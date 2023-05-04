文學星推戀愛小說！枯燥校園變遊戲　散狐帶你攻略迷惘青春期

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利用遊戲的方式讓討厭學校的主角主動探索校園，嘗試著與老師、同學們互動，甚至為了解開超稀有任務攻略校園中的高嶺之花。原本枯燥乏味的校園變成了RPG遊戲，謳歌青春的生活即將開始。《討厭學校的我，意外開啟了戀愛冒險遊戲般的生活》每週四上午11點準時於 beanfun! 文學星更新，跟著散狐一起挑戰名為「學校生活」的遊戲。
提到為何會想把校園生活變成遊戲？散狐表示，他覺得高中生活十分枯燥乏味，沉悶且無法逃避。如果運動就可以增加體力值，念書能提高智力值，各種學科靠訓練升級，甚至與同學、老師對話，好感度就能增加，遊戲化可以讓無聊的學校變得有趣。
在作品中，校園遊戲的重點即是解開各種任務，有普通、也有SSR(超稀有)級—攻略個性迥異的女同學。學校裡成績優異的高冷優等生，卻有著奇特的「異常狀態」：無法辨識他人外表的臉盲症，主角為了獲得獎勵，開始協助女同學解除異常狀態，逐一攻略。
這些異常狀態也是散狐特別安排，藉由這些與角色個性有所連結的症狀，引導出青春期會碰到「自我認同」的課題。他希望藉由這部作品能陪伴徬徨的青少年們，渡過這段青春且迷惘的人生旅程。
beanfun!文學星期待給玩家更多遊戲類型小說體驗，除了本月新作《討厭學校的我，意外開啟了戀愛冒險遊戲般的生活》之外，目前文學星也有其他遊戲小說正在連載。《第二遊戲世界》由佐渡遼歌創作，內容敘述主角們穿越到末日台北的時空，需要靠智慧與遊戲中提供的「異能」去破關，才能找到返回原來世界的路。
而《叛逆玩家》則是由人氣作者花於景(雷雷夥伴)所創作，上線五個月閱讀數破25萬，佔閱讀排行榜第一名。內容敘述主角被召喚進一個神祕的遊戲世界，那裡有著令人窒息的階級之分，但主角不想服從這樣的設定，因此他決定要跟其他玩家聯手，一起顛覆這個世界。
🟡beanfun!文學星《討厭學校的我，意外開啟了戀愛冒險遊戲般的生活》