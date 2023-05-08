王思佳包包已送美國鑑定！專家卻「吐這句」嚇歪她：差點尿褲子

分手小嫻1年！金剛與港劇女神「2度嘴對嘴親吻」　親密畫面全被拍

▲金剛（左）與小嫻和平分手1年。（圖／金剛臉書）
▲金剛（左）與小嫻和平分手1年。（圖／金剛臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

42歲男星金剛（李信樵）因演出《麻辣鮮師》知名度大開，2009年轉往香港發展，去年和小嫻結束2年戀情，疫情過後他也再度回到香港。近日金剛在綜藝節目中，意外和90年代「港劇女神」陳法蓉親嘴兩次，讓人看得臉紅心跳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲金剛與陳法蓉不小心接吻2次。（圖／YouTube）
▲▼金剛（左）與陳法蓉不小心接吻2次。（圖／YouTube）
▲
 
金剛近日重回香港電視節目《超級獎門人》主持群，因應母親節特輯，曾志偉特別扮演花媽，金剛也男扮女裝，與陳法蓉、滕麗名大玩嘴傳海苔的遊戲，一開始由陳法蓉傳給金剛再傳給滕麗名，幾次之後陳法蓉嘴上海苔不小心掉落，直接親到金剛嘴巴連續兩次，連金剛也嚇傻不敢講話。

▲小嫻和金剛交往1年多，感情如膠似漆。（圖／小嫻臉書）
▲小嫻（右）和金剛才交往2年就分開。（圖／小嫻臉書）
陳法蓉因拍攝多部戲劇作品，有90年代「港劇女神」的封號，讓人印象深刻的，是她在電影《賭俠》中飾演龍五的妹妹「龍九」。金剛意外和女神接吻2次，連主持人也笑說：「金剛上輩子真的做了很多好事！」遊戲結束後，金剛害羞表示：「原來我是姐姐的菜！」而陳法蓉則笑虧「閉上眼就差不多了」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

女明星就愛籃球員？小嫻、何守正分得最八卦　這對婚姻邁入第18年

啦啦隊女神秀韓文！「2句話」撩到李多慧嘟嘴香吻　畫面超誘人

90年代甜心罕見露面！61歲近照出爐　影迷嚇傻：女神怎麼了

尹恩惠公開「急速減肥健康餐」　他照做10天內竟瘦下7公斤！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