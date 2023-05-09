唐美雲再攜手唐文華譜君臣情！《臥龍：永遠的彼日》世界首演

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兩廳院指出，《臥龍：永遠的彼日》以諸葛亮（唐美雲飾）死後的蜀漢為背景，從諸葛亮的兒子諸葛瞻（林芳儀飾）的全新視角出發，展現父子間的難解情感，劇中，諸葛瞻奮力想擺脫父親諸葛亮的巨人陰影，但身為「臥龍之子」，命運注定籠罩在父親的豐功偉業之下。
傳藝金曲獎雙得主戴君芳、陳健星編導組合自《光華之君》後再度合力，嘗試從不同角度重新詮釋諸葛亮這位眾所皆知的歷史人物，窺探其深情眷戀的生命光影，以及父子二人隔空凝視彼此，無法表達的深愛與怨恨。
唐美雲歌仔戲團藝術總監唐美雲表示，「我們要説的故事是大家不知道的三國，提到三國誌，大家比較熟悉的像是桃園三結義、草船借箭、赤壁之戰等，但我們想說的是『政二代』的故事，諸葛亮不再只是一位軍師，他同時為人夫、為人父，而他的第二代如何在父親的巨大光環下，去面對他的人生。」
導演戴君芳提到，故事時空鎖定蜀漢末期，當時的政權就像航行在大海的船，風雨飄搖、搖搖欲墜，像劉禪、諸葛瞻這樣的政二代，同時遇到非常艱難的選擇，雖然大家都知道蜀漢最終還是滅亡了，但這部戲浪漫的地方在於，兩位政二代最終的決定，跟兩位父親留下的精神，在不同時空裡仍然相遇，體現「情義」二字就是三國中最浪漫的價值。
繼《冥遊記─帝王之宴》引起熱烈迴響，劇團二度邀請國光劇團當家老生唐文華，跨界演出蓋世英雄劉備，將與唐美雲所飾演的諸葛亮，共同譜寫一段超越君臣的知己之情。
唐文華笑稱，「上次參演是我人生中講最多台語的一段時間，沒想到這麼快又要重新複習台語了。我樂於再度接受挑戰，也跟觀眾一樣期待！」。
此外，《臥龍：永遠的彼日》演出陣容還有許秀年飾演諸葛亮之妻黃月英，「人間國寶」小咪飾演後主劉禪，帶領李文勳、林芳儀、黃宇臻、曾玫萍、杜健瑋等中生代演員，以及劇團青年生力軍，共同演繹三國英雄史詩。
唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》將於6月29日至7月2日在國家戲劇院熱血登台，更多訊息詳見網站。