Hyundai最讓人期待的N Vision 74，據傳5月底量產版現身

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Hyundai在2022年的「N」Day活動中帶來RN22e與N Vision 74兩款概念車，其中N Vision 74更是讓眾人興奮，因N Vision 74外型是向1974年的Pony Coupe概念車致敬，有著純粹雙門跑車的簡潔設計，繼承了Pony Coupe概念車的長車頭與獨有的厚實B柱，並設計出4,952x1,995x1,331mm尺碼與2,905mm軸距。
除了造型吸引人，N Vision 74在動力部分結合電力驅動與燃料電池系統，在不同狀況下可選擇以電池供電或是用燃料電池供電，並且具有670hp最大馬力與91.8kgm最大扭力，極速則可達250km/h，而最大續航力也有600公里表現。
由於N Vision 74實在太過吸引人，因此各界都期盼可以量產化，然而之後便有消息Hyundai有計畫推出以N Vision 74為基礎，打造一款搭載碳纖維底盤的中置跑車。動力規劃燃油、Hybrid與氫燃料電池系統等選項，而輸出部分會比照N Vision 74高達670hp水準。不過該跑車售價預計會高達15萬美元，但這部分有可能會被董事會拒絕。果然於今年初就報導指出Hyundai處於成本、平台與動力等之間要如何取得平衡，這也讓量產計畫受到了阻礙。
不過近日則有傳聞指出Hyundai預計在本月底的Pony Day活動中宣布N Vision 74量產計畫，同時N Vision 74量產版也會現身，甚至還會以Pony Coupe作為車名，這一切是否屬實月底就會有答案，我們由衷希望是真的。