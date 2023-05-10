緬懷 W12 引擎　Bentley 宣布推出 Speed Edition 12 特仕車型　

跟911一樣猛的Boxster！Porsche 718 Spyder RS性能味十足

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

雖然718是保時捷跑車系列當中相對入門的選擇，但是如果你買的是Cayman GT4 RS或者是718 Spyder RS的話，你的心臟與911 GT3是一樣的，而現在發表的718 Spyder RS最大馬力來到493匹，從靜止加速到時速96公里只需要3.2秒，可惜的是沒有手排的選項，但七速PDK的換檔速度更是迷人到不行啊！

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Porsche 718 Spyder RS擁有911 GT3的動力心臟，加速表現相當驚人。
Porsche 718 Spyder RS擁有911 GT3的動力心臟，加速表現相當驚人。
718 Spyder RS很可能會是718車款的最後一役，因為據傳電動後繼車型已經準備好了，隨著純電世代的到來，718也即將走進墳墓，而這輛擁有了絕佳性能的718 Spyder RS基本上就是Cayman GT4 RS敞篷版，源自911 GT3的4.0升水平對臥六缸引擎，最大馬力調降至493匹，峰值扭力維持在45.8公斤米，高達9,000rpm的最高轉速帶來熱血操駕，雖然沒有手排變速箱的選擇，但是七速PDK雙離合器加上換檔撥片的配置，滿足對於想要控制檔位的駕駛需求，而這輛車的極速也來到時速307公里。

車輛空力套件經過特別調教，雖然沒有Cayman GT4 RS的大型尾翼，但整體的平衡性表現依舊良好。
車輛空力套件經過特別調教，雖然沒有Cayman GT4 RS的大型尾翼，但整體的平衡性表現依舊良好。
在空力表現上也進行了調整，因為Spyder RS並沒有像是GT4 RS一樣的大型尾翼，因此他們透過縮短前方的擾流翼板，以及重新設計過後的鴨尾，讓車輛的平衡性更好，此外車頂的敞篷現在是手動的，好處是他輕了許多，整體的重量控制在18.1公斤，比718 Spyder輕了7.3公斤，比718 Boxster輕了16.3公斤，而底盤則是配置上保時捷主動懸吊管理系統以及機械式的後限滑差速器，加上保時捷扭力分導系統作為標配，此外彈簧以及阻尼的配置比起Cayman GT4 RS還要更為柔和，因為這是一輛敞篷車來著。

整體的懸吊配置因為是敞篷車型的關係，比起Cayman GT4 RS還要更為柔和。
整體的懸吊配置因為是敞篷車型的關係，比起Cayman GT4 RS還要更為柔和。
內裝配備基本上也是以性能為主，像是GT Sport方向盤以及全碳纖維的桶椅，黑色碳纖維加上黑色皮革的鋪陳相當內斂，而搭配著紅色點綴出性能感受，此外你可以加選Weissach套件，包含了鈦合金排氣管、外露的碳纖維引擎蓋、兩側的碳纖維進氣口以及用於後擾流板的碳纖維尾翼，加上頭枕上繡有「Weissach」字樣，而且你還可以擁有一支Porsche Design Chronograph手工製作的瑞士手錶，目前這輛車機會再2024年第一季開始交付，北美的基礎售價為16.07萬美金，折合台幣約493萬元。

內裝風格同樣以性能為主，黑色皮革搭配上黑色碳纖維飾板與紅色縫線相輔相成。
內裝風格同樣以性能為主，黑色皮革搭配上黑色碳纖維飾板與紅色縫線相輔相成。
採用20吋的鍛造輪圈，可以看得出來霸氣感十足。
採用20吋的鍛造輪圈，可以看得出來霸氣感十足。
頂棚雖然是手動收摺，但是重量上卻減輕了不少。
頂棚雖然是手動收摺，但是重量上卻減輕了不少。
鴨尾經過特別設計，讓整體的空力平衡更好。
鴨尾經過特別設計，讓整體的空力平衡更好。
手動收折的頂棚看起來也有特別性能化的氣息。
手動收折的頂棚看起來也有特別性能化的氣息。
選配上Weissach套件讓車輛看起來更有殺氣。
選配上Weissach套件讓車輛看起來更有殺氣。

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