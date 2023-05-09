【車勢星聞】段慧琳喜獲世錦賽選手資格，9月至義大利參賽Xterra越野鐵人三項

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段慧琳不僅興奮曬出官方通知函，也嗨喊：「我應該是第一個得到越野鐵人世錦賽資格的外景主持人吧」，興奮又開心也讓臉書刷出一長排「藍勾勾」祝賀，藝人以及主播們紛紛表示段慧琳是「藝人之光」太厲害了。段慧琳接觸鐵人三項運動長達8年，熱愛大自然的段慧琳，透過越野運動，也發現很多台灣秘境、開車到不了的地方，因此，即便越野過程中摔車、跌倒，她還是深深著迷，去年則開始往林道、河谷跑，挑戰難度更高的「越野鐵人」，參加比賽原本只是玩票性質，沒想到玩出一個「世錦賽選手」的頭銜，她表示：「感動到想尖叫，這次取得資格可能一輩子只有一次，從來沒有想過我會取得資格」，熱愛越野鐵人賽的她，坦言自己速度不算快，她謙虛說：「因為參賽女生少，加上實力強的選手沒來，才輪得到我。」，段慧琳提到這次在亞錦賽中拿下分組第4名，但只有3個名額可以參加世錦賽，剛好第1名放棄資格，她便順勢遞補，讓她感謝幸運之神的眷顧。面對9月要前進義大利，段慧琳還被媽媽問到機票跟旅費怎麼辦？段慧琳表示不擔心的說：「圓夢需要勇氣，就算貸款我也要去」，還會邀請熱愛越野賽的老公一起去圓夢，一起體會賽道上的每一分每一秒，而且這次比賽在阿爾卑斯山腳下，兩人比賽完還想去爬山，讓人佩服他們的熱血，段慧琳也說：「我有樂於嘗試的心、堅持完賽的勇氣」，並鼓勵女粉絲們一起加入越野行列：「我做得到，妳們也可以！」。