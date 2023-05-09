首波配額兩週售罄！Honda Civic e:HEV 追加 500 台配額預售
Honda 第 11 代 Civic e:HEV 首波配額預賞會後二周內已全數售罄， Honda Taiwan 積極與母廠協調後，爭取追加配額500台限量預售，以回饋消費者的熱烈期盼。
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獲 Red Dot Design Award 2023 汽車產品設計獎
第 11 代 CIVIC 首度以 e:HEV 結合全新開發 2.0L 直噴引擎，實現馳騁駕馭與環保性能兼具訴求。車內布局追求寬敞且暢意駕乘的座艙空間，外觀的側身線條從引擎蓋延伸至車尾，勾勒出優雅流暢比例，榮獲「紅點設計大獎 Red Dot Design Award 2023 汽車產品設計獎」殊榮。次世代 e:HEV 首度結合 2.0L 直噴引擎，搭載 235/40 ZR18 操控取向輪胎
第 11 代 Civic e:HEV 以「次世代電油車」尖端動力科技，結合全新開發的 2.0L 直列 4 汽缸 Atkinson 循環 DOHC i-VTEC 缸內直噴引擎，以 13.9 高壓縮比、41% 熱效率，搭配雙電動馬達及 PCU(Power Control Unit)電力控制單元，實現 184ps 馬力及 32.1kg-m 大扭力輸出優勢，其加速感受媲美 3.5L V6 引擎水準。第 11 代 Civic e:HEV 搭載 235/40 ZR18 寬胎面大尺吋低扁平比操控取向輪胎，締造連續彎路精準操控與高速公路穩定巡航，完美演繹每趟旅程的精采駕馭自信。
搭載新一代 Honda SENSING 與 BOSE Centerpoint 環繞音響由 Honda 最先進的日本寄居工廠負責製造，第 11 代 Civic e:HEV 以降低引擎蓋邊緣與葉子板高度，創造更寬闊的駕駛視野，並採全球最高規格歐規導向車型設計，以世界級安全規格為基礎，搭載全新一代 Honda SENSING 及 11 具 SRS 輔助氣囊等安全配備，達成全方位安全守護。車室布局採 MM 思想跨級距空間，搭配5D Fastback造型設計，創造 404L 行李廂容積，另搭載 BOSE Centerpoint 高傳真環繞音響附 12 支揚聲器、跑車化設計上掀外滑式全景天窗、後座冷氣出風口等配備。
關注 Honda 官方社群，就有機會抽中專屬 Civic 好禮全新世代 Civic e:HEV 預計 7 月全台上市，前 500 位車主享限量 Civic 專屬交車禮。Honda Taiwan 今日於官方社群釋出預告影片，讓消費者一睹 Civic e:HEV 的日製歐規性能車設計細節，並宣告 Civic e:HEV 如癮隨行線上解謎活動同步展開，消費者可仔細觀看官方社群持續發布的貼文及影片，並探索其中的解謎密碼，就有機會抽中專屬 Civic 好禮。