！」購車優惠活動，凡於本月下訂指定車款COLT PLUS、GRAND LANCER、OUTLANDER、ZINGER、ZINGER PICKUP、ECLIPSE CROSS並完成領牌程序，即可獲得最高價值80,000元之配件套餐精選優惠。此外，本月於三菱汽車官方網站登記預約試乘/賞車/購車諮詢，並至全台中華三菱展示中心採用掃描QR CODE方式報到，即可獲得7-11 50元電子禮券一份(名額有限，發完為止)，加碼再抽最高300元迪卡儂禮券。
2GameSome - 有車賞
本月入主日本原裝進口小轎旅ECLIPSE CROSS指定車型享無料升級雙重享!除免費升級智慧多媒體觸控主機加3D環景影像系統外，再升級日本原裝足踢感應電動尾門! 此外，還有90萬高額貸款優惠及5年或15萬公里保固，加料不加價，多重好禮一次享!!!
為了迎接電動車時代的來臨，並滿足頭家客、貨兩用需求，本月新推出中華菱利E300電動商用車，除原有的厢車版本外，再推出貨車版本。全車系支援CCS1 DC直流快充，在NEDC測試條件下貨車版本續航里程最高可達到326KM；不只續航力高，中華菱利E300提供22.4kg-m高扭力值，起步爬坡更有力，且全車系標配電動摺疊後視鏡、定速系統等便利仕樣配備，能輕鬆對應生意上的各種狀況並提供良好駕馭感受。
車電分離價只要59.2萬起，並採取租購每月支付電池月租費的方式：1-48期每期2,990元, 49-120期每期3,990元，此外，使用成本低，包含保養項目較少、電費相對較低，在政策支持上也提供免牌照稅及免燃料費…等，總和上述項目年省約7.6萬元，另適用環保署舊換新最高1.7萬元，有效節省生意成本。
而想買菱利汽油版本A180/A190/A210的朋友也有優惠好康，除贈送5年或15萬公里「大心」延長保固(市價最高14,000元)外，還有18萬12期0利率優惠，本月購買A190/A210，再送高島六星級美足機(市價10,800元)，數量有限送完為止。欲知更多詳情請洽全省中華三菱經銷商或或至官網了解更多訊息。
優惠內容
|乘用車配件套餐有購送
|三菱配件套餐有購送！凡於本月下訂指定車款COLT PLUS、GRAND LANCER、OUTLANDER、ZINGER、ZINGER PICKUP、ECLIPSE CROSS並完成領牌程序，即可獲得最高價值80,000元之「配件套餐有購送」精選優惠，“有購”就“送”!
|【歡迎光菱】
預約試乘抽300元迪卡儂禮券
|活動期間內，客戶於三菱汽車官方網站登記預約試乘/賞車/購車諮詢，至全台中華三菱展示中心採用掃描QR CODE方式報到，即可獲得7-11 50元電子禮券一份(名額限前1,000名有效客戶，發完為止)，加碼再抽最高300元迪卡儂禮券。
|中華三菱LINE官帳號好友募集活動
|凡於活動期間內加入中華三菱LINE官方帳號好友完成任務，月月可抽總價值萬點LINE POINTS，想獲得更多專屬優惠，趕緊加入官方帳號。
|OUTLANDER
2WD
91.9萬~113.9萬
4WD
110.9萬
- OUTLANDER好好價給你!限時限量超省優惠，活動期間只要82.9萬起(含政府舊換新補助)! 最省的優惠給你大大的OUTLANDER!
