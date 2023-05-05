漲價的藉口千百種！保時捷：想贏過法拉利要靠提高價格才能成功

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其實在上個月的時候，保時捷就大幅提高了入門車款718 Boxster以及Cayman的價格，儘管這兩輛車即將被純電的後繼車款取代，但這並不影響他們想要提高售價的決心。除了718純電後繼車款以及現有的Taycan車系之外，保時捷還將會在2026年推出全新電動車，一輛定位比Cayenne還要更高的休旅車，雖然價格尚未公布，但是超過10萬美金是肯定的，基本上會比基本的911 Carerra在美國販售的10.12萬美金還要更貴，而入門的Taycan售價則是8萬美金，不過看看對手法拉利，最入門的Roma售價則是22.5萬美金，兩者的差距還真的不小。
而外媒指出保時捷還想要往更高端的市場進攻，就是為了可以與法拉利相抗衡，而從去年保時捷上市之後，福斯集團依舊是該公司的大股東，不過早在2015年法拉利就進行了一次非常成功的公開發行，當時也得到了許多現金挹注，而他們想要與法拉利對抗還需要有更多的產品優勢，這些都是需要透過研發金費堆疊才能夠達成，加上他們也在進行許多新創事業的投資，像是他們就持有Bugatti-Rimac合資公司45%的股份，而投資這些公司需要很多錢，這也是他們要提高車價賺取更多錢的原因，不過他們若是真的想要媲美法拉利甚至是超越他們，應該拿出相對應的超跑產品，並且擁有更多車輛科技，如此一來漲價才能夠說服消費者，並且提升品牌的競爭力。