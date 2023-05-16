▲ Subaru 發表 Crosstrek / WRX 車系，起始售價分別為 111.8 / 172.8 萬元起

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The All-New Crosstrek以SUBARU當今最前衛的「Bolder」設計概念為基礎，以新穎的外觀設計展現不受拘束的奔放跑格，其中引人注目的蜂巢式六角形水箱護罩、極光LED頭燈、前霧燈，以及優雅動感的車尾造型，包含燻黑立體造型C型尾燈組、以及勁風後尾翼等。而充滿肌肉線條的引擎蓋、前輪弧導流保護飾板和後保桿導流保護飾板，搭配新潮的18吋雙色切削鋁合金輪圈，完美勾勒出霸氣、堅韌且時髦的風格。The All-New Crosstrek更配備LED轉向輔助燈，當車速低於35 km/h以下且開啟近光燈作轉彎動作時，通過照亮轉向的對角線區域，可在夜間行駛時提早識別障礙物，確保行車安全性。
The All-New Crosstrek擁有10款車色選擇，除了珍珠白、鋼鐵銀、鐵騎灰、耀海藍、星馳藍、晶綻黑、魔力紅，更提供Crosstrek獨有的湛海藍、星塵藍及艷日紅三款潮流時尚車色，為消費者打造獨具魅力的自信風格。
The All-New Crosstrek提供高科技的數位化座艙，以滿足全新世代消費者的使用需求。進入座艙內，映入眼簾的是直覺化操作的11.6吋智慧影音觸控螢幕，以及功能強大如同iPad平板電腦般的次世代多媒體資訊娛樂系統，同步將USB Type-A / Type-C連接埠、無線支援Android Auto及Apple CarPlay功能加以整合。除此之外，透過11.6吋智慧影音觸控螢幕，駕駛者還可以輕鬆調控音響音量、空調溫度、X-Mode脫困模式，讓駕駛者隨心隨選，享受每一趟旅程。
雙前座座椅更運用嶄新思維與醫學中心共同合作，打造符合人體工學的全新高包覆性座椅，讓使用者獲得最佳的行路支撐性和舒適度，帶來安心與愉悅的行車體驗。The All-New Crosstrek也擁有乘載多元化生活體驗的置物空間，在兼具運動化外型的設計下，仍然保有相當充裕的行李廂空間以滿足消費者不同的用車需求，其大面積且方正的開口設計和內部格局可容納多達三個高爾夫球袋，或出遊度假時的行李及個人運動裝備等各種不同類型的物品。
The All-New Crosstrek不僅擁有超過100項安全配備，更搭載了SUBARU最劃時代的尖端安全科技「進階版EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」*(註1)，並符合美國汽車工程師協會(SAE International)的Level 2自動駕駛輔助技術。
進階版EyeSight 4.0新增一顆廣角鏡頭(共計三顆鏡頭)，可針對十字路口兩側斑馬線的行人與橫向低速前進的兩輪腳踏車/機車，提供更全面的偵測功能，讓SUBARU對於最高安全性的承諾提升至嶄新境界。此外，進階版EyeSight 4.0亦同步搭載多項科技功能輔助，包含ACC主動車距控制定速巡航系統、LCF車道維持置中系統、LDP車道偏離輔助系統、LDW車道偏移輔助系統, PCB預防碰撞自動煞車系統、AES緊急自動轉向輔助系統、LVSA前車駛離警示系統。
The All-New Crosstrek車輛後方盲點的偵測亦是不遺餘力，在其後保險桿上設有4個感應器，可以在倒車行駛速度為1.5至15公里時偵測車輛後方的障礙物。當偵測到障礙物時，系統會以警示音通知駕駛，並自動啟動煞車以避免碰撞或降低碰撞傷害。
在被動安全防護方面，The All-New Crosstrek搭載8具SRS安全輔助氣囊，其中包含駕駛座膝部SRS氣囊、副駕駛座座墊SRS輔助氣囊，以降低碰撞發生時乘車者的受傷程度。
The All-New Crosstrek之所以在跨界休旅級距中展現無與倫比的獨特性，源自於它將與眾不同的動態駕駛風格、多功能性、隨處可見的實用性與SUBARU最先進的安全科技完美結合。The All-New Crosstrek標配SUBARU獨步車壇的核心科技，包含「BOXER水平對臥引擎」帶來低重心高穩定性且貼地奔馳的操控性，同時搭載功能再強化的「SAWD 對稱式全時四驅系統」與「SGP 全球模組化底盤」。
SAWD對稱式全時四輪驅動造就更舒適動感的駕馭體驗，新開發的Active Torque Split AWD (ACT-4)四輪驅動在標準狀態下，能夠以60：40前/後動力分配比例，並依據車輛動態情況的改變，進而主動調整至最高 50：50的比例；搭配AVT(Active Torque Vectoring)主動式扭力分配系統，無論是高速行車或是日常通勤行駛，都能帶給駕駛人充分的駕馭信心。
此外，優異的空氣力學設計及睥睨同級的22公分離地高，更加體現同級最高品質的操駕能力，提供更愉悅自信的駕馭感受。
The All-New WRX超性能家庭房車及WRX Wagon超性能家庭跑旅結合SUBARU動感的新世代「BOLDER」家族設計語彙，並搭載SUBARU獨有的全新「2.4L水平對臥渦輪增壓引擎」、「SGP全球模組化底盤」、「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」及「SAWD對稱式全時四輪驅動」等四大核心科技。WRX堅守其承繼經典的拉力賽血統，而WRX Wagon則被悉心打造成融合動感優雅與卓越性能的旅行車跑格；兩款炙手可熱的超性能車款不變的一致性都是準備點燃您對熱血駕馭的渴望。