- OUTLANDER配備電子式後視鏡，附有前後行車記錄功能，強化車主用車的保障！影音配備同樣升級為9吋螢幕，附有CarPlay (Apple CarPlay & Andrid auto)功能，讓車主可利用車機與手機的連結，增加用車的便利性！
|日本原裝進口
四驅渦輪跑旅首選
ECLIPSE CROSS
2WD 110.5萬
4WD 118.8萬
第一重：免費升級智慧多媒體觸控主機加3D環景影像系統。
- 指定車型無料升級雙重享!凡本月訂車及完成領牌即享：
第二重：免費升級日本原裝足踢感應電動尾門。
- 90萬高額貸款優惠
- 5年或15萬公里保固
- 全車系標配：1.5TDGI缸內直噴渦輪引擎、AYC主動式彎道動態控制、全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧剎車輔助含行人偵測功能、7SRS環艙氣囊、LDW車道偏移警示、AHB智慧遠光燈。
- 旗艦型搭載S-AWC超能全時四輪控制系統。
|COLT PLUS
53.9萬~57.9萬
- COLT PLUS限時限量優惠價46.9萬元起(含政府舊換新補助)，2萬1低頭款即可入主。
- 百萬豪華車等級電動尾門車型57.9萬元，輕鬆享有【One touch快倒後座椅、高IQ感應鑰匙、PUSH START智慧觸控啟動系統、鑽帶方向燈附遙控電動收摺】
- 超值全能小轎旅比你想的更PLUS，安全守護全面提升，全車系標配ASC車身動態穩定系統、TCL循跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ESS智慧型緊急煞車輔助系統、LED日間行車燈、光感應自動啟閉頭尾燈，安全升級更超值。
|GRAND LANCER
65.2萬~81.2萬
- 全車系標配6SRS，驚嘆型限時優惠價舊換新只要60.2萬。
- 22年式旗艦型全新搭載ADAS安全輔助系統，安全再提升；影音選配升級Panasonic 9吋觸控多媒體主機，附有CarPlay (Apple CarPlay & Andrid auto)功能，行車更便利！
|ZINGER
67.8萬~79.4萬
- 舊換新62.8萬元起，高額50萬0利率實施中！
- 全車系標配USB充電功能，並搭載SCC智慧防護系統，以及多項主被動安全配備！
|ZINGER P/U
三開型 63.7萬
晶鑽型 69.3萬
- 舊換新58.7萬元起，高額50萬0利率實施中！
- ZINGER PICK UP 三開式貨台，不僅長車頭提升開車舒適性，三開式貨台讓您上、下貨更靈活！
- ZINGER PICK UP晶鑽型搭載智能駕駛輔助系統(ADAS)及盲區偵測警示系統(BSW)，採用一體式鈑金貨台設計，搭配耀眼的日行燈與17吋鋁合金輪圈，舒適性、安全性、專業質感大升級！
|中華菱利
- 中華菱利A190 舊換新43.1萬起
- 中華大菱利A210超能載，載重量950KG同級木床車最大
- A180/A190/A210 18萬12期0利率優惠實施中，限時贈送5年或15萬公里「大心」延長保固(市價最高14,000元)
- 同級唯一4WD四輪傳動設定
- 手排自排都有喔!
- 本月購買A190/A210，送高島六星級美足機(市價10,800元)
|中華菱利電動車
- 貨/廂雙車型，續航里程達326KM
- 提供車電分離方案最低價59.2萬元起, 並採取每月支付電池月租費的租購方式：1-48期每期2,990元, 49-120期每期3,990元。
- 充電規格採用J1772(慢充)及CCS1(快充)。
- 享有八年或十六萬公里電池保固。
|中華堅兵P350
73.5萬~75.9萬
【汽油車】換購【油電】商用車再補助7,000元
- 中華堅兵P350 Hybrid正港3.5 噸商用車，ISG油電複合動力創造出領先同級距的162.6ps最大綜效馬力，並有媲美柴油引擎26.2kg-m最大綜效扭力。
- 同級最大載重1,610 公斤，及載重行駛最需要的前後輪碟煞安全配備，15吋後複輪設計提高行駛穩定性，百萬內實惠的價格更讓中小企業主輕鬆購入。
- 保固升級~「4 年或 12 萬延長保固」，搭配動力電池 8 年或 16 萬保固(註)，歡迎即刻洽詢全台匯豐汽車展示中心。
- 政府舊換新70.9萬元起(木床車)，請即刻把握！
- 環保署補助再加碼:
【柴油車】換購【油電】商用車再補助8,500元
|得利卡
- 三菱得利卡進化三級跳，動力提升／安全進階／外型進化
- 領先同級車 配備雙SRS
- ２萬１低頭款