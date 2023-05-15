丟丟妹離婚後重新出發「喊單日賺千萬」！被惡意檢舉3次：死定了
直播天后李明珊（丟丟妹）離婚後宣布正式復出，新公司「樓頂揪樓下」今（15）日開幕，現場人潮眾多，直播也即將在今晚8點半首賣，她受訪時坦言昨夜一整晚沒睡：「半年沒有播，其實蠻緊張的！」談到今天的目標營業額，她也表示希望可以達到單日破千萬元，更透露先前臉書粉專疑似被惡意檢舉、原本要租的地方還被房東嫌吵，還好最後來到北屯，也都與鄰居打過招呼，鄰居甚至笑喊：「吵一點沒關係！比較熱鬧。」
記者郭佩蓉/台中報導
李明珊今日出席樓頂揪樓下開幕派對，在受訪時坦言昨夜整個沒睡，一直在想今天的流程，非常擔心今天的業績：「畢竟半年沒有播，其實蠻緊張的！背負著業績壓力，主要覺得半年沒有賣冷凍食品，怕直播沒有人，因為沒有人潮就沒有錢潮，自己給自己蠻大壓力。」談到營業額，她先是說順其自然，不過隨後便訂下目標：「希望可以破千萬，單日！」而開幕現場粉絲眾多，也讓她受寵若驚：「有嚇到，因為今天是平日。」
李明珊透露現在每個月開銷大約五百萬，而新的辦公室則花了千萬元打造，一共三百多坪，但還是覺得不太夠用：「隔間隔完以後，我覺得空間還是有點小，之後可能還會再擴充。」被問到籌備過程中有沒有遇到什麼挫折？她坦言主要是場地問題、精神壓力很大，且先前粉絲專頁還消失了三次：「不知道大家有沒有發現，之前不是有一陣子很多藝人的粉專不見嗎？我的粉絲專頁也不見三次，也是拜託朋友，救了三次才救回來，被惡意檢舉，被那種國外假帳號惡意檢舉，第一次不見很緊張，第二次更焦慮，第三次想說死定了，後來遇到很多貴人，才把粉專救回。」
粉專不見是否有懷疑是被前任檢舉？李明珊則回應：「他不至於這麼壞啦，我是覺得可能就是，有些酸民不喜歡我的風格吧，不一定啦，很多可能性啦！」她也坦言近期基本上沒有與前任聯絡，不過原本合作的廠商現在也都有繼續配合：「因為大家都要賺錢、都要生存，不會選邊啦，人都蠻好的，產品上我其實有在積極的改良，因為生意做不完，你要怎麼去封殺別人？」至於爸爸也有給她蠻多意見：「可能營運上、叫貨上，各方面都有給我意見，給我幫助很大。」