車子修完一開又聽到「喵喵異音」傳出！駕駛轉頭看笑瘋：怎會在這
修車修完差點家裡多一隻貓？日前有民眾的轎車發出異音，所以把車開到修理廠進行檢查，隔天到場牽回，沒想到才剛上路，卻又聽到「喵喵異音」，轉頭看才發現竟有隻貓咪在後座哀號狂哭，超級可愛的完整片段曝光，也融化許多網友。
記者潘毅/綜合報導
原PO在臉書《爆廢公社二館》上發文分享「因為車子有異音所以牽去修理，隔天牽回在路上試車時，聽還有沒有異音」 ，正當原PO與駕駛很認真在聽的時候，卻突然聽到有間歇性「喵...喵...」的異音發出。
兩人隨即轉頭望向聲音發出的源頭，才發現竟然是維修廠地的店貓正站在後座，讓兩人忍不住大笑「在修車廠車子還靜止的時候，就開過三次門，但牠都沒出聲音、也沒人發現牠在車上，等他發現我們車越開越遠才出聲音」。
兩人隨後也開車返回維修廠，途中店貓不斷喵喵叫，彷彿在傾訴自己差點被帶走的無奈，讓駕駛也只能摸摸頭安撫牠。而一回到維修廠停好車，門才剛開貓貓就迅速跑回牠溫暖的「家」中。
原PO也透露，這隻貓咪小時候跑到別人車裡的引擎室中，很幸運的被發現，最後被修車廠老闆所收留，如今已經是當家店貓。
不少網友看完這段影片，也紛紛笑瘋大喊「我是誰，我在哪，要帶我去哪裡」、「哇噻，牠沿路一直罵你們髒話欸XD」、「要付出場費」、「貓咪沒動作真的完全不知道牠會待在哪」、「回到修車廠，著急衝回家那畫面也太好笑」。