▲ 首波配額兩週售罄！Honda Civic e:HEV 追加 500 台配額預售

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獲 Red Dot Design Award 2023 汽車產品設計獎





第 11 代 CIVIC 首度以 e:HEV 結合全新開發 2.0L 直噴引擎，實現馳騁駕馭與環保性能兼具訴求。車內布局追求寬敞且暢意駕乘的座艙空間，外觀的側身線條從引擎蓋延伸至車尾，勾勒出優雅流暢比例，榮獲「紅點設計大獎 Red Dot Design Award 2023 汽車產品設計獎」殊榮。





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