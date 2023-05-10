跟911一樣猛的Boxster！Porsche 718 Spyder RS性能味十足

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718 Spyder RS很可能會是718車款的最後一役，因為據傳電動後繼車型已經準備好了，隨著純電世代的到來，718也即將走進墳墓，而這輛擁有了絕佳性能的718 Spyder RS基本上就是Cayman GT4 RS敞篷版，源自911 GT3的4.0升水平對臥六缸引擎，最大馬力調降至493匹，峰值扭力維持在45.8公斤米，高達9,000rpm的最高轉速帶來熱血操駕，雖然沒有手排變速箱的選擇，但是七速PDK雙離合器加上換檔撥片的配置，滿足對於想要控制檔位的駕駛需求，而這輛車的極速也來到時速307公里。
在空力表現上也進行了調整，因為Spyder RS並沒有像是GT4 RS一樣的大型尾翼，因此他們透過縮短前方的擾流翼板，以及重新設計過後的鴨尾，讓車輛的平衡性更好，此外車頂的敞篷現在是手動的，好處是他輕了許多，整體的重量控制在18.1公斤，比718 Spyder輕了7.3公斤，比718 Boxster輕了16.3公斤，而底盤則是配置上保時捷主動懸吊管理系統以及機械式的後限滑差速器，加上保時捷扭力分導系統作為標配，此外彈簧以及阻尼的配置比起Cayman GT4 RS還要更為柔和，因為這是一輛敞篷車來著。
內裝配備基本上也是以性能為主，像是GT Sport方向盤以及全碳纖維的桶椅，黑色碳纖維加上黑色皮革的鋪陳相當內斂，而搭配著紅色點綴出性能感受，此外你可以加選Weissach套件，包含了鈦合金排氣管、外露的碳纖維引擎蓋、兩側的碳纖維進氣口以及用於後擾流板的碳纖維尾翼，加上頭枕上繡有「Weissach」字樣，而且你還可以擁有一支Porsche Design Chronograph手工製作的瑞士手錶，目前這輛車機會再2024年第一季開始交付，北美的基礎售價為16.07萬美金，折合台幣約493萬元。