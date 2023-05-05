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漲價的藉口千百種！保時捷：想贏過法拉利要靠提高價格才能成功

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Porsche保時捷近日公布了第一季的財報，數據顯示不論是營收、利潤或者是交車數量皆有所成長，但是他們依舊計畫將會在今年下半年於歐洲以及美國市場將車價提高4~8%，而漲價的考量其實背後有一個很重要的原因，那就是義大利超跑大廠法拉利，保時捷未來就是想要可以與法拉利擁有相同地位，甚至超越他們。

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保時捷在電動車的開發上相當積極，Taycan有許多車款不說，入門718的後繼純電車款也已經快要亮相。
保時捷在電動車的開發上相當積極，Taycan有許多車款不說，入門718的後繼純電車款也已經快要亮相。
其實在上個月的時候，保時捷就大幅提高了入門車款718 Boxster以及Cayman的價格，儘管這兩輛車即將被純電的後繼車款取代，但這並不影響他們想要提高售價的決心。除了718純電後繼車款以及現有的Taycan車系之外，保時捷還將會在2026年推出全新電動車，一輛定位比Cayenne還要更高的休旅車，雖然價格尚未公布，但是超過10萬美金是肯定的，基本上會比基本的911 Carerra在美國販售的10.12萬美金還要更貴，而入門的Taycan售價則是8萬美金，不過看看對手法拉利，最入門的Roma售價則是22.5萬美金，兩者的差距還真的不小。

而外媒指出保時捷還想要往更高端的市場進攻，就是為了可以與法拉利相抗衡，而從去年保時捷上市之後，福斯集團依舊是該公司的大股東，不過早在2015年法拉利就進行了一次非常成功的公開發行，當時也得到了許多現金挹注，而他們想要與法拉利對抗還需要有更多的產品優勢，這些都是需要透過研發金費堆疊才能夠達成，加上他們也在進行許多新創事業的投資，像是他們就持有Bugatti-Rimac合資公司45%的股份，而投資這些公司需要很多錢，這也是他們要提高車價賺取更多錢的原因，不過他們若是真的想要媲美法拉利甚至是超越他們，應該拿出相對應的超跑產品，並且擁有更多車輛科技，如此一來漲價才能夠說服消費者，並且提升品牌的競爭力。

保時捷入門車款的價格與法拉利天差地遠，但其產品的實力也有所區別，若是保時捷想要媲美法拉利，產品實力會是最重要的。
保時捷入門車款的價格與法拉利天差地遠，但其產品的實力也有所區別，若是保時捷想要媲美法拉利，產品實力會是最重要的。

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