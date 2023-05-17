279萬元買純電版RX Coupe？全新Lexus RZ 450e正式發表

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打破框架 創造工藝之最
RZ所代表的是Radiant以及Zero，意義是彰顯RZ為一台具有設計吸引力與零排放的創新車型。外觀上的造型設計概念為「Seamless E-Motion」，源自電動車的操控體驗，追求感性與無縫銜接的動能輸出。RZ 450e的車頭造型以Spindle Body的概念，打破原先Spindle Grille紡錘式水箱罩的框架，將紡錘造型融入車頭整體設計中，除了能夠優化車輛風阻表現，也代表了Lexus電動化世代下的家族化設計語彙。此外，為了呼應RZ 450e所搭載之DIRECT4 AWD電子式四輪傳動系統，特別自車側刻劃從前輪拱出發，向後勾勒至後門板的特徵線，搭配更低的流線車頭設計以及全新設計之18吋低風阻鋁圈，呈現電動車的速度感與DIRECT4性能魅力。車尾則以L-Shaped貫穿式LED尾燈帶出的橫向線條，將車輛後方視覺一分為二，下半部外擴之後輪拱充份傳達電動車扭力輸出強大的意象。
車輛的外觀也融合空氣力學，除了造型前衛外也兼具機能考量，包含車艙造型、門框與飾條的造型、特殊的尾翼等，都能讓RZ在直線操駕與對抗側風的表現上有所提升，創造出0.28Cd的風阻係數。最後，在車色的選擇上，RZ 450e共有六款單色可選，並導入全新的「冰河藍」，而為了滿足消費者不同的需求，除了單色以外，更提供了三款雙色的車色選擇，讓酷愛與眾不同的車主，有更強烈風格的車色選擇。
體驗極致的駕馭樂趣
內裝設計中，RZ 450e具備來自Lexus新世代車款中的Tazuna全環繞式駕駛座艙，以人為本並採用駕駛導向的設計，讓駕駛操作各項配備更加就手，減少駕駛視線需要自前方道路移開的範圍，提升安全性。另外，設計團隊為了在內裝創造簡潔開闊的新豪華質感，特別將副駕駛前方儀表台降低，創造更良好的車室視野；同時，在前門利用特殊的照明設計，隨車門開啟角度變化映照出不同的光影紋理，創造車室細膩質感氛圍。為了符合電動車代表的科技感受，RZ自然也強化了車室科技鋪陳，導入品牌首度採用的旋鈕式線傳排檔，並採用14吋的多功能資訊整合系統於中控台之上，附有Android Auto與Apple CarPlay之現今消費者常用之智慧型手機連結。
在空間的規劃上，受惠於長達2,850mm之軸距，使車室內擁有寬敞的空間，而置物機能性上，RZ特別在中控台規劃了雙層設計，讓前座乘員在中央扶手外有其餘空間可利用，且在車艙內共規劃了四組USB Type C充電孔與兩組12V電源，讓所有乘客都能便利的為裝置充電，行李廂更擁有522公升的容積，如將後座進一步以6:4分離傾倒，將可創造高達1,451公升的大容量。
體驗極致的駕馭樂趣
在車輛動態表現上，延續原廠「Lexus Driving Signature」理念，RZ 450e致力於在各種操控情境下提供操駕信心與Lexus獨有的電動車體驗。在動力設定上擁有前、後雙馬達，可爆發高達313匹馬力，其零百加速更僅消5.3秒，再搭配DIRECT4 AWD電子式四輪傳動系統，透過電腦精密控制前後輸出，可讓前、後軸的扭力在100:0~0:100間按路況調整分配，無論是減速或進、出彎，系統均可依行駛狀況最佳化分配前、後驅動力，故使RZ在不同路段的操控上，皆具備絕佳循跡與穩定性，可提供駕駛人車合一的駕馭樂趣。除了動力輸出以及強悍的DIRECT4 AWD電子式四輪傳動系統，RZ 450e在車輛基礎上也進行了許多強化，包含車尾處之車體構造採用雙環式架構設計並搭配高強度發泡材，更在車體多處設計了支撐的結構與拉桿，提升車輛行李箱區域的抗扭性，車體也在A、B柱採用了高達1.8 GPa的高張力鋼材，達到輕量化並同時維持良好的車體剛性。
