迎接新能源車市場樂觀前景 安全長效性能再升級，米其林Pilot Sport EV、Primacy 4+ 正式登台

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Pilot Sport EV專為高性能電動車而生 「準、久、靜」三大特點，解決車主煩惱
去年台灣米其林率先導入專為新能源車開發的e.Primacy輪胎，為了積極應對市場的快速發展，以確保競爭優勢，今年再推出全新Pilot Sport EV來更加完整新能源車輪胎版圖。米其林看準台灣市場對「高性能電動車」的需求增長，針對車主在「里程焦慮」、「噪音問題」、「耐用度」等的三大痛點，引進全新Pilot Sport EV電動車胎款，以「準、久、靜」三大產品優勢，讓車主享有更多駕馭樂趣。
提升穩定性及續航里程 讓駕馭更精「準」
電動車的電池模組，使車重大幅增加，輪胎因此需要承受更多的重量，可能造成緊急煞車不利，也增加了彎道操控的挑戰性。米其林Pilot Sport EV輪胎採全新雙膠料配方，承襲米其林在電動方程式賽事的輪胎開發經驗，胎面花紋的中央部分採用高剛性橡膠配方，提供卓越的抓地力，輪胎肩部的高效低滾阻橡膠配方，則可降低能量消耗、提升續航里程。綜合提升了輪胎轉向剛性15%*。
輕量化胎體設計 讓磨耗壽命更持「久」
多數車主在購入電動車款後，時常面臨的問題就是充電樁不足、續航里程的不確定性，造成了電動車主的新文明病「里程焦慮」（Range anxiety），其次就是因為電動車較大扭力造成的輪胎磨耗，都可能增加車主換胎費用偏高等問題。米其林Pilot Sport EV「電動車輕量化胎體設計」能提升電動車續航里程達60公里**，藉由節能胎體層的打造，有效降低形變生熱，提升新能源車的續航里程，而壓力Maxtouch均勻化科技更提高了輪胎的接地面積，並均勻分佈瞬間加速、制動和轉彎在胎面上的應力，保持卓越性能的同時，更延長了輪胎磨耗里程。
米其林靜音科技 讓車噪更安「靜」
當電動車少了內燃引擎的轟鳴聲，原本應該更安靜舒適的駕乘體驗，卻可能因輪胎接觸路面所產生的共振噪音相對明顯，而導致電動車主面臨承受更多道路噪音的困擾，對此，Pilot Sport EV使用米其林獨家Acoustic靜音科技，以靜音海綿抑制噪音共振，有效降低20%***車廂内的噪音，減輕長途駕駛時產生的疲勞感，帶給電動車主更舒適寧靜的駕馭體驗。
米其林Primacy 4+ 再升級 三大特性保障您的行駛安全
Primacy 4作為「全面均衡型」車主喜愛的產品，著重在安全性能、安靜舒適與高里程表現，主打「從新到舊性能不變」的特性，讓車主不會因為輪胎磨耗，造成煞車距離大幅衰減而影響行車安全。今日米其林推出全新Primacy 4+主打三大特點，在原先舒適、安靜的基礎上再優化，以絕佳安全性守護車主的駕駛日常。1) 創新科技、安全守護：採用新世代胎面材質，以雙層自恢復橡膠配方，抑制煞車時輪胎的變形程度，維持長效絕佳排水性，Maxtouch壓力均勻化科技，更加大了接地受力面積，提升整體輪胎使用里程，確保消費者安心出行及完美的駕馭體驗。2) 乾溼制動、全面升級：在潮濕多雨的台灣，煞停、制動性能對車主安全更是至關重要，根據測試結果顯示：在同等條件下，米其林Primacy 4+在溼地、乾地制動距離、濕地防滑評價等項目中，都獲得了優於市場平均數據的絕佳表現，開創車主在各種道路環境下的安心旅途。3) 長效性能、歷久彌新：米其林致力以「優異性能直到最後一里」的品牌宗旨來打造產品，磨耗胎的性能相比同級競品有更顯著的優異表現，包含Primacy 4+磨耗胎傑出的濕地制動距離表現、行駛耐久評價，都展現了產品長效耐久的特性，更是完美應證了米其林的品牌精神。
凌擎駕電 從容領馭 台灣米其林新品展覽資訊
為使消費者更了解米其林Primacy 4 + 與 Pilot Sport EV新品，即日起至2023年5月7日，於台北統一時代百貨2樓夢廣場，【台灣米其林凌擎駕電 從容領馭】展覽，將免費開放民眾入場參觀！邀請您一同蒞臨現場，除了一覽米其林Primacy 4 + 與 Pilot Sport EV「優異性能直到最後一里」的傑出表現外，獨具特色的展場設計，更帶著消費者體驗從都市到休閒，隨心所欲的從容旅途。詳情請至官網查詢www.michelin.com.tw。
*此為內部轉向剛性機台測試結果，以Pilot Sport EV 及 Pilot Sport 4 SUV 進行對比，測試尺寸為255/45R19，不同測試環境下，可能導致資料有所差異。
**此為滾動阻力內部測試值，測試尺寸為255/45R19，在重量2151 kg續航能力540km的電動車上，比較米其林Pilot Sport EV (6.47kg / t)和米其林Pilot Sport 4 SUV (8.8kg / t)，滾阻2.3kg/t的差距提升了超過60km的續航里程結果, 或是10% 以上的提升。
***以245/45R19尺寸為主，由Kia Cadenza 進行測試，在170-230Hz 範圍內測得的噪音水平，結果可能會因車輛，輪胎範圍和大小，速度和路況而異。台灣米其林官方網站： http://www.michelin.com.tw/
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