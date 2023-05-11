▲ Lexus UX 原廠配胎！普利司通「Turanza T005A」擁靜肅與舒適優勢

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Lexus 日匠精神嚴謹把關 UX 全系列首選「Turanza T005A」
日本普利司通長時間投入大量資源進行技術研發與 Lexus 合作，Lexus UX 全系列所裝載的「Turanza T005A」輪胎，即是由日本普利司通總公司研發設計，符合 Lexus UX 跨界小型休旅的要求，日本普利司通為其量身訂製的「Turanza T005A」，耗時兩年從客製化設計、試作到實車測試，除負載 Lexus UX 重達千斤車重和最重要的安全性前提，更逐一通過評測指標，包括：磨耗指數及濕地抓地力，以確保輪胎使用安全性，另低滾動阻抗(RRC)提升，更降低燃油消耗進而降低 CO2 排放，為全球暖化奉獻一份心力。也配合 Lexus UX 轉向、懸吊及煞車三大系統，Turanza T005A 旗艦車胎亦展現絕佳靜肅性、舒適性、濕抓性及滾動阻力，皆較基準胎明顯躍進且超越 Lexus 高規格標準，獲官方授權認證，連續五年成為 Lexus UX 原廠配胎。
日本普利斯通「Turanza T005A」輪胎 刷新您對豪華靜肅、舒適車胎的想像買對輪胎、選對品牌，才能讓行車體驗更加舒暢! 日本普利司通台灣資深經理大島 岳彥表示：「日本普利司通 Turzanza T005A，除了延續高階車胎具備的不對稱花紋、外側大胎塊等優勢性能外，更加強胎邊剛性，減少晃動帶來的不適感、加入細花紋溝槽等噪音抑止溝槽設計，抑制滾動噪音，搭配斜向花紋邊緣採用圓弧溝槽，防止胎塊變形或位移，提供輪胎更好的抓地力。」
Turanza T005A 全面提升高階轎車所需求的安全性、舒適性、抓地循跡性等特色，符合跨界小型休旅車主對於頂級舒適駕馭需求；日本普利司通Turanza T005A 亦於ARTC(財團法人車輛研究測試中心)進行實測，結果顯示 T005A 在噪音、乾溼地操控上優於市場同級產品，讓頂級車主體驗更寧靜、更安全、更平穩的駕馭旅程；T005A 除獲選為 Lexus UX 原廠配胎外，也是 Lexus LS/ES 等高級轎房車的 OE 車胎，日本普利司通更提供完善的售後服務體系，力求為消費者帶來優質專業的產品和服務。
日本普利司通免費「安心保固」絕對守護您的移動每一瞬間
為持續向消費者兌現普利司通的 E8 承諾(註1)，日本普利司通秉承「以最高品質貢獻社會」的使命，不斷擴大並發展業務，以滿足社會不斷變化的需求，並繼續支持每一個人的移動與生活方式。為了迎接夏季旅遊旺季，守護所有車主的安全旅途，日本普利司通領先業界提供路損保固「安心保固 絕對守護」，即日起凡 1 次購買 4 條 13 吋以上日本普利司通轎車/休旅車輪胎(註2)，兩周內至日本普利司通 LINE 完成登錄，一年內不限里程且殘餘溝深 3.5mm 以上，經判定輪胎受道路損壞無法修補，即免費享換新服務，詳情請洽日本普利司通官網https://www.bridgestone.com.tw/zh。
註1: 日本普利司通的 E8 承諾由 8 個代表企業的價值觀所組成，以字母 E 為開頭，Energy (能源)、 Ecology (生態)、Efficiency (效率)、Extension (擴展)、Economy (經濟)、Emotion (情感)、Ease (舒適)、 Empowerment (賦權)，集團將致力於透過能代表普利司通的目標和歷程，與員工、社會、合作夥伴及客戶一同實現永續發展的社會。註2: 本活動不適用Pontenza Race/RE71RS/RE12D/Driveguard等車胎。