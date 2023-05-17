外籍漁工助捐血　民團熱心協助溝通

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活動當天艷陽高照，一早捐血車來到八斗子漁港前，新事鍾佳伶主任帶領同仁、志工與耶穌會Magis青年中心的夥伴們，紛紛開始場邊布置起所需的設備及物資，嘗試為這第一次以外籍移工為主題的捐血活動，規劃設計出順暢的動線。由於捐血中心以往經驗較多是接受國人的捐血，對於外國人的捐血經驗較少，更何況是外籍移工，幾乎是沒有經驗。
所以，捐血活動剛開始，許多外籍漁工聚集在捐血車旁，從捐血資格的確認，到資料填寫的混亂，以及醫護人員面談及抽血執行中的語言溝通困境，在新事與捐血中心溝通協調下，理出了一個適用的方式，讓合乎捐血資格的外籍漁工都能順利完成捐血。
主辦單位指出，活動中也有善良用心的漁工雇主，開著車子帶著漁工前來捐血，感受到雇主的支持與認同漁工捐血幫助台灣的行動。許多家庭看護工及新住民在透過號召下，也都紛紛前來參與了捐血活動，許多人都是第一次捐血，顯得特別緊張與新奇，但也同時感受到幫助台灣的喜悅感。另外，有漁工告知，當他知道港邊有捐血活動時，特別向雇主請假前來捐血，想要嘗試從未有的活動，也想要透過付出來幫助有需要的。也有家庭看護工說，捐血為了幫助台灣也幫助自己的健康，是不是將來能夠常常舉辦。更有新住民帶來豆漿及油條送給工作人員，謝謝舉辦這樣活動，讓她們的同鄉能夠透過捐血活動來幫助台灣的需要，改變社會大眾對外籍移工的負面觀感。
這次活動基隆區漁會提供給捐血成功的人，每人一尾午仔魚，不分國人或是移工。新事社會服務中心更加碼提供防潮墊給捐血成功的移工，若因不符合捐血條件的移工，另外贈與短袖T，謝謝他們的熱心。漁業署也特別提供了手提袋給捐血的移工，感謝他們的願意。基隆市警察局也趁此次活動，為外籍移工做防詐騙宣導，避免在異鄉受到詐騙而陷入困境。
整天的捐血活動，共募集由55人所提供的67袋250cc的血液，其中有25位外籍漁工，以及30位本國籍人士，包含港邊社區民眾、海巡、漁會、府方人士等，一同完成此次的捐血活動，看見大家不分你我，為這塊土地獻出自己的能力，幫助有需要的。
透過此次活動，讓外籍移工知道自己能夠如何幫助台灣社會的需要，也讓台灣社會感受到外籍移工的善良與熱忱，願意拋下彼此的成見，更加友善地看待彼此，不論是工作上或是生活中，都能友善平等的對待。
新事社會服務中心是一個致力於關懷職場弱勢者的社會服務機構，戮力促進資源分享的共好社會，長期致力於移工樂活並長者安養，共構移工、雇主和諧社會，幫助社會上受到剝削、不公正對待的弱小族群。