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短小精悍！Citroen Berlingo 短軸版讓人一試難忘的強大存在

▲ 短小精悍！Citroen Berlingo 短軸版讓人一試難忘的強大存在
▲ 短小精悍！Citroen Berlingo 短軸版讓人一試難忘的強大存在

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獨特的造型設計，輕巧精準的操控表現，輕快又經濟的動力性能，當然還有寬敞實用的空間機能，不少互斥的諸多特色，卻難得的於這台車上全數出現，且更讓人嘖嘖稱奇的是，這是一台訴諸商用與自用兼得的車款，暱稱布丁狗的 Citroen Berlingo，就是這麼特別的存在。

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試駕車款為 Citroen Berlingo 短軸七人座車型，建議售價新台幣 128.8 萬元。
試駕車款為 Citroen Berlingo 短軸七人座車型，建議售價新台幣 128.8 萬元。
對於商用車款而言，獨特的造型設計與輕巧精準的操控表現，是通常不會出現的形容詞，但從長軸車型試駕到現在，眼前的短軸車型更因更緊湊的車身尺碼，讓原本就已相當出色的動態身手，再度獲得有感躍進。或許你會認為，商用車何須著墨於操控？但若從 Citroen Berlingo 角度思考，反正不互斥，為何不做到？

Citroen Berlingo 短軸車型提供三種版本選擇。
Citroen Berlingo 短軸車型提供三種版本選擇。
確實，每次試駕 Citroen Berlingo 都是讓人難忘的過程，在此次短軸車型的試駕上，因縮短 190mm 的軸距與 350mm 的車身長度，讓整體的視覺比例更顯精巧，但在B柱之前的造型不變，身為過去曾引進的 Peugeot Rifter 兄弟車，更因 Berlingo 家族的設計特色而讓其多了更多的活潑調性，舉凡是廠徽融合雙層車頭設計、車側 AIRBUMP 預防開門碰撞與摩擦裝置等，大幅褪去商用氣息，增加的是適合一家大小的休閒氛圍。

車頭設計與多數人熟悉的長軸版相同。
車頭設計與多數人熟悉的長軸版相同。
Berlingo 車系皆配備 205 / 60 R16 胎圈規格。
Berlingo 車系皆配備 205 / 60 R16 胎圈規格。
相當具辨識度的尾燈造型。
相當具辨識度的尾燈造型。
試駕的是短軸七人座車型，與五人座 Modutop 全景玻璃頂車型同樣以 128.8 萬作為短軸車型的頂級版本選擇，雖然少了相當具特色的全景玻璃車頂設計，但多了第三排兩張獨立座椅，多了兩個人的乘載能力，且可收折與快拆的設計，可對應七人乘坐機能，擁有更多乘載彈性，就算不用將之移除，也可具有與五人座相同的後廂裝載力。

可獨立開啟的後擋風玻璃為相當實用且同級唯一的設計。
可獨立開啟的後擋風玻璃為相當實用且同級唯一的設計。
成人乘坐第三排空間也挺有餘裕，雖然不如第二排輕鬆，但至少比許多 5+2 人座休旅車的第三排空間舒適。
成人乘坐第三排空間也挺有餘裕，雖然不如第二排輕鬆，但至少比許多 5+2 人座休旅車的第三排空間舒適。
第三排乘坐空間也有專屬置杯架。
第三排乘坐空間也有專屬置杯架。
雖然縮短了軸距與車身，但基本上三排座椅乘坐空間與長軸車型差異不大，最大的不同在於第三排座椅後的置物容積，以長軸車型第三排座椅標準乘坐時行李廂容量最大可達 322 公升，在短軸車型上一舉縮減至聊勝於無的 65 公升，若你真的常全員滿載出班或者出遊，或者有放置床墊需求的車宿族群，那建議可以直接跳過短軸版本，長軸才是最適合你的車型。

第三排採用兩張獨立座椅設計。
第三排採用兩張獨立座椅設計。
都可獨立拆卸移除。
都可獨立拆卸移除。
第三排座椅拆卸後，再搭配第一、二排乘客座收折行李廂容量最大可達 3,500 公升。
第三排座椅拆卸後，再搭配第一、二排乘客座收折行李廂容量最大可達 3,500 公升。
可惜的是，第二排座椅椅背還是直挺了些且不可調整角度、第二排椅面也是短了些無法提供大腿完整支撐，但至少每張座椅的織布質感不俗且設計活潑，內部泡棉的支撐度與彈性也屬優異；再者，收納空間的優異，也稍微可以彌補第二排座椅的差強人意，從中控台兩側的置杯架、副手席前方的雙層手套箱、頂篷前端的置物層、中央鞍座下方超大容量的置物空間、車門門板的置物處等，再加上第二排電動車窗與手動遮陽簾，以及前排座椅背面的折疊桌等，雖然沒有炫目的材質與超大面積螢幕，但務實的設計邏輯，用車時就能展現讓人會心一笑的貼心。

