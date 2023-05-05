▲ Ionex「媽的多重禮遇」母親節鉅獻！禮遇多重業界第一

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綠牌電動機車 i-One Air 成為 2023 年 1 至 4 月綠牌單一型號機種銷售冠軍，更讓 Ionex 2023 迄今以 3,865 台銷量，坐穩台灣電動機車銷售亞軍位置。
Ionex i-One Air 綠牌優惠最高 12,788 元*！(市場優惠 No.1)
優惠多項連環送
1. 資費－送首年 12 個月免費騎到飽 (價值9,588元)
2. 配件－超人氣精品安全帽乙頂 (價值 2,200元)
3. 千元購車保養券 1 張
*12個月資費價值 9,588元+Ionex精品安全帽 2,200元+購車保養券1,000元=12,788元
二、疫情解封好禮遊 買 Ionex 優惠通包國內旅遊心坎禮
光陽也知道疫情解封後，旅遊的心蠢蠢欲動，Ionex 光陽電動車為媽媽們獻上「空中五星級」星宇航空桃園－東京雙人「商務艙來回機票」，及「煙波花蓮太魯閣行政豪華海景四人房住宿券*」，讓媽媽與家人來一場奢華的充電之旅，Ionex 好禮送到每位媽咪的心坎裡。
*星宇機票每組價值10萬元，共2組，桃園東京來回，恕不折現
*沁海館行政豪華海景家庭房四人房，每組最高價值20,200元，共30組，恕不折現。
*以上均為抽獎獎項。
三、再送智慧家電 讓媽媽生活輕鬆更愜意
指定選購 i-One Fly 或 S 系列等指定車款，暖心加碼雙重好禮，智慧家電 Philips 飛利浦智慧萬用鍋 (棕小萬)；為了總是香香的媽咪再送上 Ionex 小瓢蟲清淨機，讓車廂也香香惹人愛！(總價值 7,168 元)
四、暢銷車款快帶媽咪來試騎 最殺優惠直接秒選
最適合時尚媽咪的「最佳比例」Ionex i-One Air 推出最高優惠 12,788 元，最強綠牌輕巧入手；上班通勤的都會媽咪，最喜歡在都會自由出行的 Ionex i-One 都會版，也能以「白牌市場最低價 29,800 元」3 萬元*以下騎回家！
*建議售價 63,800元-雙北政府補助 28,800元-Ionex 加碼5,200元=市場最低價29,800元
五、BMW i4 eDrive40 255 萬元起 純電轎跑等你開回家
業界獨家大手筆！買 Ionex 全車系就抽 BMW，活動只到七月底。
*參加 Ionex 各項抽獎須依國家稅法原則，繳付中獎稅宜與其他活動辦法條件參見Ionex官網
*詳盡活動條件與辦法請撥冗上網查閱，主辦單位擁有最終解釋權等相關權利