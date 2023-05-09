遭爆「靠領老人年金過活」 70歲歌仔戲花旦司馬玉嬌久違露臉
台灣優質生命協會與台北海洋科技大學首度合作，與台北海大公益舞團「微醺」，走進育成基金會永明發展中心，促成老中青公益探訪演出。場面可以看到許久不見的資深藝人司馬玉嬌、紀麗如、李炳輝和林松義等人，都是阿嬤們的「超級偶像」。
記者侯家瑜/綜合報導
好久不見的「楊麗花歌仔戲當家花旦」司馬玉嬌，事業成功但情路坎坷，近年傳出替前夫背下500萬債務，還曾一度傳出靠領老人年金過活，同學們對司馬玉嬌雖陌生，但林秀娟同學忍不住讚美：「她好親切喔！本人維持很好，『金笑年』可以想像年輕一定是歌仔戲女神。」司馬玉嬌現場狀態不錯，一聽有大學生加入公益演出，馬上熱情應援，一起陪唱陪跳，帶動氣氛，「大學生很青春，台下弄得很熱。」本人也很友善，拍照來者不拒。紀麗如與台灣優質生命協會秘書長紀寶如都說：「公益圈很缺會表演的新血，台下看到漂亮的美眉來，都跟著姐姐叫，開心得很！」
台北海大國際暨校際事務合作處處長林威克表示，很多家長認為讀演藝系將來出路少，「演藝系同學要出路！我們就為這些學生獨創公益舞團，讓他們有舞台，也可以回饋社會做公益，和台灣優質生命協會合作，馬上打響知名度，邀約就來了。」