他稱「被附身」拿啞鈴弒父　北院裁定暫行安置

台北地院第二件「國民法官」審理案件，新北市新店區41歲鍾姓男子涉於今年小年夜，持啞鈴攻擊78歲父親頭部致死，被依《刑法》殺害直系血親尊親屬罪起訴。法院今（15）日召開移審庭，考量鍾的精神疾病、有自傷行為、未按時就診服藥等因素，裁定即起入司法精神醫院、精神醫療機構或其他適當處所，暫行安置6個月。
記者潘千詩／台北報導
鍾男遭起訴後，北院下午召開移審庭。法官詢問鍾男認不認罪？鍾男承認殺人會有報應的事實，但談到殺父動機，他答稱，不是為了買便當，而是因為父親阻止他破處、做邪淫的事，他被附身，憤怒的情緒壓不住，還有一個原因不能講，「天機不可洩漏」，才會趁父親看電視時，攻其不備槌死父親，「我很自責」。
面對法官詢問什麼是天機不可洩漏的事、以及為什麼在看守所喝沙拉脫？鍾男先是回稱，說出來會導致佛教人心惶惶，再稱是觀世音菩薩要他早日解脫，到菩薩旁邊去渡眾生。
檢方主張，鍾男為思覺失調症患者，無法分辨現實與幻想，在案發前及收押期間均曾出現自傷行為，建請法院依職權裁定暫行安置。
合議庭認為，鍾犯罪嫌疑重大，且患有思覺失調症，症狀不穩定，也無法穩定獨立生活，並拿啞鈴攻擊他人，有跳樓、喝沙拉脫等自傷紀錄，顯見有危害公共安全之虞；鍾未按醫囑按時服藥，情緒控制能力不佳，在看守所內無法和室友和睦共處，且有數次強制住院紀錄，有暫行安置的必要。