▲ 中華汽車獲 23 年「遠見雜誌 ESG 企業永續獎」樂齡友善組 首獎

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公司自1989年即實施的改善提案制度是工廠人因化改善的最大推手，我們鼓勵員工提案，提案的內容，從小到大，從第一線人員到辦公室，再到改善生產線流程都有。我們灌輸員工創新不必怕犯錯的觀念，有點子就提出，長年累月，員工已很習慣觀察工作場所中任何值得改善的事。
很多工廠的好案子就是由改善提案制度所提出來的，也多次獲得勞動部中高齡組的職務再設計創意競賽全國第一的肯定，此外，為將好的案子分享給更多企業，亦多次參與勞動部舉辦的職務再設計推廣活動。像是2021年獲得第一名的「鈑件取拿省力及安全提升改善」，本案利用重力、槓桿原理搭配強力磁鐵，讓原本困難作業的動作變成方便就手，還能避免取件時割傷手部的風險，更實際的是每年節省5,854片鈑件取拿動作；另一個獲得佳作的「熱熔膠手部按壓疲勞度減低改善」將原本費力的手指按壓動作改為腳踩，而且一次組合5個熱熔膠槍提升擠膠量，換算下來，每年可省下約5.5萬次手指按壓動作。
為照護中高齡員工建康，中華汽車設有完整的健康管理流程，除由護理人員針對高危險群，實施健康管理及追踨外，另透過「過勞管控、健康促進、健康管理活動，及身障輔具建置」等措施，持續改善中高齡員工之健康狀況。此外，為推動員工健康，每日醫生於廠內看診外，更設置設立專責單位，並組織跨部門推動小組，建立完整、個別化的健康照護系統，以推動員工健康促進相關業務，期望透過人員、設備、環境、與活動等相關的健康、安全把關及落實，打造真正的健康幸福職場。
中華汽車於1993年成立「人才培訓中心」；2012年將人才培訓中心轉型並成立「睿華國際管理顧問公司」，透過引導及培訓的方式訓練使員工成為專業領域相關顧問，提供企業客製化的培訓課程、顧問輔導規劃服務。睿華的經營理念為「知識的力量來自無私的分享」，能將資深員工所學能夠來分享給需要提升能量的企業，也是對社會的一種貢獻與回饋。廠內累積約有40位具備不同領域專業之同仁轉職協力廠商或兼任睿華講師，提供員工未來職涯發展多元化選擇。