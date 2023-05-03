▲ 短小精悍！Citroen Berlingo 短軸版讓人一試難忘的強大存在

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對於商用車款而言，獨特的造型設計與輕巧精準的操控表現，是通常不會出現的形容詞，但從長軸車型試駕到現在，眼前的短軸車型更因更緊湊的車身尺碼，讓原本就已相當出色的動態身手，再度獲得有感躍進。或許你會認為，商用車何須著墨於操控？但若從 Citroen Berlingo 角度思考，反正不互斥，為何不做到？
確實，每次試駕 Citroen Berlingo 都是讓人難忘的過程，在此次短軸車型的試駕上，因縮短 190mm 的軸距與 350mm 的車身長度，讓整體的視覺比例更顯精巧，但在B柱之前的造型不變，身為過去曾引進的 Peugeot Rifter 兄弟車，更因 Berlingo 家族的設計特色而讓其多了更多的活潑調性，舉凡是廠徽融合雙層車頭設計、車側 AIRBUMP 預防開門碰撞與摩擦裝置等，大幅褪去商用氣息，增加的是適合一家大小的休閒氛圍。
試駕的是短軸七人座車型，與五人座 Modutop 全景玻璃頂車型同樣以 128.8 萬作為短軸車型的頂級版本選擇，雖然少了相當具特色的全景玻璃車頂設計，但多了第三排兩張獨立座椅，多了兩個人的乘載能力，且可收折與快拆的設計，可對應七人乘坐機能，擁有更多乘載彈性，就算不用將之移除，也可具有與五人座相同的後廂裝載力。
雖然縮短了軸距與車身，但基本上三排座椅乘坐空間與長軸車型差異不大，最大的不同在於第三排座椅後的置物容積，以長軸車型第三排座椅標準乘坐時行李廂容量最大可達 322 公升，在短軸車型上一舉縮減至聊勝於無的 65 公升，若你真的常全員滿載出班或者出遊，或者有放置床墊需求的車宿族群，那建議可以直接跳過短軸版本，長軸才是最適合你的車型。
可惜的是，第二排座椅椅背還是直挺了些且不可調整角度、第二排椅面也是短了些無法提供大腿完整支撐，但至少每張座椅的織布質感不俗且設計活潑，內部泡棉的支撐度與彈性也屬優異；再者，收納空間的優異，也稍微可以彌補第二排座椅的差強人意，從中控台兩側的置杯架、副手席前方的雙層手套箱、頂篷前端的置物層、中央鞍座下方超大容量的置物空間、車門門板的置物處等，再加上第二排電動車窗與手動遮陽簾，以及前排座椅背面的折疊桌等，雖然沒有炫目的材質與超大面積螢幕，但務實的設計邏輯，用車時就能展現讓人會心一笑的貼心。
但如果你以五人乘坐為主，又常於都會中穿梭奔馳，那短軸車型的便利絕對讓你驚艷，根本等同於一款歐規 C-Segment 級距掀背車的車身長度，除了 1838mm 車高在進出些限高較低的停車場需要注意以外，多數時間你根本就像開著 Peugeot 308 般的俐落靈活。
雖然 1.6 噸上下的車重與長軸車型差異不大，但搭配上 1.5 升渦輪增壓柴油引擎可真是輕鬆寫意，EAT 智慧型 8 速手自排變速系統的換檔過程快速到讓人覺得是雙離合器自手排機構上身，檔位間的切換迅速，檔位選擇邏輯也相當聰明，雖然對於一款有著商用取向的廂型車而言討論動力有點文不對題，但 Berlingo 就真的擁有讓你對其身手留下印象的特質，不僅當下驚艷，試過還是念念不忘。
官方宣稱的 19.9km/L 平均油耗，以柴油動力的特色，確實比許多油電動力的華麗油耗數據更具參考價值，就算有加尿素的需求，但相對油電車的電系與電池養護更讓人覺得友善。
除了 Van 與長軸版本以外，Citroen 新追加的 Berlingo 短軸車型，同步提供了五人座椅七人座版本，在原先已相當優異的布丁狗市場評價中，又增加了更多的購車選擇，雖然相較於主要對手不具最新產品世代優勢，但卻以更貼近實用層面的務實設計，以較為簡單的架構與機構，給予讓人驚艷的使用價值以及操控樂趣。如果你也正在選擇一台可靠的生活與工作夥伴，那包含此次試駕短軸車型在內的 Citroen Berlingo 家族，絕對值得你購車前好好體驗一番。