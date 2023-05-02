▲ 宏佳騰推母親節優購專案

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除心意滿滿的手作花束外，宏佳騰更為全台媽媽們，準備了誠意滿滿的「寵Ai好禮」，凡於活動期間（5/2至5/16）前往宏佳騰智慧電車全台任一門市賞車拍照打卡，即可參加幸運轉盤活動，就有機會獲得「Ai美化妝包」、「簡約機能識別證套」、「防水鞋套」等多樣限量好禮。宏佳騰智慧電車FB粉絲專頁也同步推出抽獎活動，消費者只要於指定貼文完成留言任務，就有機會獲得「Ai美化妝包」、「質感奶茶色安全帽」，各限量５個名額，手刀留言抽好禮。
母親節送禮就選宏佳騰智慧電車Ai-4 Ever，專為女性使用者而生，標配多項貼心實用設計，如：外型時尚又輕巧好移、73cm超低座高、多處置物空間、強化穩定車架、好閱讀儀表等，此外，5/2起至全台門市購買Ai-4 Ever車款，電動車汰舊換新補助最高29,800元，加碼送6,000元購車金，現金購車再享1,500元購車金，限時加碼送Ai-4鋁合金輕量化前置物籃(市價1,680元，限量100組，贈完為止)，最低3.8折，只要22,680元把Ai-4騎回家。除以上優惠好禮外，凡於母親節活動檔期購買Ai-4 Ever綠牌電車，即可獲得刮刮卡一張，各項好禮包括「7-11禮券$5,000元」、「AMX1行車紀錄器」、「Ai-4精品配件組」，數量有限，快來宏佳騰智慧門市購車，試試你的好手氣。
響應政府普發6,000元現金措施，宏佳騰的專屬購車優惠推出以來深受消費者好評，為感謝回饋消費者再度加碼延長，不管你喜歡的是擁有跑車靈魂的Ai-1 Ultra ABS，還是結合肌能力學與完美科技的Ai-1 Sport/Sport+，加碼最多折9,000元，再搭配政府汰舊換新補助，最高現省38,800元，優惠只到5/15，請立即把握機會至全台門市購車。
另外，針對學生族群，宏佳騰持續推出專屬購車優惠方案。凡持相關證明文件於5/15前購買Ai-1 Ultra Belt、Ai-1 More，或Ai-3 More系列任一指定車款，以政府補助再搭配宏佳騰加碼購車金6,000元，最低5.8折即可入手，坐擁全新電車只要50,180元；此外，宏佳騰還加碼贈送最高價值4,920元的原廠精品，包含「多功能 Y型架」、「輕量化鋁合金腳踏墊」，以及「極簡風飾桿」，或可選擇30期0利率的購車方案，恣意裝扮為愛車輕鬆升級。