便宜4萬， Subaru Crosstrek 111.8萬元起正式上市，WRX與WRX Wagon同步登場，售價漲至172.8萬元起

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顛覆自我 風格隨我變奏 新世代「Bolder」設計語彙完美融入時尚品味
Crosstrek以Subaru當今最前衛的「Bolder」設計概念為基礎，以新穎的外觀設計展現不受拘束的奔放跑格，其中引人注目的蜂巢式六角形水箱護罩、極光LED頭燈、前霧燈，以及優雅動感的車尾造型，包含燻黑立體造型C型尾燈組、以及勁風後尾翼等。而充滿肌肉線條的引擎蓋、前輪弧導流保護飾板和後保桿導流保護飾板，搭配新潮的18吋雙色切削鋁合金輪圈，完美勾勒出霸氣、堅韌且時髦的風格。Crosstrek更配備LED轉向輔助燈，當車速低於35 km/h以下且開啟近光燈作轉彎動作時，通過照亮轉向的對角線區域，可在夜間行駛時提早識別障礙物，確保行車安全性。
Crosstrek擁有10款車色選擇，除了珍珠白、鋼鐵銀、鐵騎灰、耀海藍、星馳藍、晶綻黑、魔力紅，更提供Crosstrek獨有的湛海藍、星塵藍及艷日紅三款潮流時尚車色，為消費者打造獨具魅力的自信風格。
Crosstrek提供高科技的數位化座艙，以滿足全新世代消費者的使用需求。進入座艙內，映入眼簾的是直覺化操作的11.6吋智慧影音觸控螢幕，以及功能強大如同iPad平板電腦般的次世代多媒體資訊娛樂系統，同步將USB Type-A / Type-C連接埠、無線支援Android Auto及Apple CarPlay功能加以整合。除此之外，透過11.6吋智慧影音觸控螢幕，駕駛者還可以輕鬆調控音響音量、空調溫度、X-Mode脫困模式，讓駕駛者隨心隨選，享受每一趟旅程。
雙前座座椅更運用嶄新思維與醫學中心共同合作，打造符合人體工學的全新高包覆性座椅，讓使用者獲得最佳的行路支撐性和舒適度，帶來安心與愉悅的行車體驗。The All-New Crosstrek也擁有乘載多元化生活體驗的置物空間，在兼具運動化外型的設計下，仍然保有相當充裕的行李廂空間以滿足消費者不同的用車需求，其大面積且方正的開口設計和內部格局可容納多達三個高爾夫球袋，或出遊度假時的行李及個人運動裝備等各種不同類型的物品。
全新搭載進階版EyeSight 4.0 開創傲視同級的安全新基準
Crosstrek不僅擁有超過100項安全配備，更搭載了Subaru最劃時代的尖端安全科技「進階版EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」*(註1)，並符合美國汽車工程師協會(SAE International)的Level 2自動駕駛輔助技術。
進階版EyeSight 4.0新增一顆廣角鏡頭(共計三顆鏡頭)，可針對十字路口兩側斑馬線的行人與橫向低速前進的兩輪腳踏車/機車，提供更全面的偵測功能，讓Subaru對於最高安全性的承諾提升至嶄新境界。此外，進階版EyeSight 4.0亦同步搭載多項科技功能輔助，包含ACC主動車距控制定速巡航系統、LCF車道維持置中系統、LDP車道偏離輔助系統、LDW車道偏移輔助系統, PCB預防碰撞自動煞車系統、AES緊急自動轉向輔助系統、LVSA前車駛離警示系統。
「ACC主動車距控制定速巡航系統」及「LCF車道維持置中系統」：能使車輛主動維持於車道置中，搭配擁有智慧多模式(動力/標準/舒適/節能)的全速域「ACC主動車距控制定速巡航系統」，可依照前車動態進行調整並保持安全距離，並隨時給予駕駛細膩的操駕反饋。
「LDW車道偏移輔助系統」及「LDP車道偏離輔助系統」：行駛在高速公路、幹道與類似道路時，車道偏擺警示系統會啟用立體視覺攝影機，藉以監測車道標線。當車輛超過車速 60公里以上並在車道內 S 形行駛，車道偏擺警示器會發出警報聲並閃爍指示燈，而車道偏離輔助系統亦會提供方向盤輔助力道，輔助車輛回到車道內。
