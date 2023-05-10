▲ 極致智慧宅！德築 HA House 引進 Noodoe 智慧充電科技

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HA House 取名源自於德築集團兩位共同創辦人-建築師黃德倫與發言人黃瓊之的英文名字，Helen 與 Arran，HA 讀作「哈」，象徵著家人們相處時的哈哈歡笑，圍繞每一幢與自然共生的建築中。HA House 春、夏、秋每一棟自宅興建的過程，恰巧都伴隨了家中新生命的到來， Helen 笑說「小時候在這樣的環境長大，希望自己的小孩也是。」簡單的起心動念，讓他們決定帶著多年旅居世界積累的美感與品味，回到彼此的家鄉宜蘭，並將童年快樂成長的記憶如同絆繩一般，牢牢繫在德築集團設計每一棟生活別墅的過程中。





德築集團兩位共同創辦人-建築師黃德倫 Arran (左) 與發言人黃瓊之 Helen。

致力於打造「活著的建築」





德築不侷限於傳統建築慣常的模式，一心想打造與自然共生的「活著的建築」。簡約的線條揉合現代化設計，加入了許多匠心獨具的巧思，以更加開放、明亮及自在流動的方式打造每一個作品，並以石材、木料的選用作為室內外的延伸，真正消弭了空間與自然的界限，創造更自然、更人文、更智能的生活環境 。





HA House 生活別墅系列作品中， 「春」大片透明落地窗，將戶外一片嫩綠框成一幅畫；「夏」遠眺龜山島的寬敞陽台，收進所有歡樂夏天的氣息；「秋」走出家門便能擁抱整排落羽松前的大片天然湧泉，隨時都能和家人一起在清澈池水暢玩SUP，讓人不禁期待接下來的「冬」、「山」主題會有哪些有趣的設計。





有意識地保留了寬闊的廣場空間，為的就是將兩人童年時在宜蘭長大、親近土地的記憶保留給下一代，Helen 說：「大自然是最好的百科，孩子從生活中感受到的快樂和純粹，不僅形塑了看待事物的方式，更從中看見自己內心一直在追逐的那份平靜。」大自然的明亮生機溢滿每一個角落，體現了德築獨特的生活美學。





導入 Noodoe 充電服務 共創更智能的美好未來





近日旗下 HA House 生活別墅系列作品全數引進 Noodoe 充電樁服務，Helen 和 Arran 都認為，Noodoe 品牌理念和德築非常相符，Noodoe 的充電樁服務不只著重技術面， 更重視消費者使用介面以及體驗和感受，讓移動和居家之間的串連變得更方便，兼具美感的充電樁也與環境建立起很好的連結。





Noodoe 提前替客戶安排好匯流排、台電的配置，讓客戶在入住後，無須再為此傷透腦筋，進而達到智能舒適的生活，而德築從建築發想的端點開始，便以智慧家庭為設計考量， 透過自然人文與智慧科技的結合，構築更智能的起居空間。





德築放眼的是更智能的美好未來，一直以來致力減少浪費、愛護大自然的理念也與 Noodoe 不謀而合，因此對與 Noodoe 共創智慧宅、未來的生態圈感到相當期待。



