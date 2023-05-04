▲ 福斯商旅攜手大甲媽祖遶境邁向第 15 年

被譽為「全球三大宗教活動之一」的大甲鎮瀾宮媽祖遶境，今年自4/21 晚間起駕至4/30為期十天九夜的活動。向來致力於在地文化盛事不遺餘力的台灣福斯商旅，今年為第15年參與大甲媽祖遶境活動，除了持續以德國性能皮卡Amarok V6搭載遶境現場最受歡迎的Q版媽祖氣球擔任前導車、為所有信眾加油打氣一同走遍中台灣之外，同時提供五台「德國第一 頂級商旅」T6.1 Caravelle擔任大甲媽祖護駕專車車隊，以其運用出色空間機能、主被動安全配備及座椅多變化等特性，協助廟方在遶境期間物資與人力交通的運送及接駁服務。
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台灣福斯商旅持續秉持福斯集團＃WeNotMe品牌精神，致力發展無障礙移動服務，除了去年年底以網路影片「福斯商旅 在乎你的每一步」來呼籲國人重視無障礙水平與垂直移動需求，共同關懷身障朋友及年長者迎向無礙的新生活。今年在大甲媽祖遶境活動中，持續提供無障礙服務，為身障朋友及年長者信眾提供免費1日大甲媽祖遶境活動，給予信徒最完善無障礙的水平移動體驗、陪伴媽祖一起前行。
來自美國的YouTuber「小貝米漿」不僅熱愛台灣傳統文化，身為彰化女婿的他，曾經征戰50幾個大大小小的宮廟遶境活動，甚至帶著朋友以外國人的視角走進台灣歷史文化，從中感受到滿滿的台灣人情味。今年特別與福斯商旅合作，邀請「輪椅女孩」雪莉一起體驗這場難得的宗教盛事。兩位的遶境活動以福斯商旅全新Caddy福祉車來實現。雪莉在遶境後更激動的表示：「我從來沒想過身為輪椅族群也可以參加遶境活動！這是我第一次參加大甲媽祖遶境，多虧有Caddy 福祉車讓我安心的和信眾一起遶境，給我一趟安全且舒適的遶境行程，讓我能夠親自感受到媽祖慈暉的庇祐。」小貝米漿也在活動後表示：「我在台灣參加了這麼多宮廟遶境活動，這次陪雪莉一起圓夢，不僅是很難得的經驗，對我來說相當有意義！
台灣福斯商旅藉與去年「行無礙協會」的合作、連續15年的大甲媽祖遶境活動，致力於善盡企業社會責任，並以實際行動回饋社會，來喚起大眾對於無障礙環境的重視。