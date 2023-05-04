TOYOTA TOWN ACE 4 月輕型商用車市場首位
TOYOTA TOWN ACE貨卡及廂型車於去年2月及12月陸續上市後，以優秀的商品力及實惠的價格，獲得台灣頭家們的青睞，今年4月份TOWN ACE領牌數合計達1,402台，以57%的級距市占率註1強勢奪冠，同時1~4月累積台數達5,929台，市佔率也高達56%，而輕型商用車市場在今年前四個月也因為TOWN ACE的導入成長了近3成。
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TOWN ACE是TOYOTA針對輕型商用車所特別開發的全新世代產品，貨卡車型最高載重960公斤註2，各行各業的貨品都能以超高效率承載，加上適中的車身尺寸與4.9m靈巧迴轉半徑，自由無負擔地穿梭在各地街頭巷弄。而頭家們重視的平均油耗表現更是高達15.2km/L(自排版本) 註3、14.8km/L(手排版本) 註4，不僅省油錢更能賺大錢！駕駛座艙中控台採連通式設計，創造寬闊而舒適的腿部空間，長途駕駛也不易感到疲憊，還能自由便利於兩側上下車。此外，豐富的主被動安全配備除了全車系標配雙SRS氣囊註5，頂規車型更搭載TSS (Toyota Safety Sense) 註6主動安全防護系統，全方位守護乘駕安全。
廂型車在去年底上市後，推出2人座、5人座兩種不同車型，2人座車型超大的載貨空間，可以輕鬆承載8台27吋公路腳踏車，且最高載重880公斤註7，讓好頭家們用最少趟數載最多貨品；5人座車型搭載5/5分離第二排座椅，並具備拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，滿足載人載物多種用途，目前累積訂單也已經超過10,000台，大幅超出預期。
除了優異的商品力外，TOYOTA全台1,915位銷售顧問更秉持專業的角度，用心傾聽商用車主各項需求，主動提供改裝建議，並提供優質的售後服務，全台合計186個服務據點可為廣大消費者進行保修，提供便利且專業的售後服務網絡。
為感謝廣大消費者對TOWN ACE的愛護與支持，5月份TOYOTA針對貨卡車型，除延續汰舊換新優惠價46萬元起註10，更提供高額零利率註11、5年14萬公里延長保固註12、13等優惠專案，目前貨卡車型顧客下單後等待交期已大幅縮短，請有購車需求的消費者立即洽詢全台TOYOTA展示中心，或上TOYOTA網站：http://www.toyota.com.tw查詢相關資訊。