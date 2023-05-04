▲ NISSAN KICKS 限時入主超值舊換新價 74.9 萬元起

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NISSAN KICKS 2018年上市至2022年9月止，以年輕動感外觀再搭配豐富的智行安全配備，獲得車主美譽「#我開KICKS我驕傲」，累計銷售共計57,874台，穩坐小型跨界休旅冠軍。裕隆日產於2022年10月6日起推出NISSAN KICKS全新改款上市，透過「外型、安全、便利、動力」四大升級，贏得廣大消費者的喜愛。NISSAN KICKS延續車主好口碑，全新改款NISSAN KICKS自2022年10月上市以來至2023年4月，累計共銷售7,147台，持續蟬聯跨界休旅銷售冠軍，為感謝消費者對NISSAN KICKS的支持與肯定，即日起至2023年5月31日止，入主NISSAN KICKS即享超值舊換新價74.9萬元起，包含1.6萬元專屬購車金優惠(註4)，搭配5萬元舊換新政府補助優先領方案，讓消費者享受優惠的價格及全新升級的產品魅力。
裕隆日產汽車自2003年10月成立，迄今在台灣深耕即將邁入第20年，以台灣裕隆集團的堅強實力，與技術母廠日產汽車的長期合作關係，積極引進嶄新車款，讓產品與世界同步，並積極創造符合區域風格的優勢車種，將台灣汽車設計實力推向全球市場。裕隆日產矢志成為「產品創新」及「服務創新」標竿企業，致力提供台灣消費者優質的乘駕體驗與貼心服務，秉持「技術日產 智行未來」品牌精神，打造智能移動新世界，創造全新駕馭體驗，持續推出優質產品，受到台灣廣大消費者支持。
為歡慶迎接裕隆日產20周年，並持續響應政府政策，延續「NISSAN 10倍普發 幸福加碼送」限時購車優惠，即日起至5月31日止，入主NISSAN國產全車系，即享普發金6千元升級2萬元配件金之購車優惠，加碼再贈送價值1萬5千元的「五夠省」保修護照，包含機油抵用劵、前檔鍍膜折價劵、鈑噴劵及代步車租車折價劵，同時提供0利率分期貸款專案及68無限里程延長保固，讓消費者輕鬆入主NISSAN優質車款，共同分享購車喜悅超幸福。
KICKS以Urban V-motion 2.0設計理念打造的全新潮流動感外觀、Double V-motion 大型鋼琴烤漆水箱護罩、17吋全新造型切削鋁圈等，再搭配魅力雙色車頂設計，提供14種車色選擇(註5)，讓消費者輕鬆打造不隨波逐流的自我風格。
KICKS安全升級以全車規標配NISSAN智行安全科技，享有ICC智慧型全速域定速控制系統、同級唯一PFCW超視距車輛追撞警示系統以及P-IEB防追撞緊急剎車系統…等主被動安全輔助系統(註6)，並且強化車體核心骨架，提供消費者更安心的駕馭體驗。
KICKS便利科技升級透過捨棄傳統手煞車，全面導入電子手煞車附Auto Hold功能，並標配8吋X-media III智慧影音多媒體系統，支援Apple Carplay & Android Auto，結合智慧科技輔助系統(註7)，提升駕駛的操駕便利性能。
KICKS 採用全新1.6G高效能HR16DE引擎，延續採用GT-R的鏡面熔射缸孔技術，提升引擎導熱效率並降低能量損失，再搭配全新雙氣門正時控制系統及TCV擾流控制閥技術，整體馬力、扭力較過往提升10% (註8) ，同時兼具動力與油耗，成就完美平衡。