【車勢星聞】《南方，寂寞鐵道》收錄已絕跡的台灣鐵道風景，驚見「藍皮解憂號」最後身影

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曾憑藉《紅葉傳奇》與《銀簪子》兩部紀錄片，成為台灣影史上第一位連續榮獲兩屆金馬獎最佳紀錄片的導演蕭菊貞，在台灣環島鐵路最後一段即將電氣化之前，希望能為它留下最後的紀錄，而開始了《南方，寂寞鐵道》紀錄片的拍攝，片中除了紀錄因鐵道而衍伸出的多篇動人故事外，也保留了南迴鐵路初興建時的影像，帶領觀眾透過不同視角身歷其境當時的艱辛，更放入了擁有「解憂號」美名的藍皮普快車最後的行駛身影，引起鐵道迷熱議。蕭菊貞說過程中很多因緣際會，讓她也拍了開火車的人、坐火車的人、拍火車的人以及建造鐵路的人，漸漸集成了這部充滿人文溫度的紀錄電影。本片由金獎剪接師陳博文擔任監製並完成剪接，也由金馬獎電影音樂大師陳明章譜出具超強感染力的配樂，成為《南方，寂寞鐵道》的一大亮點。陳明章老師今出席試片說：「第一次用大銀幕看，台灣的美是值得大家一起欣賞的。」，並表示自己是用音樂編織這條鐵路上的旅人和鐵道員共同的生活記憶，扣合了蕭菊貞導演希望透過《南方，寂寞鐵道》上映串起世世代代台灣人的溫暖回憶的拍攝初衷。導演感慨道「邀請陳明章來做配樂，應該是我在六年的紀錄片製作過程裡，最順利的一件事了。」分享聽到電影主題曲《南方．寂寞火車》Demo檔時的第一個感受是「寂寞又溫暖」，恰好符合片中遊子的心情，也是南迴鐵道為眾人所留下的成長滋味。《南方，寂寞鐵道》將在2023年6月9日於全台上映。