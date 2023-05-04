33歲男星「一半身體突然癱瘓」！送醫被診斷腦中風　演出全面取消

劉軒年幼赴美留學「一句英文都不會」！劉墉教「萬用語」反鬧笑話

▲作家劉軒從小赴美留學，不過當時他一句英文也不會，父親劉墉便教導他一句「萬用語」，豈料卻鬧出笑話。（圖／公視提供）
▲作家劉軒從小赴美留學，不過當時他一句英文也不會，父親劉墉便教導他一句「萬用語」，豈料卻鬧出笑話。（圖／公視提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

心理學作家劉軒近日上公視節目《誰來晚餐14》，分享從小在國外長大的經歷，8歲就到美國念書的他，當時其實一句英文也不懂，第一天要去上學前甚至還緊張到哭，父親劉墉便教了他一句萬用英文，告訴他：「不管人家跟你說什麼，你就回答『I don't know.』就對了」。後來有一次，有個同學跟他說「Hi，I'm Davy，what's your name?」乖巧聽話的劉軒就回答：「I don't know.」，全班頓時爆笑出，但他當時根本不知道大家在笑什麼，意外鬧出笑話。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲心理學作家劉軒近日上公視節目《誰來晚餐14》，分享從小在國外長大的經歷。（圖／公視提供）
▲心理學作家劉軒近日上公視節目《誰來晚餐14》，分享從小在國外長大的經歷。（圖／公視提供）
劉軒受公視節目《誰來晚餐14》邀請，拜訪家住高雄的一家三代五口之家，其家庭20年前抽中美國綠卡，現在過著分隔兩地的分居狀態，從小同樣也是在國外長大的劉軒，因為有相同成長背景的關係，相當期待可以與他們交流心得。

劉軒的父親劉墉是知名作家與畫家，20多年前曾將作品送給家扶基金會做為義賣品，這點使受訪家庭中的爸爸印象深刻，因為他正在屏東家扶中心擔任主任一職。說到做公益，劉軒也分享一段他的志工經歷，19歲那年曾在父親的安排下，到南台灣的啟智中心當志工，他說：「之前每一年回來（台灣），就會有點像個ABC這樣，回來看到的，就覺得好像跟我還蠻遙遠的，有一點距離感。我當時就跟著大家坐校車去接那些孩子，然後有一些孩子是要幾乎要抱上車這樣子。」劉軒認為，正因為有這樣的體驗，才讓他跟台灣重新有了情感上的連結。

▲劉軒從小在國外長大。（圖／公視提供）
▲劉軒從小在國外長大。（圖／公視提供）
說到家人，在劉軒小時候的印象中，爸爸劉墉是傳統又嚴格的父親，但卻在他10多歲最叛逆的時候，跟自己說了「我愛你」，劉軒在節目中分享這段親子往事，回憶說道：「有一次我跟他在爭吵，為了什麼事情也忘了，只記得我非常、非常的生氣，就衝到房間，看到一塊玉珮就拿起來想把它給砸碎，可是沒想到砸到玻璃上，那個玻璃啪全碎了，我的手開始流血。爸爸聽到聲音衝進來，看到我滿手是血，當下我自己也歇斯底里了，他就是一把把我抱住滾到地上，然後一直說，『爸爸愛你、爸爸愛你』，那是我第一次聽到，可是從那次之後，我們就還蠻常會對彼此這麼說。」

劉軒認為，對於一個華人男性，能夠放軟身段，然後給家一個擁抱，跟大家說我愛你們，這件事情其實非常了不起。《誰來晚餐》全新第14季，每周五晚間９點於公視頻道首播，亦同步於官方YouTube頻道直播。

邰智源「飛機上自拍」同框KID、坤達！意外劇透《木曜》拍攝地

《嗨！營業中2》爆集體請辭！主要成員應徵「6缺3」　炎亞綸哭了

林襄「被改名」獲封新綽號！真相笑翻　友親眼認證她「紅到國外」

詩亞認了是「天價業配」前女團成員！曬截圖否認藝人病：被抹黑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