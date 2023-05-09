▲ 新台幣 1198 萬起！Lamborghini Urus S 抵臺亮相

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格調風範、多重性格與全方位性能的完美融合
全新 Urus S 搭載 4.0 升 V8 雙渦輪引擎，最大馬力輸出與 Urus Performante 同樣提升至 666 CV，動力重量比為 3.3 kg/CV。優化的動力性能使其 0-100 km/h 加速僅需 3.5 秒，並於 2,300 至 4,500 rpm 達到 850 Nm 扭力峰值；極速為 305 km /h，100 km/hr 煞停距離僅有 33.7 公尺。Urus S 強悍的動力心臟與澎湃音浪昭示其為一輛真正的 Lamborghini 超級跑車，重新調校的排氣系統，更凸顯不同駕駛模式時各異其趣的獨特樂章，為操駕者提供無盡駕馭樂趣。
Urus 車系在設計領域和工程學中的創新，保證了最極致的動態駕控性能，實現純粹的 Lamborghini DNA。全新車款 Urus S 同樣配有主動式氣壓懸吊系統的車身底盤，確保車輛於在 STRADA（道路）、SPORT（運動）、 CORSA（賽道）和 EGO(自訂)駕駛模式下，能基於駕駛風格和路面狀況的差異，於一般路面實現平穩舒適或極致動感的駕駛體驗。當挑戰特殊路面的駕駛需求，車主可以透過 Tamburo 駕駛動態控制選擇器，以 TERRA （荒野）、NEVE（雪地） 和 SABBIA（沙地）駕駛模式，即時調整車輛扭力分配及車身平衡，提供卓越的操控性和靈活性，征服各色地形。
憑藉源自 Urus 車系底盤更精緻的調校，以及與 Urus Performante 相同優化的強勁動力，Urus S 能適應不同地形，提供最適當、最迅速的性能回饋，同時滿足豪華舒適的日常駕駛，實現豪華 SUV 舒適性能與超級跑車強勁動態特性間的完美平衡，再創 Super SUV 生活風範的嶄新定義。
型馭奢華 ‧ 精煉不凡
沿襲 Urus 車系與生俱來的超跑神韻與優雅樣貌，全新 Urus S 完美演繹義式風格及精湛工藝，以更多元且顯著增加的車色、內飾細節、輪圈與外觀裝飾套件等風格訂製項目，無論溫潤雅致亦或強悍動感，盡數彰顯 Urus S 兼具豪華舒適與極致運動競技的生活風尚。
Urus S 採用純粹銳利的引擎蓋及車頭設計，並配有全新消光黑色前下擾流不銹鋼防護板，與車前保險桿格柵的黑色線條相得益彰，強悍動感的超跑靈魂一覽無疑。與車身同色的全新輕質碳纖維材質引擎蓋配有消光黑色進氣口，可依個人風格改選亮黑色或與車身同色。多樣訂製細節，包含：外觀車色、亮黑色外觀套件等，為此車款提供鮮明的個性化配置，增添 Urus S 高雅率性的視覺感受。全新後保險桿造型為此車款提供更流暢優雅的車型面貌，車尾下部以消光及亮光黑色漆強調 Lamborghini 強勁的線條設計，並配有髮絲紋金屬排氣尾飾管，可進一步透過 Lamborghini Ad Personam 頂級客製化服務，選配亮黑色鍍鉻樣式，滿足 Urus S 的全新樣貌。輪圈設計除了標準 21 吋 Alcione 鋁圈，並可選配專為新車款打造的22吋消光鈦色或鑽石拋光飾面的 Nath 鋁圈，以及同級距中最大尺吋、23吋古銅金色與鑽石拋光飾面的 Taigete 鋁圈。
進一步探索 Urus S 座艙空間，車室內裝可見全新色彩及風格內容，包含 Sportivo 運動化雙色內飾提供品味時尚獨具的撞色搭配；Sofisticato 尊爵典雅雙色版本則有 Blu Leandro 藍和新色 Verde Aura 墨綠對比色可供選擇，雙色系列風格選項並皆綴有始於 Urus Performante 的車型專屬六邊形縫線設計。
首部抵臺之 Lamborghini Urus S 身披深蘊狂野靈魂的全新 Nero Nemesis 黑色消光外觀車色，車室內部多處選以優雅奢華的 Terra Asia 棕色皮革，同樣色彩並延伸至安全帶、真皮頂篷、腳踏墊等，搭以黑色真皮並飾以白色車縫線，並配置綴有新款六邊形縫線以及車型標誌的座椅，打造雅致不凡的車艙空間，由內而外盡數彰顯其為兼具品味與獨特個人風範的 SSUV。
2022 年末，Lamborghini 臺灣總代理嘉鎷興業榮幸與國人分享實力非凡的 Urus Performante，並已於今年開春之際陸續交付車輛予國內車主。今日，首輛 Lamborghini Urus S 正式抵臺，再為國人完整引進新世代 Urus 車系車款，敬邀國內愛好者一同深究 Lamborghini Super SUV 嶄新風貌，親身體驗完美融合 Lamborghini DNA 與功能性 SUV 的工藝結晶。