前排中控台設計與長軸車型無異。
前排中控台設計與長軸車型無異。
駕駛資訊儀錶板顯示幕雖然不是時興的全數位螢幕，但資訊判讀仍屬清晰。
駕駛資訊儀錶板顯示幕雖然不是時興的全數位螢幕，但資訊判讀仍屬清晰。
標配 8 吋全彩觸控螢幕整合通資與音響系統。
標配 8 吋全彩觸控螢幕整合通資與音響系統。
三指操控就可呈現首頁畫面。
三指操控就可呈現首頁畫面。
標配雙區數位恆溫空調系統。
標配雙區數位恆溫空調系統。
座椅皆為手動調整，內部填充泡綿設計相當紮實。
座椅皆為手動調整，內部填充泡綿設計相當紮實。
座椅花色設計挺活潑，展現法系車的特色。
座椅花色設計挺活潑，展現法系車的特色。
第二排座椅椅背設計較為挺直，且沒有調整機制。
第二排座椅椅背設計較為挺直，且沒有調整機制。
身高 177cm 乘客乘坐第二排示意圖。
身高 177cm 乘客乘坐第二排示意圖。
中控台兩側具備置杯架設計相當就手（因試駕短軸車款為認證車，因此配備有上層手套箱上的飾條）。
中控台兩側具備置杯架設計相當就手（因試駕短軸車款為認證車，因此配備有上層手套箱上的飾條）。
中控台螢幕後方也有置物空間。
中控台螢幕後方也有置物空間。
門板置物空間也相當寬敞。
門板置物空間也相當寬敞。
頂篷前方置物空間。
頂篷前方置物空間。
中央鞍座下方體積雖大，但皆設計成置物空間。
中央鞍座下方體積雖大，但皆設計成置物空間。
拉簾設計相當就手。
拉簾設計相當就手。
前排座椅背面的折疊桌面積也屬實用，不會像有些車款面積過小。
前排座椅背面的折疊桌面積也屬實用，不會像有些車款面積過小。
第二排車窗具備手動遮陽簾。
第二排車窗具備手動遮陽簾。
但如果你以五人乘坐為主，又常於都會中穿梭奔馳，那短軸車型的便利絕對讓你驚艷，根本等同於一款歐規 C-Segment 級距掀背車的車身長度，除了 1838mm 車高在進出些限高較低的停車場需要注意以外，多數時間你根本就像開著 Peugeot 308 般的俐落靈活。

相當靈活的操控性，絕對堪稱同級第一。
相當靈活的操控性，絕對堪稱同級第一。
雖然 1.6 噸上下的車重與長軸車型差異不大，但搭配上 1.5 升渦輪增壓柴油引擎可真是輕鬆寫意，EAT 智慧型 8 速手自排變速系統的換檔過程快速到讓人覺得是雙離合器自手排機構上身，檔位間的切換迅速，檔位選擇邏輯也相當聰明，雖然對於一款有著商用取向的廂型車而言討論動力有點文不對題，但 Berlingo 就真的擁有讓你對其身手留下印象的特質，不僅當下驚艷，試過還是念念不忘。

搭載 1.5 升渦輪增壓柴油引擎，具備 130 bhp / 3,750 rpm 最大馬力與 300 Nm / 1,750 rpm 最大扭力輸出。
搭載 1.5 升渦輪增壓柴油引擎，具備 130 bhp / 3,750 rpm 最大馬力與 300 Nm / 1,750 rpm 最大扭力輸出。
動力銜接 EAT8 智慧型 8 速手自排變速系統，變速反應相當輕快聰明。
動力銜接 EAT8 智慧型 8 速手自排變速系統，變速反應相當輕快聰明。
較小的方向盤盤徑操控起來猶如掀背車般輕巧。
較小的方向盤盤徑操控起來猶如掀背車般輕巧。
配備有方向盤換檔撥片。
配備有方向盤換檔撥片。
加速表現相當輕快，雖然懸吊設定偏軟，但吸收台灣路面坑洞能力十分優異。
加速表現相當輕快，雖然懸吊設定偏軟，但吸收台灣路面坑洞能力十分優異。
官方宣稱的 19.9km/L 平均油耗，以柴油動力的特色，確實比許多油電動力的華麗油耗數據更具參考價值，就算有加尿素的需求，但相對油電車的電系與電池養護更讓人覺得友善。

出色的油耗表現也體現公司車的使用價值。
出色的油耗表現也體現公司車的使用價值。
除了 Van 與長軸版本以外，Citroen 新追加的 Berlingo 短軸車型，同步提供了五人座椅七人座版本，在原先已相當優異的布丁狗市場評價中，又增加了更多的購車選擇，雖然相較於主要對手不具最新產品世代優勢，但卻以更貼近實用層面的務實設計，以較為簡單的架構與機構，給予讓人驚艷的使用價值以及操控樂趣。如果你也正在選擇一台可靠的生活與工作夥伴，那包含此次試駕短軸車型在內的 Citroen Berlingo 家族，絕對值得你購車前好好體驗一番。

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