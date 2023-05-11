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改善空氣品質兼顧市容 嘉市全面升級二代空品感測器

▲嘉義市守護市民健康，全面更換二代空品感測品，不僅技術升級，外型美觀，兼顧市容景觀。（圖／環保局提供）
▲嘉義市守護市民健康，全面更換二代空品感測品，不僅技術升級，外型美觀，兼顧市容景觀。（圖／環保局提供）

記者金武鳯/綜合報導

為改善空氣品質守護市民健康，嘉義市政府環保局6年來在市內布建200點微型空氣品質感測器，是全國密度最高的空氣品質感測物聯網，有效達成民眾生活圈空污減量目標。今年為強化監測效能及符合資安規範，設備再升級，已全面汰換通過資安二級認證，第二代國產空品感測器，並增設感測項目，讓科技執法更落實！

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環保局表示，國內空品感測器技術已發展至第二代，為強化空品改善效益，今年3月已全面更換舊有的空品感測器，改用由工研院技轉之國產PM2.5（細懸浮微粒）元件感測器。同時，因為嘉義市自身空氣污染源，有高達9成來自交通工具排放廢氣、營建工程、道路揚塵、餐飲與工商活動等民生活動，所以除原有PM2.5、TVOC（揮發性有機物）的空氣污染物偵測外，再擴增PM10（懸浮微粒）及CO（一氧化碳）等感測元件，利用不同感測項目，有效掌握污染源樣態，進而對症下藥管制。

值得一提的是，本次選用更新的是去年獲頒台灣精品獎的空品感測器設備，外觀以流線與雷射雕刻等巧思設計，搭配物聯網智慧化功能，可謂內外兼備，也讓美學設計融入城市街景。

環保局表示，為讓市民呼吸更清淨空氣，積極應用空氣品質感測物聯網科技，協助轄內空氣污染熱區管制，已促使111年熱區PM2.5平均感測濃度降至18.6μg/m3，相較110年21.8μg/m3改善14.8%，降低民眾生活圈的空污暴露風險。未來將持續執行科技執法，致力空品改善，讓嘉義市成為「世世代代好徛起，大大小小攏甲意」的永續幸福城市。

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