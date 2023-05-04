▲ HYUNDAI 首度躍升非豪華品牌第二大

HYUNDAI汽車銷售續創紀錄，4月銷售結算寫下17年來新高成績！全品牌新車銷售共2,060台，年增長86.4%，並首度躍升非豪華品牌第二大榮銜。受惠原廠零件供應逐漸回穩，擔綱銷售主力的Tucson L及旗艦家旅CUSTIN分別交出590台、596台，聯手入榜國產車系前十之列，加上深獲年輕族群支持的VENUE穩定熱銷，Porter Pro續座三噸半貨車冠軍寶座，共同帶動品牌銷售月月成長，挑戰新高。有別於前次紀錄是以柴油休旅進軍國內獲得好評，現行HYUNDAI陣容更全面涵蓋乘用/商用市場，無論是國產或進口車系、汽油渦輪油電或新世代電動車，新車抵台均能獲得消費市場高度認同。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本月正式啟動全新Tucson L Turbo Hybrid預接，搶攻國產中大型休旅的高階動力市場，將可再為全品牌銷售成長增添助力。歡慶HYUNDAI汽車銷售持續高成長，5月分全車系試乘即可參加週週抽豪禮，有機會帶走Dyson 涼風空氣清淨機(價值$19,900元)。指定進口車系再享高額購車金禮遇，無論是商務用車需求，亦或是家庭出遊，HYUNDAI汽車全車系都能滿足您的需求，優惠詳情請洽全國HYUNDAI汽車展示中心。TOYOTA TOWN ACE 4 月輕型商用車市場首位福斯商旅攜手大甲媽祖遶境邁向第 15 年NISSAN KICKS 限時入主超值舊換新價 74.9 萬元起中華汽車獲 23 年「遠見雜誌 ESG 企業永續獎」樂齡友善組 首獎