(註1:EyeSight為駕駛輔助系統，不保證在所有行駛條件下都能完美運作。駕駛人應盡責安全專心的駕駛，並遵守交通法規。系統實際效能取決於多項因素，例如車輛維護、天候、路況等。)Crosstrek車輛後方盲點的偵測亦是不遺餘力，在其後保險桿上設有4個感應器，可以在倒車行駛速度為1.5至15公里時偵測車輛後方的障礙物。當偵測到障礙物時，系統會以警示音通知駕駛，並自動啟動煞車以避免碰撞或降低碰撞傷害。
在被動安全防護方面，Crosstrek搭載8具SRS安全輔助氣囊，其中包含駕駛座膝部SRS氣囊、副駕駛座座墊SRS輔助氣囊，以降低碰撞發生時乘車者的受傷程度。
安全如影隨行打造自信駕馭樂趣 即刻展開精采的冒險旅程
Crosstrek之所以在跨界休旅級距中展現無與倫比的獨特性，源自於它將與眾不同的動態駕駛風格、多功能性、隨處可見的實用性與Subaru最先進的安全科技完美結合。Crosstrek標配Subaru獨步車壇的核心科技，包含「BOXER水平對臥引擎」帶來低重心高穩定性且貼地奔馳的操控性，同時搭載功能再強化的「SAWD 對稱式全時四驅系統」與「SGP 全球模組化底盤」。
SAWD對稱式全時四輪驅動造就更舒適動感的駕馭體驗，新開發的Active Torque Split AWD (ACT-4)四輪驅動在標準狀態下，能夠以60：40前/後動力分配比例，並依據車輛動態情況的改變，進而主動調整至最高 50：50的比例；搭配AVT(Active Torque Vectoring)主動式扭力分配系統，無論是高速行車或是日常通勤行駛，都能帶給駕駛人充分的駕馭信心。此外，優異的空氣力學設計及睥睨同級的22公分離地高，更加體現同級最高品質的操駕能力，提供更愉悅自信的駕馭感受。全新世代Crosstrek跨界潮旅超凡登場，它將以劃時代之姿顛覆一切想像，為消費者的生活創造無限可能。
WRX與WRX Wagon 172.8萬元起登場
WRX及WRX Wagon的外觀造型，源自於2017年東京車展上發表的Viziv Performance和2018年日內瓦國際車展上的Viziv Tourer等兩款讓全球車迷為之驚艷的概念車，除了完整延續Subaru新世代家族特徵「Dynamic × Solid」的美學線條為基礎，並導入Subaru最前衛新穎的「Bolder」設計理念，更傳承高辨識度且極具性能特徵的引擎蓋進氣孔，勾勒出不容錯認的運動化硬派造型。
超性能家庭房車WRX以粗獷硬派的蜂巢式六角型水箱護罩、具侵略性的LED頭燈組、LED C字型尾燈，結合空氣力學設計的前輪導流保護飾板、後保險桿導流保護飾板、後擾流尾翼、充滿性能視覺感的四出排氣尾管及18吋雙色切削鋁合金輪圈，堆疊出WRX性能與都會感兼具的視覺饗宴。而超性能家庭跑旅The All-New WRX Wagon則以俐落質感的蜂巢矩陣式水箱護罩、LED前霧燈、LED C字型尾燈、後保險桿導流保護飾板、後擾流板、雙出排氣尾管及18吋雙色切削鋁合金輪圈，形塑時尚與熱血兼具的新世代跑旅樣貌。
WRX及WRX Wagon在車色上提供更多元化的選擇，包含珍珠白(WRX Wagon獨有色)、鋼鐵銀、鐵騎灰、星馳藍、寶石藍、晶綻黑、烈焰紅等常規車色之外，更新增了全新極地白車色選擇。而The All-New WRX更新增高視覺辨識度的主打色：熾焰橘，徹底點燃熱血操控的駕馭氛圍。
WRX及WRX Wagon在內裝佈局亦全面刷新感官，不僅以極具熱血速度感的紅色車縫線鋪陳，更融入賽車元素且有性能代表STI字樣的D型皮革方向盤。此外，富科技感的11.6吋智慧影音觸控螢幕提供更直覺化的介面設計，支援Apple CarPlay、Android Auto等實用便利的行動裝置連線功能，讓駕駛與乘客都能夠享有兼具科技感與便利性的駕乘感受。
