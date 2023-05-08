台中特斯拉撞護欄2死！Tesla公開數據　自駕輔助事故率驚人

騎了才知道進化價值！Gogoro Premium 除了降價以外更重要的事

▲ 騎了才知道進化價值！Gogoro Premium 除了降價以外更重要的事
▲ 騎了才知道進化價值！Gogoro Premium 除了降價以外更重要的事

2GameSome - 有車賞

不同於對手大張旗鼓的新機種輩出，當前台灣電動機車市場龍頭Gogoro較偏重於主力機種的精進與優化動作，繼 2022 年推出Gogoro SuperSport 搭載 SSmartcore 電控核心問世後，也針對旗下銷售主力 Gogoro 2 Premium 車型換上 SSmartcore 電控核心，並重新潤飾車名為 Gogoro Premium，搭配降價 2,180 元改為 86,800 元的車價，期望以科技進化、售價降低的方式，持續站穩銷售龍頭位置。

我是廣告 請繼續往下閱讀
試駕車款為 Gogoro Premium，售價為新台幣 86,800 元。
試駕車款為 Gogoro Premium，售價為新台幣 86,800 元。
如同先前試駕 Gogoro SuperSport 的經驗，換上 SSmartcore 電控核心之後，受惠於 ECU 電子控制器與 MCU 馬達控制器的運算能力與記憶體大幅提升，讓 Gogoro Premium整體的動力反應更為直接暢快，雖然最大輸出功率與扭力不若Gogoro SuperSport 有著 7.6kW 與 28Nm 的表現，但 Gogoro Premium 所擁有的 7.0kW 與 26.6Nm 動力輸出，對應台北市區路況也游刃有餘，且扭下「電門」後幾乎無遲滯的瞬間反應，將騎士的加速意志與車輪驅動所帶來的加速 G 值幾乎無時差的串接，實現真正的隨傳隨到動力感受，雖然只是一咪咪的差異，但對於整體的駕馭體驗而言，是更趨完美的保證。

受惠於 SSmartcore 電控核心的優勢，動力反應更為直接暢快。
受惠於 SSmartcore 電控核心的優勢，動力反應更為直接暢快。
SSmartcore 電控核心的價值，也可再增加的定速功能，只要於騎乘時操作左手把前方的倒車鍵，就可以立刻可在時速 10~60km/h 區間啟動定速功能，啟動後車速不再因上下坡路況而有所改變，面對長途巡弋減輕騎士體力負擔，或是避免受到台灣常見的區間測速所困擾，定速系統都有實質的騎乘體驗幫助。

騎乘時操作左手把前方的倒車鍵，就可以立刻可在時速 10~60km/h 區間啟動定速功能。
騎乘時操作左手把前方的倒車鍵，就可以立刻可在時速 10~60km/h 區間啟動定速功能。
與定速巡航功能同樣列為選配的，還包含 TCS 循跡防滑系統，透過反應更快的電腦運算，當偵測到車輪打滑時，可以更快的介入減少後輪打滑所可能導致的危險，對於常下雨的北部地區而言，此點著實建議購車時同步選配；至於也同樣列入選配的聯網控制單元與遠端網服務，可以透過手機遠端操作車輛如上鎖、解鎖、傾倒警示、開啟車廂、查詢位置等服務，就看每個人的使用需求。

頭燈為 Class-D LED 規格，並配備有光環式定位燈。
頭燈為 Class-D LED 規格，並配備有光環式定位燈。
龍頭下方左側配備有抽屜式置物空間，但對於放置飲料杯不大順手。
龍頭下方左側配備有抽屜式置物空間，但對於放置飲料杯不大順手。
置物空間內有 USB 電源插座。
置物空間內有 USB 電源插座。
前煞車規格為單向雙活塞卡鉗搭配 220mm 打孔碟。
前煞車規格為單向雙活塞卡鉗搭配 220mm 打孔碟。
後煞車規格則為單活塞卡鉗搭配 190mm 打孔碟。
後煞車規格則為單活塞卡鉗搭配 190mm 打孔碟。
雖然此次主要體驗項目，著重在 SSmartcore 電控核心的導入，但值得一提的是，再次騎乘 Gogoro Premium，對其低重心、易操控等特質仍讓人激賞，穿梭都會中受惠於優異的運動性，為整天的試駕帶來了豐富的樂趣，腦海中甚至不斷湧現：「之前的運動性就這麼棒嗎？大傾角也太好用了吧？」等念頭，再加上油車所難以比擬的加速特性，以及當前 Gogoro 已相當完善的換電站網絡，對於近來有購入通勤代步機車的消費者而言，Gogoro Premium 仍是相當值得推薦的電動機車機種。

Gogoro Premium 優異的操控表現為整日的試駕行程帶來預期以外的豐富樂趣。
Gogoro Premium 優異的操控表現為整日的試駕行程帶來預期以外的豐富樂趣。
道路上越來越高能見度的電驅車款，正在逐漸改變你我的用車習慣。
道路上越來越高能見度的電驅車款，正在逐漸改變你我的用車習慣。

特斯拉大讚福特做得好！Elon Musk難得讚賞對手

採 Hurricane 2.0 升四缸引擎　Ram 最新小型皮卡即將問世

34,195 英鎊起　Abarth 500e 歐陸正式上市

Fisker Ocean 於丹麥展開首部交車儀式

我是廣告 請繼續往下閱讀