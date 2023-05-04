劉軒年幼赴美留學「一句英文都不會」！劉墉教「萬用語」反鬧笑話

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劉軒的父親劉墉是知名作家與畫家，20多年前曾將作品送給家扶基金會做為義賣品，這點使受訪家庭中的爸爸印象深刻，因為他正在屏東家扶中心擔任主任一職。說到做公益，劉軒也分享一段他的志工經歷，19歲那年曾在父親的安排下，到南台灣的啟智中心當志工，他說：「之前每一年回來（台灣），就會有點像個ABC這樣，回來看到的，就覺得好像跟我還蠻遙遠的，有一點距離感。我當時就跟著大家坐校車去接那些孩子，然後有一些孩子是要幾乎要抱上車這樣子。」劉軒認為，正因為有這樣的體驗，才讓他跟台灣重新有了情感上的連結。
說到家人，在劉軒小時候的印象中，爸爸劉墉是傳統又嚴格的父親，但卻在他10多歲最叛逆的時候，跟自己說了「我愛你」，劉軒在節目中分享這段親子往事，回憶說道：「有一次我跟他在爭吵，為了什麼事情也忘了，只記得我非常、非常的生氣，就衝到房間，看到一塊玉珮就拿起來想把它給砸碎，可是沒想到砸到玻璃上，那個玻璃啪全碎了，我的手開始流血。爸爸聽到聲音衝進來，看到我滿手是血，當下我自己也歇斯底里了，他就是一把把我抱住滾到地上，然後一直說，『爸爸愛你、爸爸愛你』，那是我第一次聽到，可是從那次之後，我們就還蠻常會對彼此這麼說。」
劉軒認為，對於一個華人男性，能夠放軟身段，然後給家一個擁抱，跟大家說我愛你們，這件事情其實非常了不起。《誰來晚餐》全新第14季，每周五晚間９點於公視頻道首播，亦同步於官方YouTube頻道直播。