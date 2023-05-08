分手小嫻1年！金剛與港劇女神「2度嘴對嘴親吻」 親密畫面全被拍
42歲男星金剛（李信樵）因演出《麻辣鮮師》知名度大開，2009年轉往香港發展，去年和小嫻結束2年戀情，疫情過後他也再度回到香港。近日金剛在綜藝節目中，意外和90年代「港劇女神」陳法蓉親嘴兩次，讓人看得臉紅心跳。
記者薛羽彤/綜合報導
金剛近日重回香港電視節目《超級獎門人》主持群，因應母親節特輯，曾志偉特別扮演花媽，金剛也男扮女裝，與陳法蓉、滕麗名大玩嘴傳海苔的遊戲，一開始由陳法蓉傳給金剛再傳給滕麗名，幾次之後陳法蓉嘴上海苔不小心掉落，直接親到金剛嘴巴連續兩次，連金剛也嚇傻不敢講話。
陳法蓉因拍攝多部戲劇作品，有90年代「港劇女神」的封號，讓人印象深刻的，是她在電影《賭俠》中飾演龍五的妹妹「龍九」。金剛意外和女神接吻2次，連主持人也笑說：「金剛上輩子真的做了很多好事！」遊戲結束後，金剛害羞表示：「原來我是姐姐的菜！」而陳法蓉則笑虧「閉上眼就差不多了」。
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