The All-New WRX及WRX Wagon的外觀造型，源自於2017年東京車展上發表的Viziv Performance和2018年日內瓦國際車展上的Viziv Tourer等兩款讓全球車迷為之驚艷的概念車，除了完整延續SUBARU新世代家族特徵「Dynamic × Solid」的美學線條為基礎，並導入SUBARU最前衛新穎的「Bolder」設計理念，更傳承高辨識度且極具性能特徵的引擎蓋進氣孔，勾勒出不容錯認的運動化硬派造型。
超性能家庭房車The All-New WRX以粗獷硬派的蜂巢式六角型水箱護罩、具侵略性的LED頭燈組、LED C字型尾燈，結合空氣力學設計的前輪導流保護飾板、後保險桿導流保護飾板、後擾流尾翼、充滿性能視覺感的四出排氣尾管及18吋雙色切削鋁合金輪圈，堆疊出The All-New WRX性能與都會感兼具的視覺饗宴。而超性能家庭跑旅The All-New WRX Wagon則以俐落質感的蜂巢矩陣式水箱護罩、LED前霧燈、LED C字型尾燈、後保險桿導流保護飾板、後擾流板、雙出排氣尾管及18吋雙色切削鋁合金輪圈，形塑時尚與熱血兼具的新世代跑旅樣貌。
The All-New WRX及WRX Wagon在車色上提供更多元化的選擇，包含珍珠白(WRX Wagon獨有色)、鋼鐵銀、鐵騎灰、星馳藍、寶石藍、晶綻黑、烈焰紅等常規車色之外，更新增了全新極地白車色選擇。而The All-New WRX更新增高視覺辨識度的主打色：熾焰橘，徹底點燃熱血操控的駕馭氛圍。
The All-New WRX及WRX Wagon在內裝佈局亦全面刷新感官，不僅以極具熱血速度感的紅色車縫線鋪陳，更融入賽車元素且有性能代表STI字樣的D型皮革方向盤。此外，富科技感的11.6吋智慧影音觸控螢幕提供更直覺化的介面設計，支援Apple CarPlay、Android Auto等實用便利的行動裝置連線功能，讓駕駛與乘客都能夠享有兼具科技感與便利性的駕乘感受。
The All-New WRX 及WRX Wagon搭載全新研發代號FA24的2.4L水平對臥渦輪增壓引擎，大幅提升引擎反應速度，提供強勁的275 ps最大馬力及35.7 kgm最大扭力峰值表現，搭配「八速Lineartronic CVT無段變速系統」，提供自排的便利性和准序列式變速箱的靈敏度，對於喜愛熱血操駕的駕駛者則設有換檔撥片可供調整。至於先進的電子懸吊系統以及個性化駕駛風格(具備四種模式選擇)，結合持續精進展現技術研發實力的SAWD對稱式全時四輪驅動系統，為車輛帶來更穩定的橫向抓地力及四輪循跡表現。
不僅如此，The All-New WRX 及WRX Wagon更全新導入SGP（Subaru Global Platform）全球模組化底盤以及Inner Frame車體結構技術，大幅提升車體剛性並降低車身重心。根據測試數據顯示，全新WRX的底盤抗扭剛性提高了28%，而WRX Wagon更提高達44%，並透過重新設計的引擎蓋、車外後視鏡、車側擾流板與後擾流尾翼，以及前/後保桿出風口等外觀部件提供更出色的空氣動力學性能，共同為極限駕馭提供了堅實的基礎。The All-New WRX 及WRX Wagon透過全新進化的獨到科技合而為一，進一步讓SUBARU品牌引以為傲的性能本質，獲得更高水平的實力展演，為追求熱血操控且重視日常實用性及獨特風格的家庭買家，帶來極致的操駕與性能體驗。
The All-New WRX 及WRX Wagon的車室座艙堪稱有史以來最具科技取向並兼具高質感的完美結合，除了以極具熱血速度感的紅色車縫線鋪陳，更融入賽車元素且有性能代表STI字樣的D型皮革方向盤，並導入科技感十足的11.6吋智慧影音觸控螢幕，透過直覺化的介面整合娛樂資訊、雙區恆溫空調控制、Apple CarPlay、Android Auto及多項重要功能，讓駕駛與乘客都能夠享有兼具科技感與便利性的駕乘感受。
此外駕駛座前方儀錶板採用經典的雙環佈局設計，兩組儀錶中間則是一組4.2吋的高解析度液晶顯示幕，可顯示多種重要駕駛資訊，並可通過方向盤左側盤輻下方的「i」按鈕群進行控制調整，另設有可呈現渦輪輸出值的數位式增壓表，方便駕駛者隨時掌握車輛動態；其他如性能車迷所喜愛的真皮包覆排擋桿和鋁合金踏板，以及具高包覆支撐性的前座賽車座椅均為標配項目。
在主動安全科技方面，The All-New WRX及WRX Wagon全車系標配同級最先進、屢獲世界各大安全評鑑機構高標肯定的「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」*(註1)，以SUBARU獨家設計的新型擋風玻璃與全新立體攝影鏡頭系統，大幅提升偵測廣度，得以看得更遠、更廣。EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統不僅符合美國汽車工程師協會(SAE)所定義的Level 2自動駕駛輔助技術，更以完備的9大功能帶來全方位的主動安全防護SUBARU以強悍且堅實的工藝打造旗下The All-New WRX超性能家庭房車及The All-New Wagon超性能家庭跑旅，其動力性能與安全科技滿載的實力，將成為渴望熱血駕馭和家庭日常多元運用的消費族群，無可取代的絕佳選擇。