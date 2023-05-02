電動車不加油收不到燃油稅？美國德州率先收取電動車年費！

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相信擁有車輛的讀者在4月份的時候已經繳交了牌照稅，而5月份的綜所稅繳完之後，7月份又要迎來汽燃稅，但對於電動車主來說，他們除了綜所稅之外，其他的可能並不用煩惱，不過這可能只是暫時的，因為美國德州現在開出了第一槍，該州的眾議院已經批准了一項法案，而且是以145票贊成對上0票反對的壓倒性通過，未來該州的電動車車主每年要繳交200元美金的年費，現在只等州長Greg Abbott批准就會開始這項業務，當然會這麼做就是因為該州的稅收下滑不少。
在2015年的時候，德州稅收來到34億美金，而燃油稅是該州第四大的稅收來源，這是因為他們是美國不徵收個人所得稅的七個州之一，由於電動車不需要加油，因此收不到燃油稅的部分，而要讓電動車主繳交必要費用這不會太讓人反彈，畢竟道路的維護很大部分是從燃油稅當中取得，但是200元美金是大家討論的焦點，因為根據研究顯示，德州境內的車主平均每年大概只要付出71元美金的燃油稅而已，而且燃油稅在該州自1991年以來就沒有提高過，因此在徵收電動車車主年費之前，燃油稅應該也要提高才是。
而且在這次的燃油稅當中，並沒有針對任何車種有所區別，因此不同車種、不同馬力的車款要繳交一樣的費用，Nissan Leaf跟電動悍馬的費用是一樣的，但顯然他們對於道路的損耗完全不同，所以這也是需要改進的地方，不過該法案的支持者還有一個論點就是，大多數電動車屬於高端產品，因此通常都是富裕階層的人可以購買，對他們來說200美金的費用並不算什麼，但這顯然會招致批評，而究竟此舉會不會造成其他地方紛紛效仿，又或者會不會對於電動車產業的推動有抑制效果，這些都還有待時間的觀察才會知道了。