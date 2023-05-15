「俄羅斯公主」古榕榕大尺度照流出！自爆有社恐 曝另一半條件
發跡於PTT表特版的台俄混血辣模古榕榕擔任JKF5月封面女郎，她穿著性感內衣拍攝封面照，分享此次夢想解鎖感覺很不真實，呼籲粉絲一定要收藏，也因為模特兒競爭激烈，越來越多JKF女郎不斷冒出頭，對此，她常保有危機意識，不斷精進自我，工作上，她以「俄羅斯公主」在亞洲最大寫真平台「JVID」闖出名號，讓老司機都難以把持，不過她卻自爆有社恐，目前單身的她也曝光另一半條件。
記者郭佩蓉/綜合報導
古榕榕透露：「為了投入每一次拍攝，我面對鏡頭都會當作是在勾引愛人！光看畫面都聞得到香味，請大家一定要來支持。有時因為尺度無極限，會無故遭受酸民攻擊，但自己已調適好心態，希望今年可以有更多人認識我。」
古榕榕談到「混血兒」身分，她表示：「其實沒有特別覺得是好是壞耶！就是喜不喜歡這個長相而已，但好像長得比較特別，會有很多外籍粉絲。」高冷的外表，讓她經常被認為是個難以親近的人，對此，古榕榕也向粉絲喊話：「其實我反差超大的，可能不認識的人都會覺得我距離感很重、很高冷，但其實我只是社恐啦！認識的人就會覺得我很好笑、很迷糊！」
現在感情空窗的古榕榕，期待身邊有伴的日子早日到來，分享自己喜歡的男性要有可愛陽光、聰明幽默的特質！古榕榕笑說：「我很重感覺，和另外一半獨處時，對方的一舉一動都可以撩起慾火！看到對方就很餓，腦袋充滿各種連結的畫面。」