母親節買電動車殺很大！廠商價格戰「血流成河」　最低2.2萬入手

中華汽車獲 23 年「遠見雜誌 ESG 企業永續獎」樂齡友善組 首獎

▲ 中華汽車獲 23 年「遠見雜誌 ESG 企業永續獎」樂齡友善組 首獎
▲ 中華汽車獲 23 年「遠見雜誌 ESG 企業永續獎」樂齡友善組 首獎

2GameSome - 有車賞

中華汽車繼2022年獲得勞動部「工作生活平衡獎」後，今日再以『中華三零長青啟航』專案獲得2023年第19屆《遠見雜誌》ESG企業永續獎傑出方案「樂齡友善首獎」。中華汽車副總錢經武表示，「中華汽車成立至今已經54年，對台灣這塊土地、對台灣社會有很深的感情，也深信企業的存在除了創造經營利潤，更應該取之於社會，用之於社會」，而「員工是最大的資產」，中華汽車將持續推動多元面向照護，讓同仁能在工作、家庭、健康之間取得平衡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華汽車創立54多年，因員工留任率高，員工平均年齡達43.6歲，20年以上資歷的員工42.5%；面對缺工以及如何激勵和結合中高齡員工之人力資源等問題，中華汽車自2012年起推動「中華三【零】長青啟航計畫」，以「職場【零】障礙、健康【零】負擔、發展【零】極限」為中高齡人力資源發展政策，配合『多元發展培育、完整健康照護、紓壓樂活促動、職場人因管理、工作職涯再造』等措施，促動中高齡人才延伸職涯舞台、共創個人及企業價值。

公司自1989年即實施的改善提案制度是工廠人因化改善的最大推手，我們鼓勵員工提案，提案的內容，從小到大，從第一線人員到辦公室，再到改善生產線流程都有。我們灌輸員工創新不必怕犯錯的觀念，有點子就提出，長年累月，員工已很習慣觀察工作場所中任何值得改善的事。

很多工廠的好案子就是由改善提案制度所提出來的，也多次獲得勞動部中高齡組的職務再設計創意競賽全國第一的肯定，此外，為將好的案子分享給更多企業，亦多次參與勞動部舉辦的職務再設計推廣活動。像是2021年獲得第一名的「鈑件取拿省力及安全提升改善」，本案利用重力、槓桿原理搭配強力磁鐵，讓原本困難作業的動作變成方便就手，還能避免取件時割傷手部的風險，更實際的是每年節省5,854片鈑件取拿動作；另一個獲得佳作的「熱熔膠手部按壓疲勞度減低改善」將原本費力的手指按壓動作改為腳踩，而且一次組合5個熱熔膠槍提升擠膠量，換算下來，每年可省下約5.5萬次手指按壓動作。

為照護中高齡員工建康，中華汽車設有完整的健康管理流程，除由護理人員針對高危險群，實施健康管理及追踨外，另透過「過勞管控、健康促進、健康管理活動，及身障輔具建置」等措施，持續改善中高齡員工之健康狀況。此外，為推動員工健康，每日醫生於廠內看診外，更設置設立專責單位，並組織跨部門推動小組，建立完整、個別化的健康照護系統，以推動員工健康促進相關業務，期望透過人員、設備、環境、與活動等相關的健康、安全把關及落實，打造真正的健康幸福職場。

中華汽車於1993年成立「人才培訓中心」；2012年將人才培訓中心轉型並成立「睿華國際管理顧問公司」，透過引導及培訓的方式訓練使員工成為專業領域相關顧問，提供企業客製化的培訓課程、顧問輔導規劃服務。睿華的經營理念為「知識的力量來自無私的分享」，能將資深員工所學能夠來分享給需要提升能量的企業，也是對社會的一種貢獻與回饋。廠內累積約有40位具備不同領域專業之同仁轉職協力廠商或兼任睿華講師，提供員工未來職涯發展多元化選擇。

TOYOTA TOWN ACE 4 月輕型商用車市場首位

福斯商旅攜手大甲媽祖遶境邁向第 15 年

NISSAN KICKS 限時入主超值舊換新價 74.9 萬元起

HYUNDAI 首度躍升非豪華品牌第二大

我是廣告 請繼續往下閱讀