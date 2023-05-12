▲ 嫌 VIVA 輕巧有餘機能不足？那 Aeon Ai-4 Ever 應該可以滿足你！

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或許在許多人眼中，VIVA 有種說不出的古怪，但自身卻相當喜愛其簡單俐落。先撇除因人而異的美醜，經過大幅改造的 Ai-4 Ever，將 VIVA 最具特色的前斜板重新改造，走回傳統速克達的設計風格，也因此讓其增加了為騎士雙腿擋風功能外，內側也增加了兩大置杯空間，對於手搖飲或是咖啡不離身的騎士而言，確實是相當加分的設計。
此外，兩置杯處中央除了有掛勾外，掛勾一側還增加了 USB 插座功能，對於 3C 產品不離身的現代人而言，也是再重要不過的配備了。
比 VIVA 的 740mm 更低上 10mm 的 730mm 座高，增加了 Ai-4 Ever 對於嬌小身材騎士的友善性，下方 21.6L 的置物容積，與 VIVA 相同都能容納一頂大帽體的 3/4 安全帽，論騎乘友善性與空間機能，Ai-4 Ever 明顯都有立基 VIVA、更勝 VIVA 的表現。
說到最讓人有感的科技，莫過於 Ai-4 Ever 也搭載了 Aeon 自豪的 Croxera 儀表，透過彩色螢幕顯示，與 Croxera App 連動，可以提供包含導航、騎乘資訊、車況檢測等多樣功能，其中最值得一提的莫過於導航功能，可以提供住家、公司、換電站等快捷設定，並可在騎乘時透過左把手前方按鍵一鍵啟動快捷鍵目的地導航（預設是換電站，可自行設定住家或公司），並可同步提供道路速限、測速照相提醒，甚至手機的未接來電也會顯示於儀表上，可說是目前國產速克達中整合度與完整性最高的智慧儀表設計。
雖然透過外接手機架加裝手機的後續改裝，就可以達到接近 Croxera 儀表板的功能，但對於後續可能發生的手機因車輛震動造成的故障問題、下車忘了帶走手機等糊塗事，Croxera 儀表板還是有其優勢存在。
至於騎乘面的感受，確實就如同 VIVA 般的表現，相同的 GH1 整合式鋁合金輪轂馬達、3kW/500rpm 最大功率、115Nm/200rpm 最大扭力等輸出，搭配僅有 73kg（不含電池）的輕巧車重，其實在速限內的加速表現相當輕快，短程通勤絕對綽綽有餘，且超級輕巧的騎乘感、輕巧好停車等優勢，也是身材嬌小的騎士生活好夥伴。
立基 VIVA、更勝 VIVA 的 Ai-4 Ever，透過針對置物機能、充電插座、Croxera 儀表板的加持，讓實用性大幅提升，對於家中有購買綠牌電動機車需求的買家，Ai-4 Ever 相當值得在購車前實際體驗一番。