▲ Lexus UX 原廠配胎！普利司通「Turanza T005A」擁靜肅與舒適優勢

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日本普利斯通「Turanza T005A」輪胎 刷新您對豪華靜肅、舒適車胎的想像買對輪胎、選對品牌，才能讓行車體驗更加舒暢! 日本普利司通台灣資深經理大島 岳彥表示：「日本普利司通 Turzanza T005A，除了延續高階車胎具備的不對稱花紋、外側大胎塊等優勢性能外，更加強胎邊剛性，減少晃動帶來的不適感、加入細花紋溝槽等噪音抑止溝槽設計，抑制滾動噪音，搭配斜向花紋邊緣採用圓弧溝槽，防止胎塊變形或位移，提供輪胎更好的抓地力。」





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為持續向消費者兌現普利司通的 E8 承諾(註1)，日本普利司通秉承「以最高品質貢獻社會」的使命，不斷擴大並發展業務，以滿足社會不斷變化的需求，並繼續支持每一個人的移動與生活方式。為了迎接夏季旅遊旺季，守護所有車主的安全旅途，日本普利司通領先業界提供路損保固「安心保固 絕對守護」，即日起凡 1 次購買 4 條 13 吋以上日本普利司通轎車/休旅車輪胎(註2)，兩周內至日本普利司通 LINE 完成登錄，一年內不限里程且殘餘溝深 3.5mm 以上，經判定輪胎受道路損壞無法修補，即免費享換新服務，詳情請洽日本普利司通官網https://www.bridgestone.com.tw/zh。