LSS+3.0智動駕駛輔助系統守護行車安全
在現今消費者所重視的安全科技配備中，RZ 450e標配LSS+3.0智動駕駛輔助系統，相較於LSS+2.0新增擁有四段跟車距離調整之DRCC車距維持定速系統，此外，也強化了標線辨識與立體物辨識等功能，並新增RSA速限辨識輔助、ESA緊急閃避輔助、ASLS低速限速輔助等機能，全方位守護車主駕乘安全。
充電漫遊 恣意享受純電生活
RZ 450e搭載71.4kWh之鋰電池模組，擁有397公里之續航里程，分別支援CCS1的DC快充與SAE J1772的AC慢充。快充可接受最高至150kW的充電功率，而慢充則是最高7kW的充電功率，若使用快充為車輛充電，半小時即可將車輛自低電量警示補充至80%電力，若使用慢充則需10個小時可自顯示低電量完成100%充電，車上更附上一組可接上一般家用110V插座之旅充線，方便周遭無充電設施時能夠彈性運用，提高便利性。
配合RZ 450e 的導入，Lexus除了先前建置的 6座據點快充站之外，預計於中和所、南港所、新竹所、北台中所、嘉義所、建國所共再增建6座據點快充站以提升本牌電動車主的充電覆蓋率。此外，我們亦積極地與外部充電營運商進行策略聯盟的合作，持續完善全台充電網絡的佈建。同時，為使車主充電更加便利，將以LEXUS Plus App 整合據點快充站以及充電漫遊服務「OpenHub」資源，首波串起包括華城電能EVALUE、U-POWER、起而行綠能，未來也即將加入和潤電能、Noodoe、iCharging與連展電能的充電服務，率先各品牌推出充電漫遊的功能。未來車主使用Lexus Plus APP即可啟動包含據點及合作營運商超過300座快、慢充站點以及600支以上充電樁的充電服務，享受充電漫遊 All in one 的便利體驗。本回Lexus更將限量提供兩萬元充電金給前200位RZ 450e交車車主，讓消費者姿意享受純電生活的駕馭魅力。
體貼備至的售後服務
在保養與保固上，除了4年或12萬公里(以先到者為準)新車保固外，RZ 450e更提供EV動力電池8年或16萬公里(以先到者為準)保固。並推出電動車專屬保養套餐，每次回廠不僅將為車輛進行39項基本和底盤檢查，更會透過GTS電腦檢測電池健康與用車習慣等42個項目，確保車輛各項零部件運作以及充放電功能正常，悉心把關車主的行車安全。此外，為提供RZ 450e與所有電動車車主更專屬的服務體驗，Lexus將於服務廠導入電動車維修專用車位，車位更將設置維修專用AC充電樁，可補充電量，給車主更加貼心的服務。
即刻入主 奢華純電跑旅
為滿足RZ 450e車迷搶先入主的期待，將於5/17(三)早上11點透過Lexus官網的Meet My Lexus數位購車平台推出首波配額30台的線上預選活動，讓車迷有機會可以搶先擁有。有興趣的消費者可以於Meet My Lexus線上預選，即可獲得搶先入主RZ 450e的機會，體驗隨心所馭的純電魅力。詳細活動辦法請參考Meet My Lexus購車平台 https://www.lexus.com.tw/carpurchase/。
隨著RZ 450e於今日正式發表後，Lexus Electrified全方位車款到位，相信將為現行快速發展的電動車市中投下震撼彈，挾Lexus一貫的品牌魅力席捲市場，帶給消費者最好的電動車移動體驗。