WRX 及WRX Wagon搭載全新研發代號FA24的2.4L水平對臥渦輪增壓引擎，大幅提升引擎反應速度，提供強勁的275 ps最大馬力及35.7 kgm最大扭力峰值表現，搭配「八速Lineartronic CVT無段變速系統」，提供自排的便利性和准序列式變速箱的靈敏度，對於喜愛熱血操駕的駕駛者則設有換檔撥片可供調整。至於先進的電子懸吊系統以及個性化駕駛風格(具備四種模式選擇)，結合持續精進展現技術研發實力的SAWD對稱式全時四輪驅動系統，為車輛帶來更穩定的橫向抓地力及四輪循跡表現。
不僅如此，WRX 及WRX Wagon更全新導入SGP（Subaru Global Platform）全球模組化底盤以及Inner Frame車體結構技術，大幅提升車體剛性並降低車身重心。根據測試數據顯示，全新WRX的底盤抗扭剛性提高了28%，而WRX Wagon更提高達44%，並透過重新設計的引擎蓋、車外後視鏡、車側擾流板與後擾流尾翼，以及前/後保桿出風口等外觀部件提供更出色的空氣動力學性能，共同為極限駕馭提供了堅實的基礎。WRX 及WRX Wagon透過全新進化的獨到科技合而為一，進一步讓Subaru品牌引以為傲的性能本質，獲得更高水平的實力展演，為追求熱血操控且重視日常實用性及獨特風格的家庭買家，帶來極致的操駕與性能體驗。
結合科技與質感的運動化座艙 滿足駕駛者對於速度與奢華的渴望
WRX 及WRX Wagon的車室座艙堪稱有史以來最具科技取向並兼具高質感的完美結合，除了以極具熱血速度感的紅色車縫線鋪陳，更融入賽車元素且有性能代表STI字樣的D型皮革方向盤，並導入科技感十足的11.6吋智慧影音觸控螢幕，透過直覺化的介面整合娛樂資訊、雙區恆溫空調控制、Apple CarPlay、Android Auto及多項重要功能，讓駕駛與乘客都能夠享有兼具科技感與便利性的駕乘感受。
此外駕駛座前方儀錶板採用經典的雙環佈局設計，兩組儀錶中間則是一組4.2吋的高解析度液晶顯示幕，可顯示多種重要駕駛資訊，並可通過方向盤左側盤輻下方的「i」按鈕群進行控制調整，另設有可呈現渦輪輸出值的數位式增壓表，方便駕駛者隨時掌握車輛動態；其他如性能車迷所喜愛的真皮包覆排擋桿和鋁合金踏板，以及具高包覆支撐性的前座賽車座椅均為標配項目。
打造兼具性能與安全的熱血車款 全新標配EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統
在主動安全科技方面，WRX及WRX Wagon全車系標配同級最先進、屢獲世界各大安全評鑑機構高標肯定的「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」*(註1)，以Subaru獨家設計的新型擋風玻璃與全新立體攝影鏡頭系統，大幅提升偵測廣度，得以看得更遠、更廣。EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統不僅符合美國汽車工程師協會(SAE)所定義的Level 2自動駕駛輔助技術，更以完備的9大功能帶來全方位的主動安全防護，包含：
ACC主動車距控制定速巡航系統
LCF車道維持置中系統
LDP車道偏離輔助系統
PCB預防碰撞自動煞車系統
AES緊急自動轉向輔助系統
LSW車道偏擺警示系統
LDW車道偏移輔助系統
PCTM預防碰撞油門控制系統
LVSA前車駛離警示系統
(註1:: EyeSight為駕駛輔助系統，不保證在所有行駛條件下都能完美運作。駕駛人應盡責安全專心的駕駛，並遵守交通法規。系統實際效能取決於多項因素，例如車輛維護、天候、路況等。)
【Subaru WRX及WRX Wagon正式售價及5月限時熱血搶購價】
| 車型
| 正式售價
| 2023/5/1~5/31下訂
| The All-New WRX
| 172.8萬元
| 限時熱血搶購價
169.8萬元
| The All-New WRX WAGON
| 178.8萬元
| 限時熱血搶購價
175.8萬元