▲ 騎了才知道進化價值！Gogoro Premium 除了降價以外更重要的事

我是廣告 請繼續往下閱讀
如同先前試駕 Gogoro SuperSport 的經驗，換上 SSmartcore 電控核心之後，受惠於 ECU 電子控制器與 MCU 馬達控制器的運算能力與記憶體大幅提升，讓 Gogoro Premium整體的動力反應更為直接暢快，雖然最大輸出功率與扭力不若Gogoro SuperSport 有著 7.6kW 與 28Nm 的表現，但 Gogoro Premium 所擁有的 7.0kW 與 26.6Nm 動力輸出，對應台北市區路況也游刃有餘，且扭下「電門」後幾乎無遲滯的瞬間反應，將騎士的加速意志與車輪驅動所帶來的加速 G 值幾乎無時差的串接，實現真正的隨傳隨到動力感受，雖然只是一咪咪的差異，但對於整體的駕馭體驗而言，是更趨完美的保證。
SSmartcore 電控核心的價值，也可再增加的定速功能，只要於騎乘時操作左手把前方的倒車鍵，就可以立刻可在時速 10~60km/h 區間啟動定速功能，啟動後車速不再因上下坡路況而有所改變，面對長途巡弋減輕騎士體力負擔，或是避免受到台灣常見的區間測速所困擾，定速系統都有實質的騎乘體驗幫助。
與定速巡航功能同樣列為選配的，還包含 TCS 循跡防滑系統，透過反應更快的電腦運算，當偵測到車輪打滑時，可以更快的介入減少後輪打滑所可能導致的危險，對於常下雨的北部地區而言，此點著實建議購車時同步選配；至於也同樣列入選配的聯網控制單元與遠端網服務，可以透過手機遠端操作車輛如上鎖、解鎖、傾倒警示、開啟車廂、查詢位置等服務，就看每個人的使用需求。
雖然此次主要體驗項目，著重在 SSmartcore 電控核心的導入，但值得一提的是，再次騎乘 Gogoro Premium，對其低重心、易操控等特質仍讓人激賞，穿梭都會中受惠於優異的運動性，為整天的試駕帶來了豐富的樂趣，腦海中甚至不斷湧現：「之前的運動性就這麼棒嗎？大傾角也太好用了吧？」等念頭，再加上油車所難以比擬的加速特性，以及當前 Gogoro 已相當完善的換電站網絡，對於近來有購入通勤代步機車的消費者而言，Gogoro Premium 仍是相當值得推薦的電動機車機種。