CarPlay還是必需品！福特將會持續與兩大系統合作
現在許多駕駛上車第一件事就是連接Apple CarPlay或者是Android Auto，不過有的車廠認為這樣會讓這兩大科技巨擘掌握太多資源，因此自行開發更好的車機系統，像是特斯拉Tesla就是最好的例子，而先前美國通用汽車GM也才表示將會開始抵制Apple CarPlay以及Android Auto，但另一家美國大廠福特卻表示他們不會這麼做！
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Ford福特執行長Jim Farley近日公開告訴媒體，福特並不會像競爭對手通用汽車一樣放棄Apple CarPlay以及Android Auto，通用汽車認為憑藉著自家即將推出更新穎的電動汽車，他們可以開發比兩大科技巨擘還要更好的車機系統，並且透過這個系統收集更多來自客戶的資訊，順勢推出更多訂閱服務，讓企業擁有更多收入來源，但是福特卻不這麼認為，執行長表示這麼做並不能夠賺到很多錢，好的產品以及使用體驗才可以帶來更好的盈利。 根據福特的調查顯示，他們在美國市場當中有高達70%的車主使用的是Apple產品，而且他們並不只是配合Apple或者是Google而已，福特的想法是打造出你能想像中最好的體驗，包含了使用Apple CarPlay以及Android Auto的過程，並且提供非常好的訂製服務，如此一來顧客就可以獲得他們想要的東西，這可能意味著福特接下來會與兩大業者有更深入的合作，而隨著汽車陣營開始有人拋棄Apple與Google，使用者體驗又會有什麼樣的改變？將會創造出什麼樣的火花還有待之後品牌推出自家的車機系統才會知道了。