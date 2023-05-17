特企／《敦泰一境》舉行開工動土典禮　預計2023下半年正式登場

西起隈研吾大巨蛋，東抵洲際棒球場體育文創中⼼與漢神精品百貨，建設能量澎湃；餐飲龍頭品牌前瞻布局，包括星巴克松竹洲際特色門市已開幕營運，春水堂集團亦於此購地、規劃未來連鎖品牌旗艦店等，國際生活氛圍蔚然成形──黃花風鈴木繁麗奔騰 1,650M，轉角咖啡香細品四季；洲際棒球場與漢神百貨，經典賽事、娛樂購物一氣呵成，十四期大建設帶動國際板塊向上隆起，洲際路好比「十四期的草悟道」，不僅擁有十四期最耀眼光環，未來成為北屯區最具前景的國際大道，指日可待。
十四期黃金軸線的洲際路首發個案，《敦泰一境》15 日於基地現場舉行開工動土大典。敦泰建設董世長楊世裕率各級主管，偕同各界嘉賓、地方仕紳參與儀式，執鏟祝禱，祈求工程圓滿順利，現場氣氛祥和喜慶。
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《敦泰一境》鄰台中巨蛋，座落洲際路與松竹路口角地；規劃地上 13 層、地下 2 層建築，共 69 戶住宅、2 間店面；室內規劃 36-50 坪、3-4 房，尺度闊綽、格局方正。十四期大建設逐步到位，發展漸趨成熟，洲際大道一線串聯大巨蛋、漢神百貨、洲際棒球場，佰億建設左擁右抱，更擁有全台中最卓越國際名校學區，井噴前景增值起漲點，自住換屋、二代置產，現正是入場最佳時機。
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