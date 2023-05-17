特企／LG OLED創「藝」跨界　攜手PhotoVOGUE打造精湛視覺饗宴

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LG電視累積10年技術研發經驗，帶出OLED evo面板搭載第五代α9 AI 影音處理器，影音支援更強。除了擁有細膩的AI演算畫面表現，深度學習演算法，利用超過一百萬個資料點的龐大資料庫，自動辨識影像內容類型，並將畫面區分為5000個區域，分別進行亮度調整去除雜音並最大幅提升影像畫質。且擁有Intertek 認證100％色彩還原度及100％色彩容量，不管畫面明暗都呈能呈現創作者想要表達的準確色彩。搭配全系列極致纖薄的邊框，賦予電視更時尚的外型設計，為各式生活情境帶來完美體驗，也使得LG OLED電視成為藝術展演圈的新寵兒。各大知名藝術展區，如：2023 年法國五月藝術節、2023年洛杉磯弗里茲藝術博覽會、Digital Art Fair Xperience Hong Kong、2022年典亞藝博等，都運用LG OLED電視創造更具創意與彈性的展演模式。今年LG以實際行動支持台灣在地藝術發展，攜手2023 PhotoVOGUE 影像藝術展、第四屆台北當代藝術博覽會，帶來更加驚豔的視覺饗宴。
PhotoVOGUE 影像藝術展發源自義大利米蘭，今年首次進駐台北，透過影像作品傳遞議題與美學，揭露社會與文化的洞察，激發每個世代之間的互動。即日起至21日（日）於華山中4A倉庫舉辦PhotoVOGUE 影像藝術展《相望綻放》，邀請國際級攝影師鍾靈及VOGUE 推薦影像人才打造五大影像展區。
PhotoVOGUE 影像藝術展現場，將會透過LG G2零間隙藝廊系列與C2 極致系列展示「怪奇攝影師」-鍾靈的系列攝影主題「為摯愛的土地」。鍾靈其大膽不羈、超塵拔俗的風格相當具前瞻性，透過LG OLED大尺寸讓觀展如臨其境，自體發光科技的純黑拉大色彩對比度能精妙展現出作品的鮮明色彩以及細節紋理，真實還原作品每一處細節，尤其現場使用全球最大97吋OLED evo 電視展出，提供觀賞者更震撼且具沉浸感的體驗。
台北當代藝術博覽會為台灣歷年的藝術盛會，提供參觀者飽覽台灣在地文化及亞洲藝術生態的絕佳機會，為亞洲最重要的當代藝術博覽會之一。第四屆「台北當代藝術博覽會」於上週末於台北南港展覽館登場。LG合作「台北開放平台」展區，搭配超大頂規88吋OLED SIGNATURE Z2 尊爵系列 8K AI物聯網電視將作品真實還原，帶領觀眾踏上藝術鑑賞之旅。
展區中的「台北開放平台」展區，由台灣藝術家鄭亭亭發起的「Our Place 我們家」，並邀請三位台灣藝術家參與放映企劃－Gregor Kasper＆致穎《多哥咖啡》、鄭亭亭《尋找中國城》、吳梓安《此岸：一個家族故事》，作品們試圖尋找當代場域下跨國歷史的殘留物。3部作品搭配頂規OLED SIGNATURE Z2 尊爵系列，讓電視不再只是電視，更是藝術品的載體，盡享視覺饗宴。
透過OLED自體發光科技，能夠分析與優化畫面中人與物，呈現栩栩如生的畫質及細節，同時也具有AI 8K影像升頻技術，可深度分析並恢復遺失的資訊，將4K解析度的影像升頻至令人驚艷且逼真的8K畫質呈現。此次展示內容為呈現創作者設定的仿舊畫面質感，亦可開啟「FILMMAKER Mode 電影製作人模式」，讓整體色彩、幀率保留原始作品想要表達的真實效果。
2023年 PhotoVOGUE 影像藝術展
活動日期：即日起－2023 年 5 月 21 日 (平日12:00-20:00；週六日11:00-21:00)
活動地點：華山1914文創園區 中4A館