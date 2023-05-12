米其林發表最新摩托車賽道性能胎 Power Performane 系列
作為世界摩托車錦標賽MotoGP的輪胎供應商，米其林始終保持著對於輪胎性能的最新技術。全新米其林Power Performance Slick便是以MotoGP選手協助參與開發和測試所誕生的全球專業車隊比賽用胎，以強悍的抓地力、 長時間的賽道使用設計，使選手從起跑後的第一圈至第五十圈都能享受到穩定一致的性能，在定位上僅次於MotoGP賽事專用輪胎的最強市售胎王。
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近年國內賽道活動蓬勃發展，米其林二輪總代理忠林摩托自2020年起，連續四年於台中麗寶賽車場舉行米其林菇菇賽道日，吸引眾多摩托車愛好者在安全的環境下體驗賽道行駛，享受車輛性能所帶來的樂趣。本月米其林在麗寶賽車場發表了最新專業競技輪胎Power Performance Slick ，並邀請法國FSBK超級摩托車錦標賽現任年度冠軍車手Kenny Foray來台進行交流，雖然適逢梅雨鋒面來襲，賽車場天候不佳，依然僅花1分46秒便在半濕狀態的賽道上一舉創造了麗寶國際賽車場史上最快場地紀錄，次日下午更於以安全為優先考量，不推至極限的狀態，再度打破自己的紀錄，將紀錄推進至1分45秒428。
本次受邀的法國選手Kenny Foray效力於Tecmas Racing Team車隊，獲獎無數，也是目前法國的一線選手。傳統上為防止選手發生意外，過去鮮少能見到現役車手於海外進行賽道駕駛，而Kenny Foray除了在短暫的休賽周來訪台灣示範輪胎性能並一舉打破紀錄外，也特地與本地賽車團隊Dream Team進行騎乘教學與技術交流，帶領近年來活躍於賽道日活動的車手們紛紛突破個人成績，使這趟台灣行更具重大意義。
針對不同的賽道地面溫度，米其林Power Performance Slick提供軟中硬等不同配方， 其中600cc級距使用的後輪MS Plus與1000cc級距車型所使用的M、H其胎體皆是最新的V2版本。米其林Power Performance Slick將於2023年6月下旬開始供應，為廣大的摩托車友，於賽道日活動提供專業可靠的高性能產品。