聰明報稅／營所稅申報重點　5大新租稅優惠不可不知

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不僅如此，生技醫藥產業發展條例於110年底翻修，其中與生技醫藥公司本身有關之租稅優惠，包括刪除人才培訓支出但保留研發支出投資抵減，並增訂研發人員的教育訓練費用亦得適用抵減優惠，惟抵減率由35%調降為25%，自有應納所得稅年度起5年內抵減，每年度最高抵減稅額以應納稅額50%為限，最後年度則不受限制。
另增訂投資於生產製造所使用的全新機械、設備或系統，支出金額在同一課稅年度內合計達1000萬元以上、10億元以下，得選擇當年度抵減率5%，或3年內抵減率3%，最高抵減稅額以應納稅額30%為限，與其他租稅優惠合併計算則以50%為限，施行期間自111年1月1日起至120年12月31日止。
此外，運動產業發展條例於110年底增訂第26條之2，若企業透過教育部專戶捐贈符合資格的特定對象，並取具教育部開立的捐贈收據，在今年5月報稅時，即可享有捐贈金額150%列為當年度費用的租稅優惠。惟為避免租稅優惠過度，該捐贈金額自所得額中加成減除的部分，應納入營利事業的基本所得額中計算。
至於透過專戶捐贈的對象主要分為兩類，第一類是教育部認可的職業或業餘運動業；第二類是教育部專案核准之重點職業或業餘運動業，及公告的重點運動賽事主辦單位。針對第一類捐贈，減除金額上限為1000萬元（超過部分不得再適用其他有關捐贈列報規定），且若營利事業與受贈對象具有關係人身分，僅得按捐贈金額認列。
在員工接受召集請假期間薪資費用加成減除部分，戴群倫說，後備軍人召集優待條例自111年1月1日施行，依該條例規定，各機關團體得就其給付員工請假從事教召期間薪資金額之150%，可自當年度營利事業所得額減除。但倘若該薪資金額已適用其他法律規定的租稅優惠者，例如研發人員薪資已經適用研發投抵，不得重複適用此規定。此外，企業應檢附相關文件如薪資證明、召集令及解召證明文件等，於報稅時主張抵減。
今年營所稅申報也增訂分期納稅新措施。稅捐稽徵法第26條之1增訂納稅義務人因客觀事實發生財務困難，可向稅務機關申請分期繳稅，分期納稅期間不得超過3年。財務困難之認定，包括營利事業連續四個月營業收入淨額合計較前一年度同期減少30%以上，或有其他因素致無法於繳納期間內一次繳清應繳稅款。適用新措施的案件，須加計利息，且營利事業200萬元以上的應納稅款，稅務機關可要求納稅義務人提供相當擔保。
不過，因應「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的施行期間延長至112年6月30日，如營利事業接受中央目的事業主管機關相關紓困措施，或受疫情影響例如短期間內營業收入驟減，而不能於規定繳納期限一次繳清稅款，在今年申報營所稅時，仍可向稅務機關申請延期繳納稅捐，最長以1年為限，或分期最長以36期為限。相較於上述分期納稅新措施，因疫情影響而申請延期或分期繳稅之情況下，並無額外加計利息或提供相當擔保之規定。
最後，會計師也提醒，營利事業務必檢視欲主張適用的租稅優惠，是否都已在法定期限內提出申請，以免影響自身權益。例如擬申請智慧機械、5G系統及資通安全產品或服務，或生技醫藥機械、設備或系統投資抵減的營利事業，應於5月31日前至經濟部建置之申辦系統上傳相關文件並登錄成功；申請生技醫藥研發投資抵減者，則須於5月31日前向經濟部提出專案認定，同時依規定格式填報營所稅申報書，始得適用相關租稅優惠。
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