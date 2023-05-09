▲ DFSK 金穩發 S2.5t 入門版 42.8 萬元挑戰同級最低價

我是廣告 請繼續往下閱讀
金穩發 S2.5t 採用單厢車體設計，貨台長寬分別爲 2,900mmx1,540mm，超越同級最大載重來到 1,342 公斤，使其擁有 2.51 噸跨級距的載重。同時搭載 ABS+ESC 智慧防護系統、車門强化防撞鋼梁及加强型大梁結構。本月「金穩發 S2.5t 入門版」汰舊換新最低只要 42.8 萬元起。
DFSK 穩發商用車【全民瘋現金 挑戰同級最低價】優惠專案除了輕鬆分期 0 頭款、領牌加贈丙式車體險外，入主「大穩發S2.5t」更可用汰舊換新價 58.8 萬元，加碼再贈價值 20,000 元配件。(配件折抵以經銷商配件爲主，詳細內容辦法請以各地經銷商洽詢為主、輕鬆分期0頭款需通過銀行審核過件)
輕型商用車級距中唯一雙廂四人座配置的大穩發 S2.5t 貨台長寬分別爲 2,060mm x 1,540mm，最大載重達到 1,270 公斤之譜，同時加入全新配備的後座中央空調系統，四個獨立出風口，使乘客能手動控制兩段式風向，在辛勤打拼的同時兼顧安穩舒適。作為國內兩噸半輕型貨車市場中雙厢車款的唯一選擇，汰舊換新最低 58.8 萬元起！
兩種車型所搭載符合歐盟六期排放標準的 1.5L DVVT 雙可變汽門正時汽油引擎，具有媲美市售乘用車的精緻運轉品質，VGIS 可變岐管長度系統可改善燃燒過程，正時煉條設計則可提供額外持久耐用度，再加上小排量省油省稅金的優勢，發揮 110PS/6,000rpm 及 14.8kgm/3,600rpm 的最大性能，穿梭市區怡然自得。
瞭解更多「金穩發 S2.5t 入門版」挑戰最低價格優惠，歡迎致電 0800-889-958 電話，或登錄 DFSK 購車優惠活動頁面填單，將有專人提供諮詢及安排試乘服務。
詳情請登錄 DFSK 活動頁面填寫表單享優惠：https://www.dfsk.com.tw/Events/events_20201201