法拉利第一季大爆發！海撈百億宣布Purosangue恢復受訂！

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法拉利的執行長Benedetto Vigna形容第一季的業績表現是相當「非凡」的，代表著他們擁有非常亮眼的成績，從核心收益來看就成長了27%之多，而且淨利潤來到2.97億歐元，折合台幣大約是100億元，而這些成長還與Purosangue沒有太多關係，畢竟這些超級SUV的車主要到今年第四季才開始交車，台灣市場開出2,221萬的售價依舊吸引許多富豪搶購，而先前沒有搶到第一批的車主不用擔心，他們重新開放了Purosangue的接單服務。
而即便Purosangue還沒開始交車，法拉利憑藉著296 GTB、812 Competizione以及Portofino M創造出了優秀成績，雖然歐洲、中東以及非洲地區銷售量下跌12%，但是在北美成長來到46.2%，中國、香港以及台灣市場也成長38.9%，亞太地區成長也來到19.5%，在第一季全球交付了3,567輛車，成長來到9.7%，而分析師預估第二季的表現還會更好一些，因為他們陸續還有更多車型即將推出，2023年將會推出四款新車，包含3月份看到的Roma Spider以及接下來的SF90 Versione Speciale都是焦點所在，另外原廠更表示下半年表現將可能會更強勁，未來電動超跑出現之後可能還有另一波高峰，這匹紅鬃烈馬即將開始飛躍。