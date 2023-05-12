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嫌 VIVA 輕巧有餘機能不足？那 Aeon Ai-4 Ever 應該可以滿足你！

▲ 嫌 VIVA 輕巧有餘機能不足？那 Aeon Ai-4 Ever 應該可以滿足你！
▲ 嫌 VIVA 輕巧有餘機能不足？那 Aeon Ai-4 Ever 應該可以滿足你！

2GameSome - 有車賞

對於家中有 Gogoro VIVA 的使用者，接觸此次試車主角 Aeon Ai-4 Ever 自然有種熟悉的感受。動力、騎乘三角、動態表現等如出一轍外，最大差一點莫過於空間與儀表顯示機能的差異，也因此關鍵不同，讓 Aeon Ai-4 Ever 擁有更高的實用價值。

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Aeon Ai-4 Ever 建議售價為新台幣 59,980 元。
Aeon Ai-4 Ever 建議售價為新台幣 59,980 元。
或許在許多人眼中，VIVA 有種說不出的古怪，但自身卻相當喜愛其簡單俐落。先撇除因人而異的美醜，經過大幅改造的 Ai-4 Ever，將 VIVA 最具特色的前斜板重新改造，走回傳統速克達的設計風格，也因此讓其增加了為騎士雙腿擋風功能外，內側也增加了兩大置杯空間，對於手搖飲或是咖啡不離身的騎士而言，確實是相當加分的設計。

Aeon Ai-4 Ever 全車採用 LED 燈組。
Aeon Ai-4 Ever 全車採用 LED 燈組。
兩大置杯空間相當實用。
兩大置杯空間相當實用。
此外，兩置杯處中央除了有掛勾外，掛勾一側還增加了 USB 插座功能，對於 3C 產品不離身的現代人而言，也是再重要不過的配備了。

掛勾一側還增加了 USB 插座功能。
掛勾一側還增加了 USB 插座功能。
比 VIVA 的 740mm 更低上 10mm 的 730mm 座高，增加了 Ai-4 Ever 對於嬌小身材騎士的友善性，下方 21.6L 的置物容積，與 VIVA 相同都能容納一頂大帽體的 3/4 安全帽，論騎乘友善性與空間機能，Ai-4 Ever 明顯都有立基 VIVA、更勝 VIVA 的表現。

730mm 座高讓身材嬌小的騎士騎乘時也擁有安心感。
730mm 座高讓身材嬌小的騎士騎乘時也擁有安心感。
座墊下方置物容積為 21.6L。
座墊下方置物容積為 21.6L。
置物空間可以能容納一頂大帽體的 3/4 安全帽。
置物空間可以能容納一頂大帽體的 3/4 安全帽。
說到最讓人有感的科技，莫過於 Ai-4 Ever 也搭載了 Aeon 自豪的 Croxera 儀表，透過彩色螢幕顯示，與 Croxera App 連動，可以提供包含導航、騎乘資訊、車況檢測等多樣功能，其中最值得一提的莫過於導航功能，可以提供住家、公司、換電站等快捷設定，並可在騎乘時透過左把手前方按鍵一鍵啟動快捷鍵目的地導航（預設是換電站，可自行設定住家或公司），並可同步提供道路速限、測速照相提醒，甚至手機的未接來電也會顯示於儀表上，可說是目前國產速克達中整合度與完整性最高的智慧儀表設計。

雖然透過外接手機架加裝手機的後續改裝，就可以達到接近 Croxera 儀表板的功能，但對於後續可能發生的手機因車輛震動造成的故障問題、下車忘了帶走手機等糊塗事，Croxera 儀表板還是有其優勢存在。

Ai-4 Ever 也搭載了 Aeon 自豪的 Croxera 儀表。
Ai-4 Ever 也搭載了 Aeon 自豪的 Croxera 儀表。
與 Croxera App 連動可提供包含導航、騎乘資訊、車況檢測等多樣功能。
與 Croxera App 連動可提供包含導航、騎乘資訊、車況檢測等多樣功能。
出發前透過手機 App 設定好目的地，騎乘時就不用拿出手機，增加行車安全。
出發前透過手機 App 設定好目的地，騎乘時就不用拿出手機，增加行車安全。
 Croxera App 也可提供騎乘資訊、車況檢測等功能。
 Croxera App 也可提供騎乘資訊、車況檢測等功能。
導航功能可以提供住家、公司、換電站等快捷設定。
導航功能可以提供住家、公司、換電站等快捷設定。
儀表也提供多樣顏色供設定。
儀表也提供多樣顏色供設定。
 Croxera App 左上方有兩個標誌，一個顯示藍芽已與車體連結，另一個顯示與儀表板連結。
 Croxera App 左上方有兩個標誌，一個顯示藍芽已與車體連結，另一個顯示與儀表板連結。
騎乘時透過左把手前方按鍵一鍵啟動快捷鍵目的地導航（預設是換電站，可自行設定住家或公司）。
騎乘時透過左把手前方按鍵一鍵啟動快捷鍵目的地導航（預設是換電站，可自行設定住家或公司）。
至於騎乘面的感受，確實就如同 VIVA 般的表現，相同的 GH1 整合式鋁合金輪轂馬達、3kW/500rpm 最大功率、115Nm/200rpm 最大扭力等輸出，搭配僅有 73kg（不含電池）的輕巧車重，其實在速限內的加速表現相當輕快，短程通勤絕對綽綽有餘，且超級輕巧的騎乘感、輕巧好停車等優勢，也是身材嬌小的騎士生活好夥伴。

騎乘面的感受，確實就如同 VIVA 般的表現，速限內的加速表現相當輕快。
騎乘面的感受，確實就如同 VIVA 般的表現，速限內的加速表現相當輕快。
同樣也有 Sport 功能，可增加約莫 10km/h 極速表現。
同樣也有 Sport 功能，可增加約莫 10km/h 極速表現。
前煞車規格為單活塞卡鉗搭配 180mm 打孔碟。
前煞車規格為單活塞卡鉗搭配 180mm 打孔碟。
後煞車規格也為單活塞卡鉗搭配 180mm 打孔碟。
後煞車規格也為單活塞卡鉗搭配 180mm 打孔碟。
立基 VIVA、更勝 VIVA 的 Ai-4 Ever，透過針對置物機能、充電插座、Croxera 儀表板的加持，讓實用性大幅提升，對於家中有購買綠牌電動機車需求的買家，Ai-4 Ever 相當值得在購車前實際體驗一番。

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