29歲女歌手留遺書陳屍家中 生前最感謝「這前輩」：給我很多力量
南韓媒體13日傳出「30代Trot女歌手A某」12日在自宅輕生身亡，根據線索推斷是南韓TROT（演歌）女歌手海秀（本名金雅拉）。昨（15）日韓媒報導死者身分，確認是海秀，得年29歲，而現場留有遺書，警方判斷是輕生。
記者薛羽彤/綜合報導
1993年12月3日出生的海秀，專長是韓國傳統曲藝「盤索里」，2019年11月以Trot歌手身分出道，發出第一張EP出道，後來2021年2月推出單曲，近4年以來的活動參加過《歌謠舞台》、《The Trot Show》、《AM Plaza》等節目，1月甚至還有在《不朽的名曲》亮相。
海秀曾透露，前輩張允瀞相當照顧她，張允瀞曾替她支付矯正牙齒的費用曾傳為美談，而海秀3個月前才和張允瀞同台，表示張允瀞給予自己很多力量，沒想今傳來死訊，海秀年僅29歲便離開人世，令人不勝唏噓。
海秀過世前一天還在IG發文，分享錄影時收到粉絲的應援食物，讓她得到強大的力量，「非常感謝！可愛的便當和漂亮的花...今天太開心了！」她原訂20日出席一場公開活動，怎料，登台獻唱前8天撒手人寰，讓所有喜愛她的人措手不及。
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