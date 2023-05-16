▲ 宏佳騰慶 25 週年 電車大型巡迴活動報名開跑

深受台灣市場肯定的宏佳騰品牌今年邁入第25週年，隨著疫情解封，民眾全面回歸正常生活。為回饋車主支持並一同慶祝宏佳騰生日快樂，宏佳騰將舉辦系列車主戶外歡慶活動，首站選在6月10日於台北西門町紅樓舉行宏佳騰智慧電車- A級玩家「型玩大挑戰」。活動現場將安排各式搞怪服裝供車主大玩變裝秀，並設計系列關卡讓車主能透過組隊闖關體驗的方式，感受品牌一貫的愛玩精神，並展現宏佳騰智慧電車不同車款的優異性能。所有完成闖關活動的「A級玩家」們，都可獲得宏佳騰A級玩家專屬T-SHIRT、造型雨衣、防水鞋套、完賽限定臂章等精美大禮包，更有機會抽中超豪華大獎PS5（乙台）。歡迎宏佳騰智慧電車車主踴躍報名，也可攜伴參加，立即至ACCUPASS平台網站報名參加這個不容錯過的盛會。名額有限，還不快手刀搶報名起來！ACCUPASS網站：https://www.accupass.com/go/aeonmotor
2GameSome - 有車賞
除一系列歡慶25周年的活動外，宏佳騰更致力於為顧客帶來更完整、滿意的服務，讓消費者可以安心選購精緻且創新的優質產品，也將持續提供購車優惠回饋消費者。其中，專為女性量身打造的質感電車Ai-4 Ever，並獲得擁有86萬會員網站「媽咪拜MamiBuy」親子平台的百位媽媽一致推薦。不僅清新簡約的時尚外觀擄獲女性消費者芳心，同時73cm同級最低座高、車架強化的高穩定度、73kg輕量好移動、超好立省力中柱、大容量置物空間、加大平坦腳踏空間、無排放無震動的清爽騎乘感受，讓每一位媽媽們都能夠輕鬆、優雅地出門。搭配輕鬆換電的單顆電池配置以及內建測速照相／換電提醒功能的CROXERA Q智慧儀表，各項貼心設計，讓Ai-4 Ever成為媽媽出門在外的最「神」隊友！即日起至6/15止，電動車汰舊換新補助最高29,800元，加碼送6,000元購車金，現金購車再享1,500元購車金，最低3.8折，只要22,680元就能把輕質感系電車Ai-4騎回家。宏佳騰就是要讓媽咪們的選擇物超所值。更多試乘分享，請上媽咪拜網站：https://mamibuy.com.tw/talk/forum/topic/445739
宏佳騰智慧電車的專屬購車優惠推出以來深受消費者好評，為感謝回饋消費者支持，加碼延長指定電車優惠方案。如果你擁有獨特風格，喜歡特立獨行，那宏佳騰智慧電車Ai-1車系就是你的第一選擇，凡購買Ai-1 Ultra ABS/Ai-1 Sport/Ai-1 Sport+，搭配政府汰舊換新補助，加碼享有限時購車金最多$9,000元，最高現省$38,800元，活動只到6/15，趕快到全台宏佳騰智慧電車門市購車。
針對學生族群，宏佳騰也加碼延長限定優惠方案。凡於6/15前持學生相關證明文件購買頂規玩樂的Ai-1 Ultra Belt、潮流有型的Ai-1 More，或是輕甜圓潤的Ai-3 More，以政府補助再搭配宏佳騰加碼購車金最高6,000元，最低可用5.8折的入手價購車，坐擁全新電車只要$50,180元；此外，宏佳騰還加碼贈送價值4,920元的原廠精品，包含「多功能 Y型架」、「輕量化鋁合金腳踏墊」，以及「極簡風飾桿」，或可選擇30期0利率的購車方案，讓您輕鬆成為同儕間最有型的焦點人物。