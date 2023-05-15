▲ 永三汽車公布 McLaren 750S Coupé / Spider 售價，設定 1,658 萬起！

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McLaren 750S最輕乾式重量為1,277 kg，成就領先業界的馬力重量比587PS/tonne，較同級距車款增加22PS的馬力重量比優勢，750S Spider的設計同樣以輕量化工藝為核心，使用單片收折式硬頂車頂（RHT）、翻覆保護系統和客製化碳纖維單體後上部結構，最輕乾重為 1,326 kg，566PS/tonne馬力重量比，成就再輕量化又同時兼具突破性的動力表現，創造市場上領先級距者的制霸地位。
750S擁有無可比擬的非凡駕馭樂趣、精確操控、敏捷動態感受和回饋，即使在低速行駛時仍能感受其優異性能，秉持品牌一貫造車理念，輕量化科技為核心，標配碳纖維賽車桶椅，以及McLaren首次於量產車款中配置極輕量化10輻鍛造輪圈，750S行駛重量僅有1,389 kg，較720S輕30 kg，零組件的減輕包含賽車座椅對比720S的標準座椅少17.5 kg、輪圈則減少13.8 kg，儀表顯示器減低1.8kg，擋風玻璃減輕1.6 kg，皆是動態性能提升的關鍵因素。
McLaren 750S 搭載4.0升V8雙渦輪增壓M840T引擎，最大馬力峰值為750PS與800Nm扭力，0-100km/h加速時間為2.8秒，0-200km/h加速時間為7.2秒（Spider 7.3秒），通過優化的七速變速箱系統齒輪和減速控制策略，加速時可得到更流暢的表現。
McLaren的主動式底盤控制連動液壓懸吊系統精確控制車身，首次搭載最新第三代主動式底盤控制系統 PCC-III，給予更高水準的懸吊細膩反應，成就750S傑出動態能力，首次重新配置專屬堆疊閥組的被動和主動元件及支柱中的專屬蓄壓球調校懸吊，與720S相比懸吊彈簧前部柔和3%，後部提升4% 硬度，利於乘坐舒適性和提升車身動態回饋，而新的彈簧與阻尼設計將重量減少了2kg之譜。
PCC-III所調整的軟硬體綜合成效代表750S擁有較720S更傑出的動態表現，以及顯著提升的賽道性能；750S較以往McLaren車款更加靈動服貼，加寬6mm的前輪距和懸吊系統的幫助下提高車身抓地力，搭配McLaren的電子液壓轉向系統，新的動力輔助泵，提供精確清晰的反饋，造就更快的轉彎指向。
750S座艙融合創新技術和上乘內裝質感，包含以駕駛者導向的儀表顯示器，與方向盤機柱連動的設計，並將動力輸出和懸吊操控的調控旋鈕至儀表板兩側，駕駛者可在行駛間輕鬆切換Comfort、Sport和Track模式，只需將雙手放在方向盤上，完全專注於前方道路，提供更直覺的操駕體驗。
McLaren Control Launcher（MCL）全新個人化快捷鍵功能，首次出現在750S上，為駕駛者與車的互動提升至另一個層面，MCL讓駕駛者儲存專屬的動態偏好，將喜愛的空氣動力、操控、動力系統和變速箱設置的組合模式儲存，只要按下MCL按鈕就立即進入專屬模式。
第二代McLaren 資訊娛樂系統提供駕駛者更加便利的功能，內建Apple CarPlay® 和新式中央控制面板，具有更豐富詳細的資訊呈現，提升駕駛者的使用體驗，倒車顯影和環景系統在清晰度及資訊顯示也同步提升，全新一鍵式車輛揚升系統，僅需4秒就能完成750S的車頭抬升，較720S減少6秒的調整速度，更加符合駕駛人的使用情境。
透過訂製的引擎支架調校，及受經典傳奇車款McLaren P1™ 所啟發而設計的單一中置雙出排氣系統，引擎在高速運轉時發出清晰響亮的獨特音調和聲浪，增進人車之間的情感聯結。
750S進行大量的賽道煞車系統升級，採用源自McLaren Senna系統的陶瓷碟盤和單體卡鉗、新式煞車制動器和真空泵，與受F1啟發的集成卡鉗冷卻技術，為導入更多賽車元素，可選配超輕量碳纖維賽車桶椅、賽道取向的倍耐力P ZERO Trofeo R輪胎和鈦合金螺栓。
車身外觀上750S在車頭部分更為低伸，並具有較720S延伸的前保桿，銳利狹窄的頭燈進氣口設計，全新側裙進氣口和後輪拱通風口，提升散熱功效和氣流導引。車身後側也依照空力科技修改調整，包括加長的後葉子板，將空氣導流至角度更高且加大的碳纖維主動式尾翼；加大主動式尾翼由McLaren複合材料中心(MCTC)特別為750S打造而成，尾翼表面積較720S高出20%，在高速轉彎時增加下壓力，提高高速煞車時的穩定性並縮短煞車距離，在直線加速時自動降低風阻，運用品牌優化的空氣力學設計提升動態性能。
碳纖維單體結構創造近360度的全景視野，低伸的前檔結構、超薄A柱和透明玻璃C柱設計，有利於自然光進入車廂，並提供清晰的駕駛視野；專屬打造的環境氣氛燈在夜間仍可保有座艙設計細節，而750S Coupe可透過設置在後行李架上的雙層玻璃面板一覽V8引擎動力系統，充滿機械感與賽道熱血的細膩感受。
750S Spider延續720S Spider車款的透明飛拱式C柱設計，可引導氣流通過後方頂篷並提升視線可見度，單片收折式硬頂車頂(RHT）在車速最高達50km/hr 之下，可於11秒內完成開啟或關閉，額外選配電控變色玻璃車頂，打造與車室外環境合一的奢華感受，為車內帶來更多的光線。
750S 內裝標配黑色Alcantara，另有Performance和TechLux兩種內飾主題，Performance純粹駕馭風格內裝使用Alcantara和Nappa皮革搭配，Techlux科技豪華風格內裝為全Nappa皮革，全車採用頂級音響品牌Bowers & Wilkins為750S開發的全新系統，配備強而有力的12支揚聲器，盡享McLaren獨有的聽覺饗宴。
McLaren 台灣總代理永三汽車公布750S Coupe 及Spider基本車價為1658萬元及1788萬元，首年度配額已全數售罄；而McLaren 全新油電混合車款Artura將於即日起調升基本車價至1358萬元，歡迎洽詢McLaren全台展示中心以瞭解更多銷售資訊。