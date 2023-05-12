▲ 日本普利司通「Turanza T005A」為 LEXUS UX 頂級御用原廠配胎

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日本普利司通長時間投入大量資源進行技術研發與LEXUS合作，LEXUS UX全系列所裝載的「Turanza T005A」輪胎，即是由日本普利司通總公司研發設計，符合LEXUS UX高級轎房車跨界小型休旅的最嚴謹要求，日本普利司通為其量身訂製的「Turanza T005A」，耗時兩年從客製化設計、試作到實車測試，除負載LEXUS UX重達千斤車重和最重要的安全性前提，更逐一通過評測指標，包括：磨耗指數及濕地抓地力，以確保輪胎使用安全性，另低滾動阻抗(RRC)提升，更降低燃油消耗進而降低CO2排放，為全球暖化奉獻一份心力。也配合LEXUS UX轉向、懸吊及煞車三大系統，Turanza T005A旗艦車胎亦展現絕佳靜肅性、舒適性、濕抓性及滾動阻力，皆較基準胎明顯躍進且超越LEXUS高規格標準，獲官方授權認證，連續五年成為 LEXUS UX原廠配胎，大秀Turanza T005A高靜肅性、高舒適性旗艦胎性能，更藉兩大領導品牌的永續合作夥伴關係，攜手打造靜謐與舒適兼備的輪胎首選「Turanza T005A」。
買對輪胎、選對品牌，才能讓行車體驗更加舒暢! 日本普利司通台灣資深經理大島 岳彥表示：「日本普利司通Turzanza T005A，除了延續高階車胎具備的不對稱花紋、外側大胎塊等優勢性能外，更加強胎邊剛性，減少晃動帶來的不適感、加入細花紋溝槽等噪音抑止溝槽設計，抑制滾動噪音，搭配斜向花紋邊緣採用圓弧溝槽，防止胎塊變形或位移，提供輪胎更好的抓地力。」
Turanza T005A 全面提升高階轎車所需求的安全性、舒適性、抓地循跡性等特色，符合跨界小型休旅車主對於頂級舒適駕馭需求；日本普利司通Turanza T005A 亦於ARTC(財團法人車輛研究測試中心)進行實測，結果顯示T005A在噪音、乾溼地操控上優於市場同級產品，讓頂級車主體驗更寧靜、更安全、更平穩的駕馭旅程；T005A除獲選為LEXUS UX 原廠配胎外，也是LEXUS LS/ES等高級轎房車的OE車胎，日本普利司通更提供完善的售後服務體系，力求為消費者帶來優質專業的產品和服務。
為持續向消費者兌現普利司通的E8承諾(註1)，日本普利司通秉承「以最高品質貢獻社會」的使命，不斷擴大並發展業務，以滿足社會不斷變化的需求，並繼續支持每一個人的移動與生活方式。為了迎接夏季旅遊旺季，守護所有車主的安全旅途，日本普利司通領先業界提供路損保固「安心保固 絕對守護」，即日起凡1次購買4條13吋以上日本普利司通轎車/休旅車輪胎(註2)，兩周內至日本普利司通LINE完成登錄，一年內不限里程且殘餘溝深3.5mm以上，經判定輪胎受道路損壞無法修補，即免費享換新服務，詳情請洽日本普利司通官網https://www.bridgestone.com.tw/zh。